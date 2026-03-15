Pada pekan ke-26 Bundesliga, terjadi insiden unik dalam laga Jumat malam antara Borussia Dortmund dan Augsburg. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 2-0 untuk tim tuan rumah berkat gol dari Adeyemi dan gol pertama di Jerman dari bek tengah Italia Luca Reggiani (kelahiran 2008, yang melakukan debut sebagai starter), gelandang tuan rumah Felix Nmecha menerima kartu merah yang disertai pesan khusus dari wasit.
Borussia Dortmund vs Augsburg: Nmecha menjatuhkan wasit dan mendapat kartu merah... dengan pesan khusus: insiden di Bundesliga
Mari kita ulas kembali kejadiannya: pada menit ke-55, saat berusaha merebut bola dengan melakukan tekel meluncur, Nmecha tanpa sengaja menabrak wasit Bastian Dankert dan menjatuhkannya. Pertandingan dihentikan selama beberapa menit agar wasit dapat pulih dari benturan di punggungnya; tak lama kemudian, ia bangkit dan melanjutkan pertandingan. Setelah pertandingan, di tengah tawa semua orang, ia memberikan kartu merah kepada pemain Dortmund itu dengan menuliskan "pertimbangkan kembali tekel-tekelmu", beserta tanggal dan pertandingan. Nmecha mengomentari insiden tersebut dengan nada ironis: "Saya tidak terluka, saya rasa yang menderita hanyalah punggungnya; kalau tidak, saya pasti sudah merebut bola. Semoga dia baik-baik saja".
