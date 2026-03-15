Borussia Dortmund vs Augsburg: Nmecha menjatuhkan wasit dan mendapat kartu merah... dengan pesan khusus: insiden di Bundesliga

Mari kita ulas kembali kejadiannya: pada menit ke-55, saat berusaha merebut bola dengan melakukan tekel meluncur, Nmecha tanpa sengaja menabrak wasit Bastian Dankert dan menjatuhkannya. Pertandingan dihentikan selama beberapa menit agar wasit dapat pulih dari benturan di punggungnya; tak lama kemudian, ia bangkit dan melanjutkan pertandingan. Setelah pertandingan, di tengah tawa semua orang, ia memberikan kartu merah kepada pemain Dortmund itu dengan menuliskan "pertimbangkan kembali tekel-tekelmu", beserta tanggal dan pertandingan. Nmecha mengomentari insiden tersebut dengan nada ironis: "Saya tidak terluka, saya rasa yang menderita hanyalah punggungnya; kalau tidak, saya pasti sudah merebut bola. Semoga dia baik-baik saja".