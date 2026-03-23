Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Borussia Dortmund segera menunjuk direktur olahraga baru berkat kinerja 'luar biasa' pasca kepergian legenda klub
Sebuah era baru dimulai di Signal Iduna Park
Dortmund mengumumkan pada hari Senin bahwa Book akan resmi memulai tugasnya pada Rabu ini, dengan menandatangani kontrak hingga akhir musim 2028-29. Penunjukan ini mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Kehl, yang meninggalkan klub pada hari Minggu setelah kemenangan atas Hamburg. Lars Ricken, direktur pelaksana bidang olahraga Dortmund, mengungkapkan rasa puas yang mendalam atas perekrutan ini. Menjelaskan pencapaian Book, Ricken menyatakan: "Dengan Ole Book, kami berhasil mendatangkan kandidat yang kami inginkan untuk posisi direktur olahraga. Saya telah lama mengikuti kinerjanya yang luar biasa di Elversberg, awalnya sebagai direktur olahraga dan baru-baru ini sebagai anggota dewan bidang olahraga, dan saya sangat yakin bahwa Ole adalah pilihan yang tepat bagi kami, baik secara profesional maupun pribadi."
Rekam jejak yang terbukti dalam meniti jenjang karier
Karier direktur olahraga baru ini di dunia sepak bola berkembang dengan sangat pesat. Setelah mengakhiri kariernya sebagai pemain pada tahun 2017, setelah membela Rot Weiss Ahlen, MSV Duisburg, dan SV Wehen Wiesbaden, ia bergabung dengan Elversberg sebagai pencari bakat. Ia dengan cepat beralih ke posisi direktur olahraga pada tahun berikutnya dan dipromosikan ke jajaran dewan direksi pada tahun 2023. Di bawah bimbingannya, klub ini berhasil meraih promosi berturut-turut yang luar biasa pada 2022 dan 2023, naik ke 2. Bundesliga. Mereka nyaris mencapai kasta tertinggi pada 2025, namun gagal setelah kalah dalam babak play-off melawan Heidenheim. Ricken menambahkan: "Di bawah kepemimpinannya, Elversberg telah naik ke divisi kedua, menghasilkan banyak pemain muda sepanjang perjalanan dan menciptakan nilai tambah bagi skuad. Kami sangat percaya pada Ole dan keahliannya untuk menemukan ide-ide kreatif dan berani di bursa transfer."
Menyambut musim panas yang penuh dengan perubahan besar-besaran
Book harus menghadapi situasi yang menantang saat Dortmund memasuki jeda internasional bulan Maret dengan selisih sembilan poin dari pemuncak klasemen Bundesliga, Bayern Munich. Selain itu, mereka juga tersingkir secara mengecewakan dari DFB-Pokal dan Liga Champions.
Perombakan besar-besaran skuad tampaknya akan terjadi musim panas ini. Klub telah mengonfirmasi bahwa pemain-pemain andalan seperti Julian Brandt dan Niklas Sule akan hengkang saat kontrak mereka berakhir. Namun, direktur baru akan memiliki fondasi yang dapat dikembangkan, karena Felix Nmecha, Luca Reggiani, dan kapten Emre Can baru-baru ini menandatangani kontrak baru untuk tetap bertahan di klub hingga musim depan dan seterusnya.
- Getty Images Sport
Kembali ke tempat asalnya semasa kecil
Mengambil alih kendali di Dortmund merupakan kembalinya sang direktur baru ke kampung halamannya, yang berasal dari Beckum dan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan klub tersebut. "Borussia Dortmund adalah salah satu klub terbesar di Eropa, dan saya sangat menantikan untuk memberikan yang terbaik di sini. Saya ingin berperan dalam mengantarkan BVB menuju masa depan yang sukses," ujarnya. Ia menyampaikan rasa terima kasih khusus kepada Dominik Holzer dan Elversberg yang telah memfasilitasi dimulainya tugasnya secara langsung.