Borussia Dortmund segera menunjuk direktur olahraga baru berkat kinerja 'luar biasa' pasca kepergian legenda klub

Book harus menghadapi situasi yang menantang saat Dortmund memasuki jeda internasional bulan Maret dengan selisih sembilan poin dari pemuncak klasemen Bundesliga, Bayern Munich. Selain itu, mereka juga tersingkir secara mengecewakan dari DFB-Pokal dan Liga Champions.

Perombakan besar-besaran skuad tampaknya akan terjadi musim panas ini. Klub telah mengonfirmasi bahwa pemain-pemain andalan seperti Julian Brandt dan Niklas Sule akan hengkang saat kontrak mereka berakhir. Namun, direktur baru akan memiliki fondasi yang dapat dikembangkan, karena Felix Nmecha, Luca Reggiani, dan kapten Emre Can baru-baru ini menandatangani kontrak baru untuk tetap bertahan di klub hingga musim depan dan seterusnya.