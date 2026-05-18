Direktur olahraga Dortmund, Ole Book, secara resmi menyebut Gonzalo Garcia sebagai "transfer impian" klub untuk bursa transfer mendatang.

Menurut laporan dari Sport1, BVB telah meningkatkan upaya untuk membujuk penyerang berusia 22 tahun itu meninggalkan Santiago Bernabeu setelah serangkaian penampilan mengesankan di La Liga.

Tim asal Jerman tersebut telah memulai pembicaraan langsung dengan perwakilan pemain untuk memaparkan proyek mereka. Dikabarkan bahwa Garcia terbuka terhadap ide pindah ke Signal Iduna Park, memandang Bundesliga sebagai lingkungan yang ideal untuk melanjutkan perkembangannya, layaknya para lulusan akademi Madrid lainnya di masa lalu.