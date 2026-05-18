Borussia Dortmund sedang menjajaki kemungkinan untuk merekrut striker Real Madrid, namun harga yang diminta sebesar €60 juta terlalu tinggi bagi klub Bundesliga tersebut
Transfer impian bagi BVB
Direktur olahraga Dortmund, Ole Book, secara resmi menyebut Gonzalo Garcia sebagai "transfer impian" klub untuk bursa transfer mendatang.
Menurut laporan dari Sport1, BVB telah meningkatkan upaya untuk membujuk penyerang berusia 22 tahun itu meninggalkan Santiago Bernabeu setelah serangkaian penampilan mengesankan di La Liga.
Tim asal Jerman tersebut telah memulai pembicaraan langsung dengan perwakilan pemain untuk memaparkan proyek mereka. Dikabarkan bahwa Garcia terbuka terhadap ide pindah ke Signal Iduna Park, memandang Bundesliga sebagai lingkungan yang ideal untuk melanjutkan perkembangannya, layaknya para lulusan akademi Madrid lainnya di masa lalu.
Nilai pasar Real Madrid sebesar €60 juta menjadi hambatan besar
Meskipun ada minat yang sama antara sang pemain dan klub, negosiasi saat ini terhenti akibat tuntutan finansial yang tinggi dari Real Madrid.
Los Blancos telah menetapkan harga €60 juta untuk striker tersebut, yang terikat kontrak jangka panjang di ibu kota Spanyol hingga tahun 2030. Angka ini dianggap terlalu mahal untuk anggaran Dortmund saat ini.
Meskipun Garcia merupakan prospek yang sangat menjanjikan, BVB enggan memecahkan rekor transfer mereka untuk seorang pemain yang masih mencari bentuk terbaiknya di level tertinggi. Klub kini mencari solusi kreatif untuk menjembatani kesenjangan penilaian, karena mereka tidak dapat membenarkan pengeluaran sebesar itu tanpa melepas pemain kunci terlebih dahulu.
Model-model transfer alternatif yang sedang dibahas
Untuk memfasilitasi kesepakatan, Madrid dilaporkan telah mengusulkan tiga model transfer alternatif. Opsi pertama berupa peminjaman murni selama satu musim, yang memungkinkan sang pemain mengasah pengalamannya sementara Madrid tetap memegang kendali penuh atas hak-haknya. Hal ini akan memberikan Dortmund kualitas instan tanpa beban finansial jangka panjang akibat biaya transfer permanen.
Opsi kedua melibatkan transfer permanen dengan biaya awal yang jauh lebih rendah, sekitar €20 juta. Dalam skenario ini, Madrid akan bersikeras pada klausul pembelian kembali yang ditetapkan sekitar €35 juta, disertai dengan klausul pembagian hasil penjualan sebesar 50 persen.
Penambahan yang serba bisa untuk lini serang BVB
Garcia telah membuktikan kontribusinya musim ini, dengan tampil dalam 38 pertandingan resmi bersama Real Madrid. Selama 1.397 menit di lapangan, ia telah mencetak tujuh gol dan memberikan tiga assist, sering kali masuk sebagai pemain pengganti atau sebagai opsi rotasi taktis di berbagai posisi di lini depan.
Kapten timnas U-21 Spanyol ini sangat dihargai karena fleksibilitas taktisnya, yang mampu bermain sebagai penyerang tengah tradisional, penyerang kedua, atau di sayap kanan. Fleksibilitas ini persis yang dicari Dortmund karena mereka ingin memberikan persaingan yang lebih ketat bagi Serhou Guirassy dan meningkatkan produktivitas gol mereka di semua kompetisi.