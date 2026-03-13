Borussia Dortmund mungkin terpaksa menjual duo bintang Serhou Guirassy dan Karim Adeyemi dalam upaya untuk mengumpulkan dana

Lanskap keuangan di Dortmund telah berubah secara drastis setelah kegagalan dini di babak playoff Liga Champions. Kegagalan olahraga ini telah meninggalkan celah signifikan dalam proyeksi pendapatan klub, meninggalkan dewan direksi dengan anggaran transfer bersih yang diperkirakan sebesar €25 juta hingga €30 juta untuk jendela transfer mendatang.

Untuk tetap kompetitif dan mengejar target baru, BVB harus menerapkan kebijakan "jual untuk beli". Pihak manajemen telah mengidentifikasi bahwa likuiditas yang signifikan hanya dapat dihasilkan dengan melepas pemain-pemain bernilai tinggi, sehingga masa depan para penyerang andalan klub menjadi sorotan tajam saat klub menghadapi periode ekonomi yang rapuh. Sebuah laporan dari Sky Sport menyebutkan bahwa dua penyerang mereka, Guirassy dan Adeyemi, berpotensi masuk dalam daftar transfer untuk mengakomodasi kedatangan pemain baru.