Borussia Dortmund mungkin terpaksa menjual duo bintang Serhou Guirassy dan Karim Adeyemi dalam upaya untuk mengumpulkan dana
Kegagalan di Liga Champions memicu defisit anggaran.
Lanskap keuangan di Dortmund telah berubah secara drastis setelah kegagalan dini di babak playoff Liga Champions. Kegagalan olahraga ini telah meninggalkan celah signifikan dalam proyeksi pendapatan klub, meninggalkan dewan direksi dengan anggaran transfer bersih yang diperkirakan sebesar €25 juta hingga €30 juta untuk jendela transfer mendatang.
Untuk tetap kompetitif dan mengejar target baru, BVB harus menerapkan kebijakan "jual untuk beli". Pihak manajemen telah mengidentifikasi bahwa likuiditas yang signifikan hanya dapat dihasilkan dengan melepas pemain-pemain bernilai tinggi, sehingga masa depan para penyerang andalan klub menjadi sorotan tajam saat klub menghadapi periode ekonomi yang rapuh. Sebuah laporan dari Sky Sport menyebutkan bahwa dua penyerang mereka, Guirassy dan Adeyemi, berpotensi masuk dalam daftar transfer untuk mengakomodasi kedatangan pemain baru.
Pembicaraan mengenai kontrak baru telah terhenti.
Situasi seputar Adeyemi menjadi semakin rumit akibat gagalnya negosiasikontrak. Direktur olahraga Sebastian Kehl telah melakukan dialog terus-menerus dengan perwakilan pemain, Jorge Mendes, namun penyelesaian masih belum tercapai. Laporan tersebut menyebutkan bahwa poin utama yang menjadi hambatan adalah penolakan klub untuk memasukkan klausul pelepasan, suatu tuntutan yang Mendes tetap teguh untuk dipenuhi bagi kliennya.
Dengan kontrak Adeyemi yang akan berakhir pada 2027, klub khawatir nilai pasarnya akan menurun. Ketidakmampuan mencapai kesepakatan menunjukkan bahwa transfer musim panas mungkin menjadi hasil yang paling logis bagi kedua belah pihak, karena pemain internasional Jerman ini mencari kejelasan tentang masa depannya yang panjang. Beberapa tim top Eropa dilaporkan tertarik untuk merekrutnya, dengan Liga Premier dikabarkan menjadi destinasi favoritnya.
Guirassy mempertimbangkan minat dari klub-klub elit Eropa.
Guirassy berada dalam posisi yang serupa, meskipun kepergiannya kemungkinan besar dipicu oleh klub-klub luar daripada sengketa kontrak internal. Penyerang ini memiliki klausul pelepasan senilai sekitar €50 juta. Namun, menurut laporan yang sama, klausul tersebut hanya tersedia bagi tujuh klub: Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, dan Manchester United. Klub-klub ini dapat mengaktifkannya secara langsung, sementara klub lain, termasuk peminat dari Serie A, Bundesliga, Ligue 1, atau Saudi Pro League, harus menegosiasikan biaya yang lebih tinggi dengan Dortmund.
Meskipun tawaran menggiurkan dari Arab Saudi telah dibahas, penyerang tersebut dilaporkan sangat ambisius dan haus akan kesuksesan, serta lebih memilih untuk tetap berada di liga-liga elit Eropa. Keputusan akhir mengenai masa depannya tidak diharapkan hingga akhir musim ini.
Berfokuslah untuk mengakhiri musim dengan kuat.
Meskipun kedua pemain berpotensi meninggalkan Dortmund pada musim panas ini, baik Guirassy maupun Adeyemi tetap menjadi pemain kunci bagi Niko Kovac musim ini. Adeyemi telah terlibat langsung dalam 13 gol dalam 34 penampilan di semua kompetisi, sementara Guirassy telah mencetak 17 gol dan memberikan enam assist dalam 37 pertandingan.
Dengan Dortmund kini fokus sepenuhnya pada Bundesliga, mereka akan berusaha mempertahankan hasil positif hingga akhir musim. BVB saat ini berada di posisi kedua klasemen dengan 55 poin dari 25 pertandingan, tertinggal 11 poin dari pemuncak klasemen Bayern Munich. Tim Kovac akan menghadapi Augsburg pada Sabtu mendatang.
