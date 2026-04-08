Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Borussia Dortmund mengonfirmasi ketertarikannya pada transfer kepulangan Jadon Sancho, seiring dengan mendekatnya masa bebas transfer bagi pemain yang terpinggirkan di Manchester United
Dortmund merencanakan reuni ketiga yang sensasional
Klub asal Jerman tersebut sedang secara serius mempertimbangkan untuk mendatangkan kembali pemain internasional Inggris itu ke Signal Iduna Park setelah masa-masa sulitnya di Liga Premier. Saat ini dipinjamkan ke Aston Villa, masa bakti Sancho bersama United akan segera berakhir lima tahun setelah transfernya yang sangat dinanti-nantikan senilai £73 juta ke Old Trafford. Meskipun ia kesulitan menunjukkan performa yang konsisten di Inggris, petinggi Dortmund tetap optimis bahwa kembali ke lingkungan yang sudah dikenalnya dapat membantu sang pemain sayap menemukan kembali performa yang pernah menjadikannya salah satu penyerang paling ditakuti di Eropa.
- Getty Images
Ricken membenarkan bahwa analisis pemain sedang berlangsung
Pihak Dortmund telah mengakui bahwa mereka sedang meneliti dengan cermat calon pemain baru untuk bursa transfer musim panas, dengan nama Sancho berada di urutan teratas daftar incaran. Meskipun klub sangat ingin merekrutnya kembali, laporan dari Sky Germany menyebutkan bahwa aspek finansial dari kesepakatan tersebut tetap menjadi kendala utama mengingat gaji tahunan pemain tersebut saat ini sebesar £15 juta.
Membahas strategi transfer klub dan minat khusus mereka terhadap sang pemain sayap, direktur pelaksana Dortmund Lars Ricken mengatakan kepada SPORT BILD: “Saat ini kami sedang mengamati banyak pemain dan menganalisis mereka dengan cermat. Kami memeriksa apakah mereka dapat membuat kami menjadi lebih baik. Kami juga melakukan hal itu terhadap Jadon.”
"Mimpi" United berakhir dengan sedih
Perjalanan Sancho sejak kepergiannya pada 2021 dipenuhi dengan berbagai kesulitan; apa yang ia gambarkan sebagai "mimpi yang menjadi kenyataan" di United kini tampaknya akan berakhir dengan cara yang memalukan. Setelah mengalami kesulitan dalam dua setengah musim pertamanya di United, sang pemain sayap tampil mengesankan selama masa peminjaman di Dortmund, namun kembali tampil mengecewakan dalam masa peminjaman berikutnya di Chelsea. Masa peminjaman saat ini di Villa juga terbukti sulit, dengan pemain berusia 26 tahun itu hanya mencetak satu gol dan tiga assist dalam 31 penampilan musim ini, di mana hanya 17 di antaranya sebagai starter.
- Getty Images Sport
Kompromi finansial merupakan kunci kebangkitan
Seiring mendekatnya Sancho ke minggu-minggu terakhir kontraknya bersama United, perhatian kini beralih pada apakah ia bersedia menerima pemotongan gaji yang signifikan demi memfasilitasi kembalinya ke Jerman. Keyakinan Dortmund terhadap kemampuannya menjadi secercah harapan bagi sang penyerang yang kini hanya menjadi pemain cadangan di Liga Premier.