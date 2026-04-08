Borussia Dortmund mengonfirmasi ketertarikannya pada transfer kepulangan Jadon Sancho, seiring dengan mendekatnya masa bebas transfer bagi pemain yang terpinggirkan di Manchester United

Pihak Dortmund telah mengakui bahwa mereka sedang meneliti dengan cermat calon pemain baru untuk bursa transfer musim panas, dengan nama Sancho berada di urutan teratas daftar incaran. Meskipun klub sangat ingin merekrutnya kembali, laporan dari Sky Germany menyebutkan bahwa aspek finansial dari kesepakatan tersebut tetap menjadi kendala utama mengingat gaji tahunan pemain tersebut saat ini sebesar £15 juta.

Membahas strategi transfer klub dan minat khusus mereka terhadap sang pemain sayap, direktur pelaksana Dortmund Lars Ricken mengatakan kepada SPORT BILD: “Saat ini kami sedang mengamati banyak pemain dan menganalisis mereka dengan cermat. Kami memeriksa apakah mereka dapat membuat kami menjadi lebih baik. Kami juga melakukan hal itu terhadap Jadon.”