Borussia Dortmund mengonfirmasi bahwa pemain internasional Jerman akan hengkang sebagai pemain bebas transfer setelah tujuh tahun bersama raksasa Bundesliga
Dortmund mengonfirmasi kepergian Brandt.
CEO Sporting Lars Ricken memecah keheningan mengenai masa depan pemain internasional Jerman tersebut setelah kemenangan Dortmund 2-1 atas Koln. Dalam wawancara pasca pertandingan dengan Sky, Ricken menanggapi spekulasi yang telah beredar selama berbulan-bulan. “Sudah ada beberapa laporan. Faktanya, ada pembicaraan terbuka dan disepakati bahwa kontrak yang akan berakhir tidak akan diperpanjang,” kata Ricken. “Dia telah bermain ratusan pertandingan untuk Borussia Dortmund. Saya pikir kita hanya bisa berterima kasih padanya. Dia bermain untuk kita selama tujuh tahun dan kadang-kadang mendapat kritik. Dia akan berusia 30 tahun dalam beberapa minggu, kita bisa menyesuaikan diri, jadi ini juga bisa menjadi kesempatan bagi kedua belah pihak. Kita akhirnya sepakat.”
Perjalanan selama tujuh tahun berakhir.
Brandt bergabung dengan Dortmund pada tahun 2019, datang dari rival Bayer Leverkusen dalam kesepakatan senilai sekitar €25 juta. Sejak itu, ia telah tampil dalam ratusan pertandingan, menjadi salah satu wajah paling dikenal di skuad. Meskipun kadang-kadang mendapat kritik terkait konsistensinya, kemampuan teknis dan visinya seringkali membuatnya menjadi penentu kemenangan bagi Schwarzgelben dalam kompetisi domestik maupun Eropa.
Keputusan untuk berpisah tampaknya bersifat mutual dan damai, dengan jajaran klub melihatnya sebagai waktu yang tepat untuk memulai babak baru. Ricken menekankan bahwa hubungan tetap kuat meskipun akan ada kepergian, dengan mengatakan: “Kami berpisah dengan penuh apresiasi.” Tim Bundesliga yang berada di posisi kedua kini memiliki keunggulan dalam merencanakan perekrutan untuk jendela transfer mendatang tanpa pemain nomor 10 yang telah lama bertugas.
Matthaus memberikan pandangannya tentang warisan Brandt.
Bahkan dalam penampilan yang relatif tenang selama kemenangan di Cologne, Brandt membuktikan nilainya dengan memberikan umpan yang luar biasa untuk Maximilian Beier. Legenda sepak bola dan pakar Sky, Lothar Matthaus, segera memuji dampak pemain yang akan hengkang tersebut terhadap klub. “Seorang pemain yang mungkin tidak sepenuhnya memanfaatkan potensinya, tetapi tetap sering membuat perbedaan,” kata Matthaus.
Matthaus juga mencatat bahwa cara kepergiannya merupakan bukti profesionalisme Brandt selama tujuh tahun di Westphalia. Ia menambahkan: “Mengingat periode sukses yang dijalani Julian di BVB, kita seharusnya bisa saling menatap mata, tidak hanya hingga akhir kontraknya, tetapi juga di masa depan.”
Langkah-langkah ke depan dan perencanaan skuad
Dengan kepergian Brandt yang kini sudah pasti, fokus tetap tertuju pada situasi kontrak penting lainnya di kubu Dortmund. Meskipun klub kehilangan kehadiran pemain senior di lini tengah, perkembangan di bidang lain tetap berjalan secara independen dari pengumuman ini. Secara khusus, situasi terkait pilar pertahanan Nico Schlotterbeck tetap menjadi prioritas bagi Ricken dan dewan direksi Dortmund saat mereka berusaha mengamankan inti barisan pertahanan untuk masa depan.
Menanggapi apakah keputusan Brandt akan mempengaruhi negosiasi lain, Ricken tegas dalam pendiriannya. Ia menegaskan bahwa kepergian Julian Brandt “tidak berpengaruh pada keputusan terkait Nico.” Saat Dortmund berupaya mengakhiri musim Bundesliga dengan kuat, klub berharap dapat melepas Brandt dengan baik sebelum ia memulai petualangan barunya di dunia sepak bola.
