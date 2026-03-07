Borussia Dortmund mengonfirmasi bahwa pemain internasional Jerman akan hengkang sebagai pemain bebas transfer setelah tujuh tahun bersama raksasa Bundesliga

Brandt bergabung dengan Dortmund pada tahun 2019, datang dari rival Bayer Leverkusen dalam kesepakatan senilai sekitar €25 juta. Sejak itu, ia telah tampil dalam ratusan pertandingan, menjadi salah satu wajah paling dikenal di skuad. Meskipun kadang-kadang mendapat kritik terkait konsistensinya, kemampuan teknis dan visinya seringkali membuatnya menjadi penentu kemenangan bagi Schwarzgelben dalam kompetisi domestik maupun Eropa.

Keputusan untuk berpisah tampaknya bersifat mutual dan damai, dengan jajaran klub melihatnya sebagai waktu yang tepat untuk memulai babak baru. Ricken menekankan bahwa hubungan tetap kuat meskipun akan ada kepergian, dengan mengatakan: “Kami berpisah dengan penuh apresiasi.” Tim Bundesliga yang berada di posisi kedua kini memiliki keunggulan dalam merencanakan perekrutan untuk jendela transfer mendatang tanpa pemain nomor 10 yang telah lama bertugas.