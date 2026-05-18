Borussia Dortmund menghentikan upaya untuk merekrut Jadon Sancho setelah pemain Arsenal muncul sebagai target transfer alternatif

Upaya Dortmund untuk mendatangkan Sancho telah "ditunda" sementara klub ini menjajaki arah taktis baru. Terlepas dari sejarah pemain internasional Inggris itu bersama BVB, minat tersebut mulai memudar sementara klub mengevaluasi kebutuhan jangka panjang mereka di bawah struktur kepelatihan saat ini. Meskipun Sancho tetap menjadi topik potensial untuk dibahas di akhir musim panas nanti, ia tidak lagi menjadi prioritas utama bagi direktur olahraga baru, Book.

Alasan di balik perubahan ini terletak pada komitmen Dortmund terhadap sistem pertahanan tiga orang yang sukses. Pilihan taktis ini berarti tim perekrutan kurang fokus pada pemain sayap tradisional dan malah memburu "nomor 10" yang memiliki keluwesan untuk bergerak ke sayap. Berbicara kepada Sky Sport, Book mengonfirmasi pendekatan aktif klub: "Bisa jadi lebih awal atau lebih terlambat. Kami semua, termasuk staf pelatih, akan lebih suka jika kami bisa melakukan satu atau dua transfer lagi sebelum dimulainya persiapan pramusim."