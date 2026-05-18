Borussia Dortmund menghentikan upaya untuk merekrut Jadon Sancho setelah pemain Arsenal muncul sebagai target transfer alternatif
Upaya merekrut Sancho mereda seiring dengan penerapan perubahan taktik
Upaya Dortmund untuk mendatangkan Sancho telah "ditunda" sementara klub ini menjajaki arah taktis baru. Terlepas dari sejarah pemain internasional Inggris itu bersama BVB, minat tersebut mulai memudar sementara klub mengevaluasi kebutuhan jangka panjang mereka di bawah struktur kepelatihan saat ini. Meskipun Sancho tetap menjadi topik potensial untuk dibahas di akhir musim panas nanti, ia tidak lagi menjadi prioritas utama bagi direktur olahraga baru, Book.
Alasan di balik perubahan ini terletak pada komitmen Dortmund terhadap sistem pertahanan tiga orang yang sukses. Pilihan taktis ini berarti tim perekrutan kurang fokus pada pemain sayap tradisional dan malah memburu "nomor 10" yang memiliki keluwesan untuk bergerak ke sayap. Berbicara kepada Sky Sport, Book mengonfirmasi pendekatan aktif klub: "Bisa jadi lebih awal atau lebih terlambat. Kami semua, termasuk staf pelatih, akan lebih suka jika kami bisa melakukan satu atau dua transfer lagi sebelum dimulainya persiapan pramusim."
- AFP
Nwaneri muncul sebagai target utama
Dalam langkah berani untuk menggantikan Brandt yang hengkang, Dortmund kembali menunjukkan minatnya pada talenta muda Arsenal, Nwaneri. Gelandang berusia 19 tahun itu, yang baru saja menyelesaikan masa peminjamannya di Marseille, kembali menarik perhatian petinggi BVB. Book telah menanyakan ketersediaan sang pemain muda karena klub sedang mencari sosok kreatif yang dapat menjadi motor penggerak tim dari lini tengah.
Dortmund gagal mendapatkan Nwaneri setahun yang lalu ketika ia menandatangani perpanjangan kontrak dengan The Gunners hingga 2030. Meskipun Nwaneri terbuka terhadap kemungkinan pindah ke Bundesliga, kesepakatan tetap rumit karena harga yang diminta Arsenal yang tinggi dan kesulitan untuk mendapatkan masa pinjaman lagi. Namun, ia tetap menjadi kandidat yang menarik.
Pertarungan memperebutkan bintang Hertha
Nwaneri dari Arsenal bukanlah satu-satunya remaja yang menjadi incaran Dortmund; Kennet Eichhorn, bintang muda berusia 16 tahun dari Hertha Berlin, juga menjadi topik pembicaraan utama. Meskipun menghadapi persaingan ketat dari klub-klub seperti Manchester City, Bayern Munich, dan Bayer Leverkusen, Dortmund tetap berada dalam perburuan untuk mendapatkan pemain muda kreatif tersebut. Book secara terbuka mengakui kekagumannya terhadap pemain tersebut dalam sesi wawancara media baru-baru ini, sekaligus menyoroti kedalaman jaringan pemandu bakat klub.
Book menyatakan, "Saya memang berpikir bahwa dia memiliki kreativitas tertentu. Kami mengenalnya dengan baik; kami juga menyukainya. Seperti mungkin banyak klub lain, kami menyukai pemain ini. Segala hal lainnya masih harus dilihat."
Eichhorn memiliki klausul pelepasan senilai €9 juta, namun total paket – termasuk biaya transfer dan gaji – akan menjadi investasi yang signifikan untuk pemain seumurannya.
- AFP
Perencanaan strategis di tengah keterbatasan anggaran
Setelah mengeluarkan dana untuk bintang Cruzeiro, Kaua Prates, dan bek Red Bull Salzburg, Joane Gadou—dengan biaya transfer yang terakhir mencapai sekitar €24 juta termasuk bonus—Dortmund kini harus beroperasi dengan anggaran yang lebih terbatas. Meskipun demikian, klub tersebut menegaskan bahwa mereka tetap mampu beraksi di bursa transfer. Selain penyerang kreatif, Book juga sedang mencari gelandang bertahan pengatur serangan yang memiliki profil berbeda dari opsi-opsi yang ada di skuad saat ini.