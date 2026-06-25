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Borussia Dortmund menetapkan harga jual Felix Nmecha sebesar €100 juta sebelum klausul pelepasan berlaku, sementara klub-klub Liga Premier mengincar bintang asal Jerman tersebut
Dortmund memegang kendali penuh dengan valuasi sebesar €100 juta
Menurut Kicker, raksasa Jerman Dortmund telah menetapkan ultimatum tegas sebesar €100 juta bagi klub mana pun yang ingin memboyong Nmecha dari Westfalenstadion pada musim panas ini. Penilaian internal tersebut dirancang untuk sepenuhnya menghalangi sebagian besar peminat dari Eropa setelah perpanjangan kontrak pemain tersebut ditandatangani pada bulan Maret.
Yang terpenting, tidak seperti dua jendela transfer musim panas berikutnya, Nmecha tidak memiliki klausul pelepasan yang aktif dalam kontraknya untuk jendela transfer 2026 saat ini. Sebaliknya, kontrak gelandang tersebut mencakup klausul pelepasan sebesar €80 juta yang berlaku mulai musim panas 2027, yang kemudian turun menjadi €70 juta pada tahun berikutnya. Celah kontrak ini memberikan pimpinan Dortmund pengaruh mutlak untuk menentukan persyaratan dan menangani pertanyaan yang masuk dari Liga Premier dari posisi yang sepenuhnya terkendali.
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Status sebagai pemain lokal memicu minat yang besar dari klub-klub Liga Premier
Latar belakang unik pemain berusia 25 tahun ini telah menjadikannya aset yang sangat menarik bagi klub-klub elit Inggris yang ingin memperkuat skuad domestik mereka. Lahir di Hamburg, keluarga Nmecha pindah pada tahun 2007, sehingga gelandang ini dapat menghabiskan lebih dari satu dekade untuk berkembang di akademi muda bergengsi Manchester City.
Berkat masa pembinaannya yang panjang di Manchester, Nmecha secara hukum memenuhi syarat berdasarkan Aturan Pemain Lokal (Homegrown Player Rule) Liga Premier yang ketat. Status yang sangat didambakan ini mewajibkan tim-tim papan atas Inggris untuk mendaftarkan setidaknya delapan pemain lokal dalam skuad mereka, sehingga secara signifikan meningkatkan permintaan pasar terhadapnya di seberang Selat Inggris.
Real Madrid juga sedang mengincar
Ini bukan pertama kalinya nama Nmecha santer dibicarakan sehubungan dengan kemungkinan kepindahannya dari Westfalenstadion. Saat Piala Dunia masih berada di tahap awal, Sky Sports mengungkap bahwa pelatih Real Madrid, José Mourinho, telah mulai mencari pemain baru untuk memperkuat lini tengahnya, dengan pelatih asal Portugal itu mengidentifikasi Nmecha sebagai tipe pemain yang energik dan kreatif—tepat seperti yang ia inginkan untuk dibawa ke Bernabeu.
Pada tahap itu, Mourinho telah melakukan penelusuran langsung mengenai situasi Nmecha. Namun, Madrid bukanlah satu-satunya klub yang memburunya: baik Manchester United maupun Manchester City juga dikabarkan memantau perkembangan ini dengan cermat, sehingga memicu persaingan antar-klub yang semakin memanas sejak performa Nmecha di Piala Dunia semakin menaikkan nilainya.
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Kovac tampaknya akan bersikukuh
Pelatih Dortmund, Niko Kovac, secara terbuka mengakui bahwa kemampuan teknis unik Nmecha dalam menavigasi ruang sempit dan melakukan transisi dengan cepat tidak tergantikan. Petinggi klub sangat bertekad untuk membangun tulang punggung struktural baru mereka secara langsung di sekitar gelandang tersebut, bersama Nico Schlotterbeck dan Serhou Guirassy.
"Dortmund tanpa Felix benar-benar berbeda dibandingkan saat dia ada," kata Kovac saat menilai betapa pentingnya peran taktis sang bintang dalam membangun serangan tim. Meskipun demikian, penampilannya yang mengesankan di Piala Dunia bisa mempercepat kepergiannya musim panas ini, jika ada tawaran yang sesuai dengan penilaian klub asal Jerman tersebut.