Borussia Dortmund menetapkan harga jual Felix Nmecha sebesar €100 juta sebelum klausul pelepasan berlaku, sementara klub-klub Liga Premier mengincar bintang asal Jerman tersebut

Menurut Kicker, raksasa Jerman Dortmund telah menetapkan ultimatum tegas sebesar €100 juta bagi klub mana pun yang ingin memboyong Nmecha dari Westfalenstadion pada musim panas ini. Penilaian internal tersebut dirancang untuk sepenuhnya menghalangi sebagian besar peminat dari Eropa setelah perpanjangan kontrak pemain tersebut ditandatangani pada bulan Maret.

Yang terpenting, tidak seperti dua jendela transfer musim panas berikutnya, Nmecha tidak memiliki klausul pelepasan yang aktif dalam kontraknya untuk jendela transfer 2026 saat ini. Sebaliknya, kontrak gelandang tersebut mencakup klausul pelepasan sebesar €80 juta yang berlaku mulai musim panas 2027, yang kemudian turun menjadi €70 juta pada tahun berikutnya. Celah kontrak ini memberikan pimpinan Dortmund pengaruh mutlak untuk menentukan persyaratan dan menangani pertanyaan yang masuk dari Liga Premier dari posisi yang sepenuhnya terkendali.



