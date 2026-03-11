Borussia Dortmund menepis minat dari Premier League saat Felix Nmecha menandatangani kontrak baru

Dortmund mengonfirmasi pada Rabu bahwa Nmecha telah menandatangani kontrak baru setelah mencapai kesepakatan dengan perwakilan baru sang gelandang dari agen Inggris, The Talent Table.

Kontrak baru ini akan memperpanjang masa tinggalnya di klub hingga 2030, menambah dua tahun dari tanggal berakhir sebelumnya pada 2028. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari jajaran BVB, termasuk direktur olahraga Sebastian Kehl. Sebagai bagian dari kesepakatan, Nmecha diharapkan akan bergabung dengan jajaran pemain dengan gaji tertinggi di klub.

Kehl mengatakan dalam pengumuman tersebut: "Setelah mengalami beberapa cedera di awal karirnya di Dortmund, Felix telah menjadi bagian yang sangat penting dari tim kami. Kemampuannya untuk mencakup area lapangan dan mengalahkan lawan membuatnya sangat berharga bagi kami di tengah lapangan, dan dia selalu menemukan solusi kreatif, bahkan di bawah tekanan. Dia membawa kualitas luar biasa ke lapangan – baik bagi kami maupun bagi tim nasional Jerman. Kami yakin bahwa kurva perkembangannya akan terus meningkat di masa depan."