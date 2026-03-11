Getty
Borussia Dortmund menepis minat dari Premier League saat Felix Nmecha menandatangani kontrak baru
Menjaga ritme di lini tengah
Dortmund mengonfirmasi pada Rabu bahwa Nmecha telah menandatangani kontrak baru setelah mencapai kesepakatan dengan perwakilan baru sang gelandang dari agen Inggris, The Talent Table.
Kontrak baru ini akan memperpanjang masa tinggalnya di klub hingga 2030, menambah dua tahun dari tanggal berakhir sebelumnya pada 2028. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari jajaran BVB, termasuk direktur olahraga Sebastian Kehl. Sebagai bagian dari kesepakatan, Nmecha diharapkan akan bergabung dengan jajaran pemain dengan gaji tertinggi di klub.
Kehl mengatakan dalam pengumuman tersebut: "Setelah mengalami beberapa cedera di awal karirnya di Dortmund, Felix telah menjadi bagian yang sangat penting dari tim kami. Kemampuannya untuk mencakup area lapangan dan mengalahkan lawan membuatnya sangat berharga bagi kami di tengah lapangan, dan dia selalu menemukan solusi kreatif, bahkan di bawah tekanan. Dia membawa kualitas luar biasa ke lapangan – baik bagi kami maupun bagi tim nasional Jerman. Kami yakin bahwa kurva perkembangannya akan terus meningkat di masa depan."
Raksasa Liga Premier merasa kecewa
Ketegasan yang ditunjukkan oleh dewan direksi Jerman sebagian besar dipicu oleh daftar penggemar yang terus bertambah di Premier League. Nmecha memiliki pasar yang sangat besar di Inggris, setelah menghabiskan masa mudanya berkembang di akademi muda Manchester City. Beberapa klub besar telah memantau perkembangannya dengan cermat, dengan manajer City, Pep Guardiola, dikabarkan memiliki minat yang besar untuk membawa kembali mantan prospeknya.
Manchester United, Chelsea, dan Tottenham Hotspur juga dilaporkan memantau situasi pemain internasional Jerman ini menjelang kemungkinan transfer musim panas. Dengan mengikatnya, BVB secara efektif mengakhiri harapan akan kesepakatan dengan harga murah. Ini menandai momen krusial bagi pemain yang awalnya didatangkan seharga €30 juta dari Wolfsburg pada 2023 untuk menggantikan Jude Bellingham.
"Saya telah mengalami banyak pengalaman hebat bersama klub ini dan para penggemarnya dalam beberapa tahun terakhir dan sangat bersyukur atas kepercayaan klub," kata Nmecha. "Saya ingin membalas kepercayaan itu dengan memberikan yang terbaik untuk Borussia Dortmund."
Manajer memuji perkembangan taktis.
Kenaikan performa gelandang tersebut tidak luput dari perhatian manajer Niko Kovac, yang memuji perkembangan taktisnya. Dalam konferensi pers, Kovac mengatakan: "Felix berkembang ke arah yang baik. Dia adalah metronom kami di lini tengah dan mengarahkan serta memimpin permainan kami. Kami membutuhkannya. Saya senang dia berkembang dengan baik."
Meskipun awalnya mendapat kritik karena harga transfernya yang tinggi yang dianggap tidak beralasan oleh banyak orang, Nmecha telah membungkam para kritikusnya dengan menjadi pemimpin tak terbantahkan di lini tengah Dortmund. Kedewasaan taktisnya telah membawanya tampil dalam 108 pertandingan untuk klub di semua kompetisi, mencetak 13 gol.
Ambisi Piala Dunia di depan mata
Di luar kesuksesannya di klub, Nmecha juga tengah menempatkan dirinya sebagai bagian penting dari skuad tim nasional. Pemain internasional dengan enam caps ini dianggap memiliki peluang besar untuk mendapatkan tempat di skuad untuk turnamen mendatang. Menanggapi peluang sang pemain, Kovac menjelaskan bahwa gelandang tersebut akan tampil di Piala Dunia jika ia tetap sehat.
Dengan tetap berada di Signal Iduna Park, Nmecha memastikan dirinya tetap menjadi fokus utama tim besar Eropa. Hal ini memberikan platform yang sempurna untuk mempertahankan performanya menjelang ajang internasional. Mempertahankan pemain bintang mereka merupakan kemenangan besar bagi Kehl dan dewan direksi BVB, karena mereka berhasil mempertahankan gelandang andalan mereka untuk masa depan yang dapat diprediksi.
