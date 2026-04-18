Insiden tersebut terjadi pada menit ke-42 pertandingan di PreZero Arena. Sule terpeleset dengan tidak nyaman saat berusaha menghalau bola, lalu langsung memegangi lutut kirinya dengan raut wajah yang jelas-jelas kesakitan. Keseriusan situasi semakin bertambah karena bola menghantam lengannya yang terangkat saat terjatuh, yang berujung pada keputusan penalti bagi tuan rumah yang didukung oleh VAR.

Pihak manajemen Dortmund tidak berusaha meremehkan keseriusan masalah ini setelah peluit akhir dibunyikan. Direktur olahraga Lars Ricken mengonfirmasi bahwa diagnosis awal cukup mengkhawatirkan. "Sudah ada dugaan cedera serius. Dia sedang duduk di ruang ganti dengan perban di lututnya. Sekarang kita harus menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut," kata Ricken kepada wartawan.