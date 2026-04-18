Borussia Dortmund menduga bek andalannya mengalami cedera lutut yang 'parah' di tengah kekhawatiran akan robekan ligamen anterior cruciatum (ACL) untuk ketiga kalinya
Kekhawatiran akan cedera lutut yang parah
Insiden tersebut terjadi pada menit ke-42 pertandingan di PreZero Arena. Sule terpeleset dengan tidak nyaman saat berusaha menghalau bola, lalu langsung memegangi lutut kirinya dengan raut wajah yang jelas-jelas kesakitan. Keseriusan situasi semakin bertambah karena bola menghantam lengannya yang terangkat saat terjatuh, yang berujung pada keputusan penalti bagi tuan rumah yang didukung oleh VAR.
Pihak manajemen Dortmund tidak berusaha meremehkan keseriusan masalah ini setelah peluit akhir dibunyikan. Direktur olahraga Lars Ricken mengonfirmasi bahwa diagnosis awal cukup mengkhawatirkan. "Sudah ada dugaan cedera serius. Dia sedang duduk di ruang ganti dengan perban di lututnya. Sekarang kita harus menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut," kata Ricken kepada wartawan.
Riwayat masalah ACL
Hal yang paling dikhawatirkan oleh Dortmund dan sang pemain sendiri adalah riwayat cedera lutut parah yang dialami Sule. Pemain berusia 30 tahun ini telah mengalami dua kali robekan ligamen anterior cruciate (ACL) sepanjang kariernya. Cedera serupa yang ketiga akan menjadi pukulan telak bagi bek asal Jerman ini, yang berpotensi membuatnya absen hingga akhir tahun ini.
Terlepas dari pandangan suram dari pihak manajemen, pelatih kepala Niko Kovac mencoba memberikan secercah harapan terkait kondisi sang bek. "Tentu saja, selalu menyenangkan ketika Anda bermain melawan mantan klub Anda. Itulah juga niat saya dengan Niki. Kami belum tahu apa-apa secara pasti. Setidaknya dia sudah bisa menumpukan beban pada kakinya. Itu setidaknya merupakan pertanda baik," jelas Kovac setelah pertandingan.
Pukulan ganda setelah penalti diberikan
Yang memperburuk keadaan bagi sang bek, upayanya untuk merebut kembali bola tidak hanya berujung pada cedera, tetapi juga memberikan gol pembuka bagi Hoffenheim. Saat Sule terjatuh, lengan kirinya terulur ke atas dan menyentuh bola. Setelah tinjauan oleh wasit Daniel Siebert, penalti pun diberikan, yang dieksekusi dengan tenang oleh Andrej Kramaric untuk membawa tuan rumah memimpin 1-0.
Sule tidak dapat melanjutkan pertandingan setelah insiden tersebut dan terpaksa ditarik keluar menjelang akhir babak pertama, digantikan oleh Ramy Bensebaini.
Penampilan terakhirnya bersama klub?
Kini muncul kekhawatiran bahwa Sule mungkin telah memainkan pertandingan terakhirnya bersama Dortmund. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim ini, telah dipastikan bahwa bek tersebut akan meninggalkan Westfalenstadion musim panas ini setelah empat tahun berkarier di klub tersebut. Jika cedera yang dialaminya seserius yang diduga, kemungkinan besar ia tidak akan kembali bermain sebelum musim ini berakhir.
Setelah kekalahan Dortmund hari ini, jalan kini terbuka bagi Bayern Munich untuk mengamankan gelar Bundesliga ke-35 mereka. Pemegang rekor tersebut hanya tinggal selangkah lagi dari sejarah; kemenangan atau hasil imbang melawan Stuttgart besok akan secara resmi mengukuhkan mereka sebagai juara sekali lagi.