AFP
Borussia Dortmund mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontrak direkturnya, sementara pelatih Niko Kovac kehilangan sekutunya di tengah spekulasi terkait Tottenham
BVB dan Kehl sepakat untuk mengakhiri hubungan finansial secara bersih
Dortmund dan Kehl telah berhasil mencapai kesepakatan "adil dan transparan" untuk mengakhiri sisa kontraknya, yang semula dijadwalkan berlaku hingga 2027, menurut Sky. Setelah 24 tahun mengabdi kepada klub baik sebagai pemain maupun eksekutif, pria berusia 46 tahun ini mengakhiri masa jabatannya atas kesepakatan bersama pada 22 Maret lalu. Kehl telah digantikan oleh Ole Book dalam peran direktur olahraga, menandai transisi total dalam kepemimpinan teknis klub selama periode pergolakan ini.
Uang pesangon akhir dan pembayaran
Meskipun Kehl tidak memberikan pernyataan langsung mengenai rincian negosiasi tersebut, detail keuangan terkait pengunduran dirinya kini terungkap melalui laporan-laporan media lokal. Menurut informasi dari Bild, kesepakatan tersebut mencakup sisa gaji sebesar sekitar €2 juta, dengan Kehl pada akhirnya akan menerima pembayaran akhir sekitar €1,5 juta. Kesepakatan ini memastikan bahwa legenda klub tersebut dapat melangkah maju tanpa beban hukum atau keuangan yang tersisa, saat ia bersiap untuk babak baru dalam karier profesionalnya.
Mengucapkan selamat tinggal kepada seorang ikon
Kepergian Kehl menandai berakhirnya sebuah era bagi pria yang berhasil meraih tiga gelar Bundesliga dan gelar ganda domestik pada tahun 2012 selama masa kariernya sebagai pemain di Westfalenstadion. Menurut Sky Sports Germany, ia dijadwalkan akan menerima perpisahan resmi pada Jumat ini selama pertandingan kandang terakhir Dortmund musim ini melawan Eintracht Frankfurt. Bersama dengan pemain yang juga hengkang, Niklas Sule dan Julian Brandt, Kehl akan diberi kesempatan untuk mengucapkan "selamat tinggal" kepada para penggemar di hadapan Yellow Wall.
London memanggil Kehl
Setelah hubungannya dengan Dortmund resmi berakhir, Kehl kini secara luas dianggap sebagai kandidat terkuat untuk posisi perekrutan senior di Tottenham Hotspur pada musim panas ini. Bagi Dortmund, fokus kini beralih ke dukungan bagi Kovac selama masa transisi musim panas ini, saat sang pelatih berusaha membangun kembali tim tanpa mitra administratif yang paling diandalkan. Klub ini akan menghadapi ujian berat melawan Frankfurt di bawah sorotan lampu stadion pada Jumat malam, dengan harapan dapat mempertahankan momentum sebelum jendela transfer yang krusial dimulai di bawah kepemimpinan baru Book.