Borussia Dortmund mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontrak direkturnya, sementara pelatih Niko Kovac kehilangan sekutunya di tengah spekulasi terkait Tottenham

Kepergian Kehl menandai berakhirnya sebuah era bagi pria yang berhasil meraih tiga gelar Bundesliga dan gelar ganda domestik pada tahun 2012 selama masa kariernya sebagai pemain di Westfalenstadion. Menurut Sky Sports Germany, ia dijadwalkan akan menerima perpisahan resmi pada Jumat ini selama pertandingan kandang terakhir Dortmund musim ini melawan Eintracht Frankfurt. Bersama dengan pemain yang juga hengkang, Niklas Sule dan Julian Brandt, Kehl akan diberi kesempatan untuk mengucapkan "selamat tinggal" kepada para penggemar di hadapan Yellow Wall.