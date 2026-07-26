Berbicara kepada Sky Deutschland mengenai rumor yang tak kalah kencang soal penyerang Koln, Said El Mala, Ole Book menjawab seperti ini soal strategi perekrutan Dortmund: "Pada prinsipnya, saya rasa semua orang tahu bahwa kami tidak mengomentari pemain yang bukan pemain Borussia Dortmund. Saya senang klub menunjukkan diri begitu tertutup, sehingga tidak ada lagi yang bocor, karena jumlah informasi palsu dalam beberapa hari terakhir benar-benar sangat besar." Lalu pembicaraan mengerucut pada target-target berikutnya: "Kami sebenarnya ingin sudah merekrut seorang pemain ofensif, tetapi pada akhirnya kami juga harus memperhitungkan hukum pasar dan mengikuti perkembangan zaman. Timing benar-benar sangat krusial. Kami tahu apa yang kami inginkan untuk dua posisi ofensif".