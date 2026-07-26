Borussia Dortmund kini semakin terang-terangan dan bagi AC Milan, jalur yang mengarah ke Kostas Karetas, gelandang serang kelahiran 2007 yang bermain untuk Racing Genk, kini menjadi lebih rumit. Di sela-sela laga uji coba terakhir yang dimainkan klub Jerman itu sebelum berangkat untuk tur ke Jepang, direktur olahraga Nils-Ole Book mengakui bahwa prioritas di bursa transfer adalah meningkatkan potensi serangan tim dan mendatangkan dua tambahan di sektor tersebut.
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Borussia Dortmund mempercepat upaya untuk Konstantinos Karetsas: direktur olahraga Book menyiapkan pertemuan penentuan dengan Genk, bagaimana situasi yang terungkap soal AC Milan
Perkataan direktur olahraga Book
Berbicara kepada Sky Deutschland mengenai rumor yang tak kalah kencang soal penyerang Koln, Said El Mala, Ole Book menjawab seperti ini soal strategi perekrutan Dortmund: "Pada prinsipnya, saya rasa semua orang tahu bahwa kami tidak mengomentari pemain yang bukan pemain Borussia Dortmund. Saya senang klub menunjukkan diri begitu tertutup, sehingga tidak ada lagi yang bocor, karena jumlah informasi palsu dalam beberapa hari terakhir benar-benar sangat besar." Lalu pembicaraan mengerucut pada target-target berikutnya: "Kami sebenarnya ingin sudah merekrut seorang pemain ofensif, tetapi pada akhirnya kami juga harus memperhitungkan hukum pasar dan mengikuti perkembangan zaman. Timing benar-benar sangat krusial. Kami tahu apa yang kami inginkan untuk dua posisi ofensif".
Misi penentuan?
Borussia Dormund, yang sudah kehilangan Karim Adeyemi (pindah ke Barcelona) dan dalam waktu dekat juga akan resmi berpisah dengan Julian Brandt - Leeds memberi tekanan besar - telah mengidentifikasi El Mala dan Karetsas sebagai dua profil ideal untuk skuad mereka, dan terkait pemain Yunani itu kabar penting diperkirakan akan segera datang. Ole Book memang tidak akan berangkat ke Asia bersama tim karena, antara Senin dan Selasa, ia akan terbang ke Belgia untuk kembali bertemu jajaran petinggi Genk dan mencoba menuntaskan negosiasi.
NEGOSIASI
Racing tidak ingin memberi diskon dan tidak bergeser dari posisinya, yakni melepas Karetsas dengan nilai transfer 35 juta euro yang dijamin, yang bisa menjadi 40 juta euro melalui sejumlah bonus. Tawaran terakhir Borussia Dortmund, yang ditolak mentah-mentah, berada di angka 30 + 5, menurut laporan Sky Deutschland. Perlu diajukan proposal yang lebih baik, dengan klub Jerman itu di sisi lain berharap bisa memanfaatkan bantuan dari kesepakatan yang sudah dicapai dengan sang pemain untuk kontrak yang berlaku hingga Juni 2031.
POSISI AC MILAN
Saat ini AC Milan, yang menurut sumber Belgia dan Yunani sangat menyukai profil Karetsas (yang akan sangat cocok dengan permintaan Ruben Amorim untuk memiliki seorang gelandang serang berkaki kiri yang ditempatkan di belakang penyerang tengah), berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Setelah menginvestasikan sekitar €100 juta untuk pembelian Gonçalo Ramos dan Mario Gila, AC Milan kini terutama fokus pada penjualan yang harus dirampungkan untuk membuka slot dan menambah pemasukan. Yang utama adalah Rafa Leao, yang menjadi pusat derby bursa transfer antara Galatasaray dan Fenerbahce. Selama situasi ini belum menemui titik terang, kecil kemungkinan Milan bisa bergerak konkret untuk rekrutan masuk lainnya, sehingga membuka peluang bagi Dortmund untuk melakukan manuver serius demi Karetsas.
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