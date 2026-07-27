Borussia Dortmund makin terang-terangan bergerak, dan bagi AC Milan kini jalur yang mengarah ke Kostas Karetas, gelandang serang kelahiran 2007 yang bermain untuk Racing Genk, menjadi kian rumit. Di sela laga uji coba terakhir yang dimainkan klub Jerman itu sebelum berangkat untuk tur di Jepang, direktur olahraga Nils-Ole Book mengakui bahwa prioritas di bursa transfer adalah meningkatkan potensi lini serang tim dan mendatangkan dua tambahan kekuatan di sektor tersebut.
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Borussia Dortmund mempercepat upaya untuk Konstantinos Karetsas: direktur olahraga Book menyiapkan pertemuan penentuan dengan Genk, bagaimana situasi yang berkembang terkait AC Milan
Perkataan direktur olahraga Book
Berbicara kepada Sky Deutschland tentang rumor yang sama kuatnya mengenai penyerang Koln, Said El Mala, Ole Book menjawab begini soal strategi perekrutan Dortmund: “Pada prinsipnya, saya rasa semua orang tahu bahwa kami tidak mengomentari pemain yang bukan pemain Borussia Dortmund. Saya senang klub menunjukkan sikap yang begitu tertutup, sehingga tidak ada lagi yang bocor, karena jumlah informasi palsu dalam beberapa hari terakhir benar-benar sangat banyak”. Lalu pembicaraan masuk lebih spesifik soal target-target berikutnya: “Kami sebenarnya sudah ingin merekrut seorang pemain ofensif, tetapi pada akhirnya kami juga harus memperhitungkan hukum pasar dan mengikuti perkembangan zaman. Timing benar-benar sangat krusial. Kami tahu apa yang kami inginkan untuk dua posisi ofensif”.
Misi penentu?
Borussia Dormund, yang sudah kehilangan Karim Adeyemi (pindah ke Barcelona) dan dalam waktu dekat juga akan resmi berpisah dengan Julian Brandt - Leeds memberikan tekanan besar - telah mengidentifikasi El Mala dan Karetsas sebagai dua profil ideal untuk skuad mereka, dan terkait pemain Yunani itu kabar penting diperkirakan akan segera muncul. Ole Book memang tidak akan berangkat ke Asia bersama tim karena, antara Senin dan Selasa, ia akan terbang ke Belgia untuk kembali bertemu jajaran petinggi Genk dan mencoba menuntaskan negosiasi.
NEGOSIASI
Racing tidak ingin memberikan diskon dan tidak bergeser dari posisinya, yakni melepas Karetsas dengan nilai transfer 35 juta euro yang dijamin, yang bisa menjadi 40 juta euro melalui sejumlah bonus. Tawaran terakhir Borussia Dortmund, yang ditolak, berada di angka 30 + 5, menurut rekonstruksi Sky Deutschland. Diperlukan proposal yang lebih baik, dengan klub Jerman itu di sisi lain berharap bisa memanfaatkan assist dari kesepakatan yang sudah dicapai dengan sang pemain untuk kontrak hingga Juni 2031.
POSISI AC MILAN
Saat ini AC Milan, yang menurut sumber-sumber Belgia dan Yunani sangat menyukai profil Karetsas, (yang akan sangat cocok dengan permintaan Ruben Amorim untuk memiliki seorang gelandang serang berkaki kiri yang dimainkan di belakang penyerang tengah), berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Setelah menginvestasikan sekitar 100 juta euro untuk perekrutan Gonçalo Ramos dan Mario Gila, AC Milan kini terutama fokus pada penjualan pemain yang perlu dirampungkan untuk mengosongkan slot dan menambah pemasukan. Yang paling utama adalah Rafa Leao, yang menjadi pusat derby transfer antara Galatasaray dan Fenerbahce. Selama situasi ini belum menemui titik terang, kecil kemungkinan AC Milan bisa bergerak secara konkret untuk satu rekrutan lagi, sehingga membuka peluang bagi Dortmund untuk melakukan manuver terhadap Karetsas.
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