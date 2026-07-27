Berbicara kepada Sky Deutschland tentang rumor yang sama kuatnya mengenai penyerang Koln, Said El Mala, Ole Book menjawab begini soal strategi perekrutan Dortmund: “Pada prinsipnya, saya rasa semua orang tahu bahwa kami tidak mengomentari pemain yang bukan pemain Borussia Dortmund. Saya senang klub menunjukkan sikap yang begitu tertutup, sehingga tidak ada lagi yang bocor, karena jumlah informasi palsu dalam beberapa hari terakhir benar-benar sangat banyak”. Lalu pembicaraan masuk lebih spesifik soal target-target berikutnya: “Kami sebenarnya sudah ingin merekrut seorang pemain ofensif, tetapi pada akhirnya kami juga harus memperhitungkan hukum pasar dan mengikuti perkembangan zaman. Timing benar-benar sangat krusial. Kami tahu apa yang kami inginkan untuk dua posisi ofensif”.