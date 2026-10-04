AFP
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Borussia Dortmund memohon Yunani untuk mengistirahatkan sensasi 18 tahun Konstantinos Karetsas jelang laga melawan Jerman
Dortmund suarakan kekhawatiran soal beban kerja
Dortmund mengambil langkah yang tidak biasa dengan menghubungi petinggi tim nasional Yunani untuk meminta pendekatan yang lebih terukur terhadap waktu bermain Karetsas. Pemain berusia 18 tahun itu telah muncul sebagai komponen vital bagi klub dan negaranya, tetapi para pejabat BVB mewaspadai beban fisik yang terus meningkat pada sang pemain muda. Menurut laporan dari Sky Sports, klub Bundesliga itu secara khusus meminta agar sang pemain digunakan dengan pertimbangan matang dan tidak berlebihan.
Karetsas menjadi andalan dalam susunan tim Yunani selama kampanye Nations League mereka baru-baru ini, dengan menjadi starter dalam ketiga pertandingan sejauh ini. Daya tahannya benar-benar diuji saat Yunani meraih kemenangan bersejarah atas Jerman, ketika remaja itu tetap berada di lapangan sepanjang 90 menit penuh. Intervensi Dortmund datang pada momen yang sensitif, ketika klub berupaya menyeimbangkan kebanggaan melihat talenta mereka sukses di level internasional dengan kebutuhan praktis untuk menjaganya tetap bugar untuk musim domestik.
- AFP
Bersiap untuk kembali setelah jeda yang berat
Urgensi di balik permintaan ini didorong oleh jadwal padat yang menanti sang pemain saat kembali ke Westphalia. Dortmund dijadwalkan menjamu Werder Bremen dalam laga Jumat malam yang krusial hanya lima hari setelah Yunani menuntaskan komitmen internasionalnya, sehingga waktu untuk persiapan dan pemulihan menjadi sangat sempit.
Karena Karetsas baru saja kembali dari cedera, manajemen Dortmund bertekad menjaga kondisi fisiknya. Hierarki klub ingin meminimalkan bebannya selama jeda internasional ini guna mencegah kemungkinan kambuh akibat kelelahan atau beban berlebih.
Pelatih tim nasional menanggapi Dortmund
Terlepas dari permintaan resmi dari Signal Iduna Park, pelatih kepala Yunani Ivan Ivanovic tampaknya kecil kemungkinan akan mengabulkan keinginan Dortmund. Sang pelatih menanggapi situasi tersebut dan menegaskan bahwa kebutuhan tim nasional tetap menjadi fokus utamanya. Meski ia mengakui adanya dialog antara klub dan federasi, ia mengambil nada tegas soal pemilihan pemain dan ekspektasi yang dibebankan kepada mereka yang mewakili negaranya.
"Federasi berhubungan dengan klub-klub Eropa setiap pekan," kata Ivanovic. "Sejak saya menjadi pelatih tim nasional di sini, belum ada klub di Eropa yang menuntut perlakuan khusus dari kami. Juga sudah sangat jelas bahwa setiap pemain ingin bermain untuk tim nasionalnya. Selama saya menjadi pelatih, tidak akan ada pengecualian."
- AFP
Bintang muda yang sangat diminati
Kebuntuan ini menyoroti semakin pentingnya peran Karetsas dalam skuad Yunani, tempat ia dengan cepat menjadi starter yang tak tergantikan. Sementara Dortmund fokus pada laga mendatang melawan Werder Bremen, Ivanovic sedang mempersiapkan diri untuk laga ulang krusial melawan Jerman di Thessaloniki pada Minggu ini. Media-media Yunani menyebutkan bahwa, terlepas dari permintaan BVB, remaja itu secara luas diperkirakan akan tetap mempertahankan tempatnya di starting XI untuk laga tersebut.
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