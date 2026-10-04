Dortmund mengambil langkah yang tidak biasa dengan menghubungi petinggi tim nasional Yunani untuk meminta pendekatan yang lebih terukur terhadap waktu bermain Karetsas. Pemain berusia 18 tahun itu telah muncul sebagai komponen vital bagi klub dan negaranya, tetapi para pejabat BVB mewaspadai beban fisik yang terus meningkat pada sang pemain muda. Menurut laporan dari Sky Sports, klub Bundesliga itu secara khusus meminta agar sang pemain digunakan dengan pertimbangan matang dan tidak berlebihan.

Karetsas menjadi andalan dalam susunan tim Yunani selama kampanye Nations League mereka baru-baru ini, dengan menjadi starter dalam ketiga pertandingan sejauh ini. Daya tahannya benar-benar diuji saat Yunani meraih kemenangan bersejarah atas Jerman, ketika remaja itu tetap berada di lapangan sepanjang 90 menit penuh. Intervensi Dortmund datang pada momen yang sensitif, ketika klub berupaya menyeimbangkan kebanggaan melihat talenta mereka sukses di level internasional dengan kebutuhan praktis untuk menjaganya tetap bugar untuk musim domestik.