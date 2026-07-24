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Borussia Dortmund membuat para pesaingnya di Bundesliga geram dengan tawaran yang terlalu rendah sebesar €42 juta untuk pemain incaran Brentford
Tawaran awal Dortmund ditolak
Dortmund telah ikut bersaing untuk merekrut bintang Koln, El Mala, setelah mengajukan tawaran senilai hingga €42 juta, menurut Sky Sport. Tawaran tersebut mencakup €26 juta sebagai pembayaran pasti, €8 juta dalam bentuk bonus yang mudah diraih, serta €8 juta lagi dalam bentuk insentif tambahan yang lebih sulit dipenuhi. Namun, Koln langsung menolak tawaran tersebut karena nilainya jauh di bawah harga yang mereka minta. Klub Bundesliga tersebut tetap bersikukuh setelah sebelumnya menyepakati kesepakatan senilai sekitar €50 juta dengan Brentford, sebelum kesepakatan tersebut akhirnya gagal terwujud.
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Koln tetap teguh pada penilaiannya
Koln tetap enggan menurunkan tuntutan mereka meskipun Dortmund menunjukkan minat, karena klub tersebut yakin El Mala layak mendapatkan nilai transfer yang setara dengan tawaran sebelumnya dari Brentford. Pelatih kepala Rene Wagner menegaskan bahwa spekulasi transfer tersebut tidak memengaruhi sikap pemain berusia 19 tahun itu.
Dia mengatakan kepada Sky Sport: "Dia ada di sini, dia adalah pemain 1. FC Koln, dan dia memberikan yang terbaik setiap hari. Kami berbicara panjang lebar kemarin. Dia mencurahkan segalanya, tahu persis apa yang ingin dia kembangkan. Dia melakukannya saat ini, dan Anda bisa melihat bahwa dia terlibat dalam setiap perebutan bola dan berkontribusi dalam pertahanan."
Wagner menambahkan bahwa El Mala terus menunjukkan komitmen penuh, dengan mengatakan: "Dia menunjukkan dirinya sebagai pemain FC [Koln] setiap hari dan tidak memberikan kesan kepada pemain atau staf mana pun bahwa pikirannya sedang melayang ke tempat lain.
"Kami adalah orang dewasa, dan kami bisa terbuka satu sama lain. Tentu saja, kami membicarakan minat yang ditunjukkan beberapa klub selama musim panas. Namun saat ini, Said ada di sini, di lapangan latihan. Dan dia akan tetap di sini selama beberapa minggu ke depan. Pemuda ini tidak memberi kesan bahwa ada hal lain yang ada di pikirannya. Dan jika ada sesuatu yang muncul, kami bisa duduk bersama dan membicarakannya."
Kesepakatan dengan Brentford gagal terwujud
Brentford tampaknya akan menyelesaikan transfer dengan nilai rekor klub setelah menyepakati paket senilai €45 juta ditambah €5 juta dalam bentuk bonus tambahan serta klausul bagi hasil penjualan di masa depan dengan Koln. Meskipun kedua klub telah mencapai kesepakatan, transfer tersebut gagal terwujud ketika ibu El Mala—yang bertindak sebagai penasihat utamanya—menolak memberikan persetujuan akhir sebelum batas waktu yang ditetapkan Brentford berakhir.
Direktur Olahraga Koln, Thomas Kessler, sebelumnya telah mengakui adanya negosiasi tersebut, dengan mengatakan: “Setidaknya sejauh saya siap untuk berdiskusi. Kami berada di kisaran angka itu.”
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Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi El Mala?
Dortmund tetap menunjukkan minat, dan Sky Sport melaporkan bahwa El Mala bisa membayangkan bergabung dengan runner-up Bundesliga musim lalu jika kedua klub dapat mencapai kesepakatan. Untuk saat ini, pemain remaja tersebut terus berlatih bersama Koln, di mana ia masih terikat kontrak hingga 2030 tanpa klausul pelepasan. Setelah mencetak 13 gol dan memberikan lima assist dalam 36 penampilan musim lalu, penyerang yang sangat diunggulkan ini diperkirakan akan tetap menjadi salah satu kisah transfer yang paling diawasi di Bundesliga hingga masa depannya jelas.
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