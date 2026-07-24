Borussia Dortmund membuat para pesaingnya di Bundesliga geram dengan tawaran yang terlalu rendah sebesar €42 juta untuk pemain incaran Brentford

Koln tetap enggan menurunkan tuntutan mereka meskipun Dortmund menunjukkan minat, karena klub tersebut yakin El Mala layak mendapatkan nilai transfer yang setara dengan tawaran sebelumnya dari Brentford. Pelatih kepala Rene Wagner menegaskan bahwa spekulasi transfer tersebut tidak memengaruhi sikap pemain berusia 19 tahun itu.

Dia mengatakan kepada Sky Sport: "Dia ada di sini, dia adalah pemain 1. FC Koln, dan dia memberikan yang terbaik setiap hari. Kami berbicara panjang lebar kemarin. Dia mencurahkan segalanya, tahu persis apa yang ingin dia kembangkan. Dia melakukannya saat ini, dan Anda bisa melihat bahwa dia terlibat dalam setiap perebutan bola dan berkontribusi dalam pertahanan."

Wagner menambahkan bahwa El Mala terus menunjukkan komitmen penuh, dengan mengatakan: "Dia menunjukkan dirinya sebagai pemain FC [Koln] setiap hari dan tidak memberikan kesan kepada pemain atau staf mana pun bahwa pikirannya sedang melayang ke tempat lain.

"Kami adalah orang dewasa, dan kami bisa terbuka satu sama lain. Tentu saja, kami membicarakan minat yang ditunjukkan beberapa klub selama musim panas. Namun saat ini, Said ada di sini, di lapangan latihan. Dan dia akan tetap di sini selama beberapa minggu ke depan. Pemuda ini tidak memberi kesan bahwa ada hal lain yang ada di pikirannya. Dan jika ada sesuatu yang muncul, kami bisa duduk bersama dan membicarakannya."