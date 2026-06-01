Borussia Dortmund membantah adanya tawaran dari Fenerbahce untuk Serhou Guirassy, sementara nilai transfer yang diminta klub raksasa Jerman itu untuk striker andalannya terungkap
Ricken membantah rumor transfer ke Fenerbahce
Direktur Dortmund, Ricken, bertindak cepat untuk membantah rumor yang mengaitkan striker andalan Guirassy dengan kepindahan sensasional ke Fenerbahce.
Klub asal Turki tersebut semakin gencar mengungkapkan keinginan mereka untuk mendatangkan sang penyerang, namun petinggi di Signal Iduna Park tetap tak terpengaruh oleh upaya publik tersebut.
Berbicara kepada WAZ, Ricken menjelaskan sikap resmi klub terkait hal tersebut, dengan menyatakan: "Kami belum menerima tawaran untuk Serhou. Kami juga tidak berniat melepasnya. Ia telah membuktikan nilainya bagi Borussia Dortmund dengan impresif selama dua musim terakhir."
Dortmund meminta biaya transfer yang sangat tinggi untuk pemain bintangnya
Meskipun klub secara terbuka menegaskan bahwa Guirassy tidak dijual, sejumlah laporan menyebutkan bahwa dibutuhkan tawaran finansial yang sangat besar untuk sekadar membawa Dortmund ke meja perundingan. Menurut media lokal, BVB hanya akan mempertimbangkan untuk membuka pembicaraan jika tawaran melebihi angka €40 juta, sebuah angka yang mencerminkan statusnya sebagai salah satu penyerang terbaik di Eropa.
Yang terpenting, klausul pelepasan yang saat ini tercantum dalam kontrak pemain berusia 30 tahun itu dilaporkan tidak berlaku bagi Fenerbahce. Hal ini menempatkan klub Jerman tersebut dalam posisi yang kuat, sehingga memungkinkan mereka untuk menentukan persyaratan dan menuntut harga premium jika ada peminat yang ingin menguji tekad mereka selama jendela transfer.
Klub raksasa Turki secara terbuka menunjukkan minat pada Guirassy
Kebisingan seputar masa depan Guirassy sebagian besar dipicu oleh dinamika internal di Fenerbahce. Calon presiden Aziz Yildirim baru-baru ini menyatakan niatnya untuk merekrut bintang Dortmund tersebut jika ia memenangkan pemilihan, dengan beberapa laporan di Turki bahkan menyebutkan bahwa kesepakatan lisan telah tercapai di antara kedua belah pihak.
Namun, saingan Yildirim, Hakan Safi, juga ikut campur dengan pernyataan-pernyataan agresif mengenai sang striker. Seperti dikutip oleh "Fanatik," Safi mengatakan kepada para pendukung: "Para penggemar Fenerbahce yang terhormat, kami akan segera mengumumkan transfer. Kalian akan melihat dengan jelas visi yang kami sampaikan pada minggu terakhir pemilihan. Kami di sini untuk menjadikan Fenerbahce juara."
BVB hanya bersedia mempertimbangkan tawaran yang sangat menggiurkan
Safi semakin menegaskan minatnya, dengan menyebutkan bahwa ia telah memantau sang penyerang sejak lama. "Siapa pun yang memenangkan pemilihan akan mendapatkan Guirassy. Oleh karena itu, insya Allah, saya akan merekrutnya," tambah Safi, sambil menyoroti tekanan yang sangat kuat dari pihak Turki.
Meskipun tujuan utama Dortmund adalah mempertahankan talenta terbaik mereka, direktur olahraga Ole Book baru-baru ini mengakui bahwa klub harus tetap fokus secara pragmatis pada keuangan mereka.
Berbicara dalam konferensi pers, Book mengatakan tentang Guirassy: "Dengan gol-golnya, dia sangat, sangat penting. Jadi, bukan rencana kami dan bukan asumsi kami untuk mengatakan bahwa kami ingin melepasnya. Namun, di sini juga: jika tawaran luar biasa datang, kami akan mempertimbangkannya."