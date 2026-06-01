Direktur Dortmund, Ricken, bertindak cepat untuk membantah rumor yang mengaitkan striker andalan Guirassy dengan kepindahan sensasional ke Fenerbahce.

Klub asal Turki tersebut semakin gencar mengungkapkan keinginan mereka untuk mendatangkan sang penyerang, namun petinggi di Signal Iduna Park tetap tak terpengaruh oleh upaya publik tersebut.

Berbicara kepada WAZ, Ricken menjelaskan sikap resmi klub terkait hal tersebut, dengan menyatakan: "Kami belum menerima tawaran untuk Serhou. Kami juga tidak berniat melepasnya. Ia telah membuktikan nilainya bagi Borussia Dortmund dengan impresif selama dua musim terakhir."