Borussia Dortmund diminta untuk 'menetapkan batas waktu' bagi Nico Schlotterbeck, sementara bek andalan tersebut membantah telah mencapai kesepakatan terkait kontrak baru
Matthaus menuntut kejelasan di Signal Iduna Park
Matthaus yakin sudah waktunya bagi Dortmund untuk menetapkan batas waktu terkait masa depan Schlotterbeck. Selama berbulan-bulan, BVB dan pemain internasional Jerman tersebut telah terlibat dalam pembicaraan mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak hingga setelah 2027, namun seperti yang dikonfirmasi oleh kedua belah pihak pekan ini, belum ada terobosan yang tercapai. Penundaan ini memicu kekhawatiran bahwa ketidakpastian tersebut dapat menjadi gangguan.
Mantan pemenang Ballon d'Or ini berharap direktur olahraga baru Ole Book, yang baru-baru ini menggantikan Sebastian Kehl, dan direktur pelaksana bidang olahraga Lars Ricken mengambil alih kepemimpinan. Matthaus menegaskan bahwa petinggi klub harus segera mendekati sang bek untuk mengambil keputusan, memastikan klub dapat merencanakan masa depan tanpa ada ketidakpastian yang membayangi skuad.
Perubahan psikologis yang bersifat taktis
“Sudah waktunya menetapkan batas waktu. Schlotterbeck itu penting, dan Anda tentu tidak ingin memberinya tekanan—Kehl menangani hal itu secara psikologis dengan sangat baik—tetapi sekarang saatnya mengambil keputusan,” kata Matthaus kepada Sky. Pakar sepak bola itu menyarankan bahwa meskipun pendekatan sebelumnya diperlukan untuk menjaga kenyamanan sang pemain, dinamika musim yang terus berubah menuntut penyelesaian yang lebih mendesak.
Waktunya sangat sensitif mengingat kalender internasional. Matthaus menyoroti pentingnya kondisi mental sang bek menjelang turnamen besar, dengan menyatakan: “Akan sangat penting bagi Schlotterbeck, dan juga bagi tim nasional, agar ada kejelasan sebelum Piala Dunia.”
Pimpinan baru di departemen olahraga
Dari sudut pandang Schlotterbeck, Matthaus memahami mengapa sang pemain mungkin ragu untuk menandatangani perpanjangan kontrak. Dengan perombakan staf kepelatihan Dortmund baru-baru ini, pemain berusia 26 tahun itu tentu ingin memahami visi para pengambil keputusan utama yang baru. Transisi dari era Kehl ke duo Book dan Ricken merupakan perubahan signifikan dalam arah olahraga klub, seperti yang dikatakan Schlotterbeck sendiri. "Saya telah bernegosiasi dengan Sebastian dalam waktu yang lama. Sayangnya, Sebastian tidak lagi bersama kami. Tentu saja, Ole sudah menghubungi saya. Oleh karena itu, saya sangat terkejut dengan pemberitaan [tentang kesepakatan] tersebut," katanya pekan ini.
Matthaus menanggapi: “Saya memahami Schlotterbeck, karena ada perubahan di Dortmund di luar lapangan dalam departemen olahraga. Schlotterbeck ingin mengetahui posisi para pengambil keputusan, Ole Book dan Lars Ricken, terhadap dirinya. Saya memperkirakan bahwa dalam dua minggu ke depan, mereka akan bertemu beberapa kali untuk membahas masa depan.”
Kisah Sukses Schlotterbeck: Dari Freiburg hingga Finalis Liga Champions
Schlotterbeck bergabung dengan Dortmund dari Freiburg pada musim panas 2022 dengan kontrak berdurasi lima tahun senilai sekitar €25 juta dan memainkan peran penting dalam membawa timnya melaju ke final Liga Champions 2023-24. Musim ini, bek tersebut telah tampil dalam 30 pertandingan di semua kompetisi dan mencetak empat gol, sementara timnya saat ini berada di peringkat kedua Bundesliga, tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Bayern Munich.