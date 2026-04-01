Matthaus yakin sudah waktunya bagi Dortmund untuk menetapkan batas waktu terkait masa depan Schlotterbeck. Selama berbulan-bulan, BVB dan pemain internasional Jerman tersebut telah terlibat dalam pembicaraan mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak hingga setelah 2027, namun seperti yang dikonfirmasi oleh kedua belah pihak pekan ini, belum ada terobosan yang tercapai. Penundaan ini memicu kekhawatiran bahwa ketidakpastian tersebut dapat menjadi gangguan.

Mantan pemenang Ballon d'Or ini berharap direktur olahraga baru Ole Book, yang baru-baru ini menggantikan Sebastian Kehl, dan direktur pelaksana bidang olahraga Lars Ricken mengambil alih kepemimpinan. Matthaus menegaskan bahwa petinggi klub harus segera mendekati sang bek untuk mengambil keputusan, memastikan klub dapat merencanakan masa depan tanpa ada ketidakpastian yang membayangi skuad.