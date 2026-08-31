Getty
Diterjemahkan oleh
Borussia Dortmund dekati Arsenal untuk kesepakatan peminjaman Ethan Nwaneri saat klub Bundesliga itu membidik langkah pada akhir bursa transfer
Dortmund tingkatkan upaya untuk memburu Nwaneri
Borussia Dortmund secara resmi telah mengajukan pendekatan untuk merekrut gelandang Arsenal Nwaneri dengan status pinjaman, menurut laporan terbaru The Athletic. Klub Jerman itu sedang berpacu dengan waktu untuk mengamankan tambahan kekuatan sebelum bursa transfer musim panas ditutup pada Selasa, dengan direktur olahraga Sebastian Kehl dan tim rekrutmennya mengidentifikasi pemain internasional kelompok umur Inggris tersebut sebagai target utama.
Klub Bundesliga itu tetap berharap bisa merekrut pemain berusia 19 tahun tersebut, yang belum memainkan laga kompetitif untuk Arsenal selama kampanye 2026-27. Urgensi di balik langkah BVB itu muncul dari pukulan besar terhadap kedalaman skuad mereka. Rekrutan musim panas Giannis Konstantelias, yang bergabung dari PAOK dengan nilai €26 juta, baru-baru ini mengalami cedera ligamen anterior cruciatum yang akan membuatnya menepi selama beberapa bulan.
Meski Dortmund juga dikaitkan dengan target lain, termasuk potensi langkah untuk pengganti kejutan Marcel Regula dari Zaglebie Lubin, Nwaneri dipandang sebagai opsi berkualitas tinggi yang bisa mengisi kekosongan kreativitas itu. Gelandang kelahiran London tersebut menikmati musim 2024-25 yang produktif, tetapi sejak itu posisinya dalam urutan pilihan Mikel Arteta menurun.
- Getty Images
Arteta membahas masa depan Nwaneri yang tidak pasti
Arteta sebelumnya mengisyaratkan bahwa Nwaneri mungkin perlu pindah dari Emirates untuk melanjutkan perkembangannya. Pelatih kepala Arsenal itu mengatakan ia ingin Nwaneri tetap di klub, tetapi ia "perlu bermain sepak bola", seraya menambahkan bahwa "pemain tertentu" mungkin perlu pergi pada musim panas ini.
Komentar tersebut telah membuat sejumlah klub siaga, tetapi Dortmund yakin rekam jejak mereka dalam mengembangkan talenta muda Inggris, seperti Jadon Sancho dan Jude Bellingham, menjadikan mereka tujuan ideal bagi remaja itu.
Situasi ini menjadi persimpangan bagi Nwaneri, yang menjadi nama yang dikenal luas ketika ia menjalani debut pada usia 15 tahun, lima bulan, dan 28 hari melawan Brentford pada September 2022. Ia tetap menjadi pemain termuda yang pernah tampil dalam pertandingan Premier League, rekor yang masih bertahan meski talenta-talenta muda lain bermunculan di seluruh kompetisi.
Tantangan untuk menembus tim utama Arsenal
Masa paling sukses Nwaneri di tim utama Arsenal terjadi pada musim 2024-25. Pada musim itu, ia tampil 37 kali di semua kompetisi, dengan catatan sembilan gol dan dua assist. Kemunculan ini sebagian terbantu oleh cedera yang dialami Bukayo Saka, yang membuat ada lowongan di sayap kanan dan diisi Nwaneri dengan kematangan yang mengesankan.
Namun, masa depan jangka panjangnya dipandang berada dalam peran yang lebih sentral, dan di situlah persaingan menjadi paling ketat. Meski penembusannya terjadi di sayap kanan, Nwaneri lebih sering dimainkan di tengah lini tengah sejak pramusim musim panas lalu.
- Getty Images Sport
Lini tengah yang sesak di Emirates
Kedatangan rekrutan baru dan performa para bintang yang sudah mapan telah membuat lini tengah di Emirates menjadi padat. Akibatnya, Martin Odegaard, Eberechi Eze, dan rekrutan musim panas Bruno Guimaraes menjadi potensi penghalang untuk mendapatkan menit bermain di tim utama. Arsenal mewaspadai terhambatnya perkembangan seorang pemain yang mereka anggap sebagai salah satu permata utama akademi Hale End mereka, tetapi mereka juga menyadari bahwa Nwaneri membutuhkan menit bermain reguler di level senior untuk mencapai potensi maksimalnya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami