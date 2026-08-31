Borussia Dortmund secara resmi telah mengajukan pendekatan untuk merekrut gelandang Arsenal Nwaneri dengan status pinjaman, menurut laporan terbaru The Athletic. Klub Jerman itu sedang berpacu dengan waktu untuk mengamankan tambahan kekuatan sebelum bursa transfer musim panas ditutup pada Selasa, dengan direktur olahraga Sebastian Kehl dan tim rekrutmennya mengidentifikasi pemain internasional kelompok umur Inggris tersebut sebagai target utama.

Klub Bundesliga itu tetap berharap bisa merekrut pemain berusia 19 tahun tersebut, yang belum memainkan laga kompetitif untuk Arsenal selama kampanye 2026-27. Urgensi di balik langkah BVB itu muncul dari pukulan besar terhadap kedalaman skuad mereka. Rekrutan musim panas Giannis Konstantelias, yang bergabung dari PAOK dengan nilai €26 juta, baru-baru ini mengalami cedera ligamen anterior cruciatum yang akan membuatnya menepi selama beberapa bulan.

Meski Dortmund juga dikaitkan dengan target lain, termasuk potensi langkah untuk pengganti kejutan Marcel Regula dari Zaglebie Lubin, Nwaneri dipandang sebagai opsi berkualitas tinggi yang bisa mengisi kekosongan kreativitas itu. Gelandang kelahiran London tersebut menikmati musim 2024-25 yang produktif, tetapi sejak itu posisinya dalam urutan pilihan Mikel Arteta menurun.