Borussia Dortmund bersiap menghadapi kepergian Nico Schlotterbeck, sementara klub Bundesliga tersebut mengincar pemenang Piala Afrika yang baru saja dinobatkan sebagai penggantinya

Pihak manajemen di Signal Iduna Park tidak ingin lengah menghadapi potensi eksodus di lini pertahanan mereka. Menurut laporan dari Sky, Borussia Dortmund telah mengincar Abdelhamid Ait Boudlal, pemain sensasional berusia 19 tahun yang saat ini bermain untuk Rennes. Pemain muda ini telah menjadi target prioritas utama bagi direktur olahraga Ole Book seiring rencana klub untuk membangun era baru di lini belakang.

Ait Boudlal adalah pemain yang nilainya sedang naik daun, setelah baru-baru ini dinobatkan sebagai juara Piala Afrika berkat serangkaian keadaan unik yang melibatkan Maroko dan putusan hukum pasca turnamen. Ia menjadi bagian dari skuad namun hanya menjadi cadangan yang tak pernah diturunkan sepanjang turnamen, dengan hanya tampil sebentar sekali untuk tim senior sejauh ini. Terikat kontrak di Prancis hingga 2028, bek ini dipandang sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Ligue 1, dan Dortmund sangat ingin mengalahkan klub-klub besar Eropa lainnya untuk mendapatkan tanda tangannya sebelum nilainya melonjak lebih tinggi lagi.



