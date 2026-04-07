Borussia Dortmund bersiap menghadapi kepergian Nico Schlotterbeck, sementara klub Bundesliga tersebut mengincar pemenang Piala Afrika yang baru saja dinobatkan sebagai penggantinya
Dortmund menargetkan Boudlal sebagai incaran utama
Pihak manajemen di Signal Iduna Park tidak ingin lengah menghadapi potensi eksodus di lini pertahanan mereka. Menurut laporan dari Sky, Borussia Dortmund telah mengincar Abdelhamid Ait Boudlal, pemain sensasional berusia 19 tahun yang saat ini bermain untuk Rennes. Pemain muda ini telah menjadi target prioritas utama bagi direktur olahraga Ole Book seiring rencana klub untuk membangun era baru di lini belakang.
Ait Boudlal adalah pemain yang nilainya sedang naik daun, setelah baru-baru ini dinobatkan sebagai juara Piala Afrika berkat serangkaian keadaan unik yang melibatkan Maroko dan putusan hukum pasca turnamen. Ia menjadi bagian dari skuad namun hanya menjadi cadangan yang tak pernah diturunkan sepanjang turnamen, dengan hanya tampil sebentar sekali untuk tim senior sejauh ini. Terikat kontrak di Prancis hingga 2028, bek ini dipandang sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Ligue 1, dan Dortmund sangat ingin mengalahkan klub-klub besar Eropa lainnya untuk mendapatkan tanda tangannya sebelum nilainya melonjak lebih tinggi lagi.
Ketidakpastian seputar Schlotterbeck memaksa BVB mengambil tindakan
Pemicu utama dari aktivitas transfer ini adalah ketidakpastian yang semakin meningkat seputar Schlotterbeck. Pemain internasional Jerman tersebut telah menjadi andalan di skuad utama Dortmund, namun negosiasi kontrak yang berlarut-larut telah menempatkan jajaran pimpinan klub dalam posisi yang sulit.
Ketiadaan terobosan dalam pembicaraan tersebut dilaporkan telah membuat frustrasi sebagian pendukung, yang mulai bosan dengan drama publik yang terus berlanjut mengenai komitmen jangka panjang sang bek.
Dengan masa depan Schlotterbeck yang masih belum pasti, BVB harus bertindak tegas untuk menghindari krisis dalam hal personel. Meskipun klub lebih memilih untuk mempertahankan pemain sekelasnya, realitas sepak bola modern mengharuskan adanya rencana darurat yang siap dijalankan. Jika Schlotterbeck memutuskan untuk mencari tantangan baru di luar Dortmund, tekanan terhadap departemen perekrutan untuk menghadirkan pengganti berkualitas tinggi akan sangat besar.
Perombakan lini pertahanan sangat diperlukan
Kebutuhan akan pemain seperti Ait Boudlal semakin mendesak seiring dengan kemungkinan hengkangnya Sule. Mantan pemain Bayern Munich itu diperkirakan akan pindah pada bursa transfer musim panas, yang akan meninggalkan kekosongan besar dalam hal pengalaman dan kekuatan fisik di dalam skuad.
Pukulan ganda ini - kehilangan Sule dan kemungkinan Schlotterbeck - berarti bahwa direktur Book mungkin perlu merekrut beberapa bek tengah untuk menjaga stabilitas. Meskipun Ait Boudlal adalah nama yang saat ini paling banyak dibicarakan, ia bukanlah satu-satunya bek yang menjadi incaran Dortmund. Klub ini terus memantau beberapa opsi terkenal di seluruh Eropa. Nama-nama seperti Marcos Senesi dan Joane Gadou sering disebut-sebut dalam beberapa bulan terakhir karena para pencari bakat BVB menjaring pemain secara luas untuk memastikan mereka memiliki cadangan yang memadai untuk musim depan.
Penambahan pasukan penyerang dan perubahan strategi
Perombakan skuad Dortmund pada musim panas ini tidak hanya terbatas pada lini pertahanan. Klub tersebut dilaporkan juga berupaya memperbarui opsi-opsi serangannya, dengan fokus khusus untuk kembali ke sistem yang memanfaatkan pemain sayap klasik yang lincah. Skuad saat ini dianggap kurang memiliki profil yang diperlukan untuk menjalankan visi taktis ini, sehingga memicu minat terhadap pemain muda seperti Diego Moreira dari Strasbourg. Moreira, yang terikat kontrak hingga 2029, dikabarkan sedang mencari langkah selanjutnya dalam kariernya dan sesuai dengan profil pemain sayap dinamis yang diinginkan BVB.