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Borussia Dortmund, bagaimana kondisi Konstantinos Karetsas: hasil pemeriksaan menenangkan, "hanya dehidrasi"

K. Karetsas
Borussia Dortmund

Kelegaan, setelah begitu banyak ketakutan. Kabar menenangkan datang soal kondisi Kos Karetsas, gelandang serang Yunani berusia 18 tahun yang pada menit ke-23 laga Liga Champions antara Borussia Dortmund dan Villarreal tiba-tiba terjatuh ke lapangan, tanpa kontak apa pun atau cedera otot. Pemeriksaan yang dijalaninya - menurut laporan HLN.be - menyebut adanya "masalah dehidrasi".

  • "Tidak dalam kondisi untuk berbicara"

    Seperti dilaporkan Bild kemarin Karetas dibawa keluar lapangan dengan tandu dan kemudian meninggalkan stadion dengan ambulans, didampingi ibunya.


    Direktur olahraga Ole Book, yang mendampingi paramedis saat mereka membawa Karetsas ke terowongan, mengatakan kepada Bild: "Karetsas saat itu tidak mampu berbicara". Borussia Dortmund kemudian merilis pernyataan: "Karetsas harus meninggalkan lapangan karena masalah sirkulasi. Kondisinya baik, mengingat situasinya. Dia dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut".

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  • KEKHAWATIRAN KOVAC

    Pelatih Niko Kovac, dalam wawancara usai pertandingan, menyatakan bahwa melihat penanganan yang diberikan kepada Karetsas di lapangan mengingatkannya pada kursus pertolongan pertama yang pernah ia ikuti bertahun-tahun sebelumnya. "Ada kemiripan tertentu. Itulah sebabnya saya agak...", jelasnya, sambil menarik napas dalam-dalam dan menahan diri untuk tidak menyelesaikan kalimatnya.

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