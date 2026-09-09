Seperti dilaporkan Bild kemarin Karetas dibawa keluar lapangan dengan tandu dan kemudian meninggalkan stadion dengan ambulans, didampingi ibunya.





Direktur olahraga Ole Book, yang mendampingi paramedis saat mereka membawa Karetsas ke terowongan, mengatakan kepada Bild: "Karetsas saat itu tidak mampu berbicara". Borussia Dortmund kemudian merilis pernyataan: "Karetsas harus meninggalkan lapangan karena masalah sirkulasi. Kondisinya baik, mengingat situasinya. Dia dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut".