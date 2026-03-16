Frattesi Inter AtalantaGetty Images
BordoCam Inter vs Atalanta, Frattesi kepada Scalvini: "Kamu berhasil menjebakku, aku bersumpah demi ibuku." Lalu kepada Manganiello: "Bahkan tidak ada pemeriksaan? Kok bisa begitu?"

Cuplikan awal percakapan di lapangan antara kedua pemain dalam pertandingan Inter vs. Atalanta yang paling banyak dibicarakan.

Salah satu insiden yang paling banyak dibicarakan sepanjang akhir pekan Serie A.

Tidak adanya keputusan penalti dalam laga Inter vs Atalanta terkait kontak antara Davide Frattesi dan Giorgio Scalvini (dalam dinamika aksi tersebut, bek tim asuhan Raffaele Palladino tampak menyentuh kaki pemain Inter, Cristian Chivu, terlambat) meninggalkan dampak yang signifikan dan memicu banyak perdebatan.

DAZN mencoba memberikan kejelasan mengenai apa yang terjadi di lapangan San Siro melalui cuplikan dari tayangan yang akan disiarkan dalam format BordoCam karya Davide Bernardi.

    Mari kita ingat kembali insiden di Stadion Meazza.

     Pertandingan memasuki menit ke-87 dan bola masuk ke dalam kotak penalti Atalanta, yang langsung diserbu oleh Frattesi dan Scalvini: berdasarkan tayangan DAZN, pemain Nerazzurri itu lebih cepat dari bek tengah Atalanta yang mengenai kaki gelandang Azzurri tersebut, sehingga terjadi kontak.

    Wasit Manganiello memutuskan untuk tidak campur tangan, tidak meniup peluit, dan membiarkan permainan terus berjalan. Permainan berlanjut, bola keluar, dan akhirnya ada pemeriksaan oleh VAR: setelah ditinjau oleh ruang kontrol di Lissone, diputuskan bahwa keputusan di lapangan adalah yang benar dan pertandingan dilanjutkan dengan tendangan gawang oleh Carnesecchi.

    Selama acara Fuoriclasse, ditayangkan cuplikan dari BordoCam yang memperlihatkan percakapan awal antara Frattesi dan Scalvini: “Scalvo, kamu berhasil menjebakku. Aku bersumpah demi ibuku,” dengan sang bek tengah menjawab, “Aku tidak menendang, aku diam saja.”

    Kemudian Frattesi berbalik ke Manganiello: “Perhatikan dia, lihat dia. Tidak ada pengendalian sama sekali? Bagaimana bisa begitu?”.

