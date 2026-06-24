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CM Grafica nuova Alajbegovic 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Boom Atalanta: 100 juta untuk Giuntoli, yang kini mengincar bintang muda Alajbegovic, selain Savona dan Gaetano

Atalanta
Transfers
K. Alajbegovic
N. Savona
G. Gaetano
M. Palestra

Dengan dilepasnya Ederson dan Palestra, daya serang klub asal Bergamo di bursa transfer semakin meningkat

Pendapatan yang luar biasa bagi Atalanta. Hanya dengan dua transaksi transfer, klub asal Bergamo ini berhasil meraup keuntungan sebesar 100 juta euro, yang sekali lagi membuktikan kemampuan luar biasa klub tersebut dalam mengembangkan bakat-bakatnya dan mengubahnya menjadi keuntungan finansial yang sangat besar.


EDERSON

Transaksi pertama melibatkan Ederson, gelandang asal Brasil yang menjadi andalan dalam beberapa musim terakhir bersama Atalanta, yang dijual ke Manchester United dengan nilai mendekati 45 juta euro. Kesepakatan penting bagi klub Inggris tersebut, yang berhasil mendapatkan pemain yang sudah mapan di kancah internasional, serta bagi Atalanta, yang memaksimalkan keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pada pemain tersebut.


PALESTRA

Yang lebih mengejutkan lagi, setidaknya dari sudut pandang ekonomi, adalah penjualan Marco Palestra ke Chelsea. Talenta muda Italia ini, yang dianggap sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di kancah nasional, pindah ke London dengan nilai transfer sekitar 55 juta euro. Angka ini menunjukkan betapa pasar internasional terus memperhatikan dengan saksama kerja yang dilakukan oleh sektor pemuda dan tim pemandu bakat Dea.


  • 100 JUTA DI KAS

    Secara keseluruhan, maka kas klub Bergamo akan menerima 100 juta euro. Jumlah tersebut merupakan angin segar yang penting dan akan menjamin klub memiliki ruang gerak yang luas menjelang beberapa pekan ke depan di bursa transfer. Jelas bahwa seluruh dana tersebut tidak akan diinvestasikan kembali di bursa transfer: antara biaya operasional, keberlanjutan keuangan, dan perencanaan masa depan, sebagian besar dana akan dialokasikan ke pos-pos anggaran lainnya.


    • Iklan

  • GILIRAN GIUNTOLI

    Namun, sebagian besar dana tersebut akan diserahkan kepada direktur olahraga Cristiano Giuntoli, yang kini ditugaskan untuk mencari pemain yang tepat guna menjaga daya saing tim yang dalam beberapa musim terakhir telah mengukuhkan posisinya di papan atas sepak bola Italia dan memperoleh pengakuan di kancah Eropa. Di antara target yang ingin diwujudkan Giuntoli untuk Maurizio Sarri, pelatih baru Nerazzurri, terdapat bek sayap kelahiran 2003 Nicolò Savona, mantan pemain Juventus yang kini bermain di Nottingham Forest, gelandang kelahiran tahun 2000 Gianluca Gaetano, yang saat ini sedang dalam proses negosiasi dengan Cagliari, serta penyerang sayap asal Bosnia kelahiran tahun 2007 Kerim Alajbegovic, yang kini sedang berlaga di Piala Dunia dan dinilai oleh Bayer Leverkusen—klub yang kontraknya akan berakhir pada tahun 2029—setidaknya senilai 25 juta euro.