Boom Atalanta: 100 juta untuk Giuntoli, yang kini mengincar bintang muda Alajbegovic, selain Savona dan Gaetano

Pendapatan yang luar biasa bagi Atalanta. Hanya dengan dua transaksi transfer, klub asal Bergamo ini berhasil meraup keuntungan sebesar 100 juta euro, yang sekali lagi membuktikan kemampuan luar biasa klub tersebut dalam mengembangkan bakat-bakatnya dan mengubahnya menjadi keuntungan finansial yang sangat besar.





EDERSON

Transaksi pertama melibatkan Ederson, gelandang asal Brasil yang menjadi andalan dalam beberapa musim terakhir bersama Atalanta, yang dijual ke Manchester United dengan nilai mendekati 45 juta euro. Kesepakatan penting bagi klub Inggris tersebut, yang berhasil mendapatkan pemain yang sudah mapan di kancah internasional, serta bagi Atalanta, yang memaksimalkan keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pada pemain tersebut.





PALESTRA

Yang lebih mengejutkan lagi, setidaknya dari sudut pandang ekonomi, adalah penjualan Marco Palestra ke Chelsea. Talenta muda Italia ini, yang dianggap sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di kancah nasional, pindah ke London dengan nilai transfer sekitar 55 juta euro. Angka ini menunjukkan betapa pasar internasional terus memperhatikan dengan saksama kerja yang dilakukan oleh sektor pemuda dan tim pemandu bakat Dea.



