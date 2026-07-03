Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Bono berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kiper terbaik di dunia berkat penampilannya yang gemilang di bawah mistar gawang tim nasional Maroko, khususnya setelah penampilannya di Piala Dunia 2022 ketika “Singa Maroko” mencatat sejarah sebagai tim Afrika pertama yang lolos ke semifinal. Saat itu, Bono berkomentar: “Kami telah mengubah pola pikir kami, dan generasi yang akan datang setelah kami dapat menciptakan keajaiban.”

Laporan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi kiper Maroko itu sangat menentukan, karena ia menjadi kiper dengan jumlah clean sheet terbanyak di turnamen tersebut, yaitu 3 pertandingan, sejajar dengan Pickford dan “Dibo” Martínez, salah satunya terjadi saat melawan Spanyol untuk memecahkan kutukan babak 16 besar. Meskipun ia hanya melakukan beberapa penyelamatan selama 120 menit, ia tampil luar biasa dalam adu penalti dengan membaca tendangan pertama Sarabia serta menggagalkan tendangan Soler dan Busquets.

Surat kabar tersebut menyoroti pengakuan mantan pelatih Spanyol, Luis Enrique, melalui platform Twitch bersama Ibai Janos, saat ia berkata: “Saya tidak akan mengubah apa pun dalam tim saya kecuali kiper Maroko, karena statistiknya menunjukkan bahwa ia mampu memprediksi 80% tendangan penalti, bukan sekadar menahannya, dan dalam 8 dari setiap 10 tendangan, ia menebak arah yang benar, dan saat melawan kami, ia memprediksi ketiga tendangan penalti tersebut dengan tepat, hal yang tentu saja kami sembunyikan dari para pemain. Ia adalah kiper kelas atas, dan Juan Carlos Onzué pernah bercerita kepadaku tentangnya dengan sangat baik saat mereka bermain bersama di Girona.”