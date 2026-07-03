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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Bono, yang pernah menghancurkan kebanggaan Spanyol dan Belanda, kini menantang masa lalunya saat menghadapi Kanada

Y. Bounou
Saudi Arabia
Morocco
Al Hilal
Netherlands
Spain
Canada
World Cup
Maroko
Arab Saudi
Belanda
Spanyol
Kanada

Perjalanan yang seru

Tim nasional Maroko lolos ke babak selanjutnya di Piala Dunia setelah memastikan kelolosannya melalui adu penalti, di mana kiper Yassine Bounou (lahir di Montreal pada tahun 1991) kembali menjadi pahlawan dalam laga tersebut dari jarak 11 meter, sehingga "Singa Atlas" akan menghadapi Kanada di kota Houston untuk memperebutkan tempat di perempat final.

Surat kabar Spanyol “Marca” melaporkan bahwa timnas Maroko mencatat sejarah di Piala Dunia ini dengan mengandalkan susunan pemain inti yang seluruhnya terdiri dari pemain yang lahir di luar negeri, termasuk Bono yang merupakan pemain tertua dalam skuad tersebut, Meskipun pindah ke Maroko saat masih anak-anak, ia menghabiskan tahun-tahun awalnya di Kanada. Dalam wawancara sebelumnya dengan surat kabar “El Mundo”, ia mengatakan: “Ayah saya adalah seorang dosen universitas yang mengajar fisika, sehingga keluarga saya tinggal di Kanada selama delapan tahun.”

  • Dari garasi mobil hingga impian menjadi pemain profesional

    Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Bono tidak memiliki cukup waktu untuk benar-benar beradaptasi di Kanada sebelum memulai perjalanan pulang ke Casablanca. Kiper tersebut menceritakan detail awal kariernya dengan mengatakan: “Saya belajar sepak bola di lereng tempat parkir, menggambar gawang di dinding, dan menempatkan keranjang sampah,” Klub Wydad memberinya kesempatan debut, sebelum ia pindah ke Atlético Madrid pada tahun 2012. Saat itu, Bono mengakui betapa sulitnya masa-masa tersebut dengan mengatakan: “Momen-momen awalnya sulit,” dan meskipun ia bermain bersama tim cadangan di divisi kedua, ia tetap secara rutin hadir dalam pemusatan latihan tim nasional Maroko senior.

    Laporan tersebut menyebutkan bahwa Kanada berusaha merekrut Bono untuk menjadi penjaga gawang bersama Maxime Crépot yang juga lahir di provinsi Quebec, dan Bono menjelaskan terkait hal ini: “Benito Floro menghubungi saya saat ia menjadi pelatih tim nasional Kanada, dan saat itu saya belum pernah bermain dalam pertandingan resmi apa pun,” tambahnya: “Saya berasal dari Maroko dan dibesarkan di sana, dan impian saya selalu adalah membela tim nasional Maroko.”

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  • Merebut Gelar

    Surat kabar tersebut menegaskan bahwa para petinggi Atlético Madrid berhasil mengidentifikasi bakat Bono, namun kehadiran David de Gea, Thibaut Courtois, dan Jan Oblak menghalanginya untuk melakukan debut bersama tim utama. Pada tahun 2014, ia dipinjamkan ke Zaragoza, kemudian bergabung dengan Girona. Setelah satu musim dipinjamkan—di mana ia meraih gelar Liga Europa bersama Sevilla dengan mengalahkan Inter Milan—klub Andalusia itu membelinya secara permanen untuk musim 2020–2021 dengan nilai transfer empat juta euro.

    "Marca" mengutip pernyataan Bono: "Sevilla memang tim besar, dan saat itu saya bermain di Girona serta memiliki ambisi untuk pindah ke tim yang bersaing di papan atas klasemen dan berjuang merebut gelar Eropa, dan alhamdulillah kami berhasil mencapainya di tahun pertama, dan itu adalah perasaan yang luar biasa,” yang kemudian menandai dimulainya perjalanan bersejarah di mana ia dinobatkan sebagai pemenang Penghargaan Zamora sebagai kiper pertama dalam sejarah Sevilla pada tahun 2022, serta menempati peringkat ketiga dalam Penghargaan Kiper Terbaik Dunia “The Best” tahun 2022 dan juga dalam Penghargaan Yashin tahun 2023.

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    Penjaga dengan status tembok pemisah

    Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Bono berhasil mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kiper terbaik di dunia berkat penampilannya yang gemilang di bawah mistar gawang tim nasional Maroko, khususnya setelah penampilannya di Piala Dunia 2022 ketika “Singa Maroko” mencatat sejarah sebagai tim Afrika pertama yang lolos ke semifinal. Saat itu, Bono berkomentar: “Kami telah mengubah pola pikir kami, dan generasi yang akan datang setelah kami dapat menciptakan keajaiban.”

    Laporan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi kiper Maroko itu sangat menentukan, karena ia menjadi kiper dengan jumlah clean sheet terbanyak di turnamen tersebut, yaitu 3 pertandingan, sejajar dengan Pickford dan “Dibo” Martínez, salah satunya terjadi saat melawan Spanyol untuk memecahkan kutukan babak 16 besar. Meskipun ia hanya melakukan beberapa penyelamatan selama 120 menit, ia tampil luar biasa dalam adu penalti dengan membaca tendangan pertama Sarabia serta menggagalkan tendangan Soler dan Busquets.

    Surat kabar tersebut menyoroti pengakuan mantan pelatih Spanyol, Luis Enrique, melalui platform Twitch bersama Ibai Janos, saat ia berkata: “Saya tidak akan mengubah apa pun dalam tim saya kecuali kiper Maroko, karena statistiknya menunjukkan bahwa ia mampu memprediksi 80% tendangan penalti, bukan sekadar menahannya, dan dalam 8 dari setiap 10 tendangan, ia menebak arah yang benar, dan saat melawan kami, ia memprediksi ketiga tendangan penalti tersebut dengan tepat, hal yang tentu saja kami sembunyikan dari para pemain. Ia adalah kiper kelas atas, dan Juan Carlos Onzué pernah bercerita kepadaku tentangnya dengan sangat baik saat mereka bermain bersama di Girona.”

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  • Raksasa Tendangan Penalti

    "Marca" melaporkan bahwa setelah tiga setengah tahun berlalu, di babak perdelapan final dan sekali lagi dari titik penalti, Bono tampil sebagai pahlawan saat menghadapi Belanda dengan menggagalkan tendangan penalti dari Simon Summergill yang tercatat dalam sejarah Piala Dunia, mengandalkan insting dan ketenangannya untuk mengulurkan tangan kuat ke atas, meskipun sepanjang kariernya ia hanya berhasil menahan 9 tendangan dari total 56 tendangan yang dihadapi dalam permainan terbuka, namun ia berhasil menahan 10 tendangan penalti dalam 7 sesi adu penalti yang dilaluinya sepanjang kariernya.

    Laporan tersebut ditutup dengan mengutip pernyataan Bono menjelang turnamen, di mana ia mengatakan: “Saya yakin rakyat Maroko akan bangga dan puas dengan tim ini, dan kami berharap dapat meraih prestasi yang benar-benar hebat sekali lagi seperti yang kami lakukan pada 2022; kami akan meninggalkan jejak kami,” dan kini Bono harus menghadapi masa lalunya di Kanada untuk memimpin Maroko menuju perempat final.