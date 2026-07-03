Bono, yang pernah menghancurkan kebanggaan Spanyol dan Belanda, kini menantang masa lalunya saat menghadapi Kanada

Tim nasional Maroko lolos ke babak selanjutnya di Piala Dunia setelah memastikan kelolosannya melalui adu penalti, di mana kiper Yassine Bounou (lahir di Montreal pada tahun 1991) kembali menjadi pahlawan dalam laga tersebut dari jarak 11 meter, sehingga "Singa Atlas" akan menghadapi Kanada di kota Houston untuk memperebutkan tempat di perempat final.
Surat kabar Spanyol “Marca” melaporkan bahwa timnas Maroko mencatat sejarah di Piala Dunia ini dengan mengandalkan susunan pemain inti yang seluruhnya terdiri dari pemain yang lahir di luar negeri, termasuk Bono yang merupakan pemain tertua dalam skuad tersebut, Meskipun pindah ke Maroko saat masih anak-anak, ia menghabiskan tahun-tahun awalnya di Kanada. Dalam wawancara sebelumnya dengan surat kabar “El Mundo”, ia mengatakan: “Ayah saya adalah seorang dosen universitas yang mengajar fisika, sehingga keluarga saya tinggal di Kanada selama delapan tahun.”