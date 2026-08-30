Bom transfer Tottenham saat Roberto De Zerbi mengonfirmasi tiga pemain meminta hengkang setelah kekalahan dari Newcastle

Tottenham menghabiskan lebih dari £350 juta untuk mendatangkan delapan pemain baru pada musim panas ini dalam upaya merombak skuad secara drastis setelah nyaris terdegradasi pada musim lalu. Kedatangan-kedatangan besar itu termasuk gelandang seharga £100 juta Sandro Tonali, yang menjalani reuni menyedihkan dan diwarnai cemoohan saat menghadapi mantan klubnya Newcastle, serta Omar Marmoush, yang menyia-nyiakan peluang emas pada debutnya.

Meski telah mengeluarkan dana sangat besar dan menelan dua kekalahan beruntun, De Zerbi mendesak para suporter untuk memercayai proses. Ia menegaskan bahwa mengintegrasikan skuad yang banyak dirotasi membutuhkan waktu, seraya mengakui bahwa proyeknya masih berada pada tahap awal.

"Tidak ada kepanikan. Saya tahu ke mana kami akan pergi dan apa rencananya," tambah De Zerbi. "Saya sangat, sangat percaya pada kualitas para pemain saya. Pada akhirnya, ketika kami menjadi sebuah tim, ketika kami meningkatkan koneksi antarpemain.

"Saya minta maaf kepada para suporter atas situasinya karena setelah dua kekalahan mungkin seseorang bisa berpikir ini adalah cerita yang sama, sama seperti dua musim terakhir. Saya tidak ragu bahwa ini tidak seperti itu."

Ia melanjutkan: "Tidak ada yang berubah karena mereka adalah sekelompok pemain yang terlalu bagus. Saya minta maaf kepada klub karena mereka sedang membangun skuad yang hebat. Tapi mungkin sekarang, kami belum siap, karena banyak, banyak alasan kami belum siap."