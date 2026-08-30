Getty Images Sport
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Bom transfer Tottenham saat Roberto De Zerbi mengonfirmasi tiga pemain meminta hengkang setelah kekalahan dari Newcastle
Tiga pemain Tottenham Hotspur menuntut transfer di tengah awal musim tanpa kemenangan
De Zerbi melontarkan pengungkapan besar dengan mengonfirmasi bahwa Richarlison, Kevin Danso, dan Pape Matar Sarr telah mengajukan permintaan transfer. Pengungkapan itu muncul tak lama setelah Newcastle United asuhan Matthias Jaissle menaklukkan Tottenham Hotspur 2-0 di London utara. Anthony Elanga dan Yoane Wissa mencetak gol pada babak kedua untuk memastikan tiga poin bagi Newcastle United, sekaligus memperdalam muramnya awal musim di Tottenham Hotspur Stadium.
Ketiga pemain itu tidak dimasukkan ke skuad pertandingan pada Sabtu. Sementara Sarr saat ini sedang menangani masalah hamstring ringan, alasan utama absennya mereka berasal dari keinginan untuk mencari tantangan baru sebelum tenggat transfer pada Selasa.ESPNmelaporkan bahwa Juventus sudah menjajaki potensi kesepakatan untuk Sarr.
Kekalahan 2-0 itu memperpanjang awal musim yang buruk bagi Tottenham Hotspur. Setelah menelan kekalahan telak 3-0 dari Brentford pada pekan pembuka, Tottenham kini gagal mencetak gol saat kalah dalam dua laga liga pertama mereka untuk pertama kalinya sejak musim 1974-75.
- AFP
De Zerbi menuntut "solusi ekonomi" untuk para bintang yang hengkang
De Zerbi tidak menahan diri saat menjelaskan absennya para pemain seniornya. Taktikus asal Italia itu menjelaskan bahwa siapa pun yang ingin hengkang harus memastikan klub yang berminat memenuhi valuasi Tottenham.
"Richarlison, saya tidak tahu. Dia sudah terlalu sering mengatakan ingin pergi," jelas De Zerbi kepada para wartawan. "Danso datang kepada saya dua hari lalu dan dia mengatakan ingin pergi. Pape Sarr sama, tetapi dia mengalami cedera ringan, namun dia hampir siap untuk berlatih."
Meski ada gangguan itu, De Zerbi menegaskan bahwa tidak ada hubungan buruk antara dirinya dan tiga pemain yang akan pergi tersebut. "Saya menyayangi para pemain ini, dan mereka orang-orang hebat. Hubungan saya sangat baik," tambahnya. "Tetapi jika mereka ingin pergi, mereka harus membawa solusi ekonomi kepada klub, dan mereka bisa pergi lalu kami mencari pemain lain."
Belanja besar masih belum membuahkan hasil di London utara
Tottenham menghabiskan lebih dari £350 juta untuk mendatangkan delapan pemain baru pada musim panas ini dalam upaya merombak skuad secara drastis setelah nyaris terdegradasi pada musim lalu. Kedatangan-kedatangan besar itu termasuk gelandang seharga £100 juta Sandro Tonali, yang menjalani reuni menyedihkan dan diwarnai cemoohan saat menghadapi mantan klubnya Newcastle, serta Omar Marmoush, yang menyia-nyiakan peluang emas pada debutnya.
Meski telah mengeluarkan dana sangat besar dan menelan dua kekalahan beruntun, De Zerbi mendesak para suporter untuk memercayai proses. Ia menegaskan bahwa mengintegrasikan skuad yang banyak dirotasi membutuhkan waktu, seraya mengakui bahwa proyeknya masih berada pada tahap awal.
"Tidak ada kepanikan. Saya tahu ke mana kami akan pergi dan apa rencananya," tambah De Zerbi. "Saya sangat, sangat percaya pada kualitas para pemain saya. Pada akhirnya, ketika kami menjadi sebuah tim, ketika kami meningkatkan koneksi antarpemain.
"Saya minta maaf kepada para suporter atas situasinya karena setelah dua kekalahan mungkin seseorang bisa berpikir ini adalah cerita yang sama, sama seperti dua musim terakhir. Saya tidak ragu bahwa ini tidak seperti itu."
Ia melanjutkan: "Tidak ada yang berubah karena mereka adalah sekelompok pemain yang terlalu bagus. Saya minta maaf kepada klub karena mereka sedang membangun skuad yang hebat. Tapi mungkin sekarang, kami belum siap, karena banyak, banyak alasan kami belum siap."
- Getty Images Sport
Berpacu dengan waktu saat tenggat transfer semakin dekat
Tottenham menghadapi beberapa hari yang kacau sebelum bursa transfer ditutup pada Selasa. Hierarki klub harus segera menuntaskan masa depan Richarlison, Danso, dan Sarr, sambil berpotensi kembali bergerak di bursa untuk mengamankan pengganti pada saat-saat terakhir demi menjaga keseimbangan skuad.
Di atas lapangan, De Zerbi menghadapi tugas berat untuk segera membangun kekompakan taktik di antara rekrutan mahal barunya. Dengan tim yang sudah kekurangan kepercayaan diri dan gagal mencetak gol, Spurs sangat membutuhkan hasil positif pada laga berikutnya agar kecemasan saat ini tidak berkembang menjadi krisis besar.
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