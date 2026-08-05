"Bom Tahun Ini": Sambutan Meriah dari Kalangan Teknis dan Media atas Bergabungnya Salah ke Trabzonspor

Platform media sosial di Turki dilanda gelombang besar cuitan yang menyambut kedatangan bintang Mesir Mohamed Salah ke Kota Trabzon, sebagai persiapan bergabungnya secara resmi ke skuad klub Trabzonspor.
Platform "X" dipenuhi ungkapan seperti "Selamat datang Raja Mesir" dan "Trabzon telah menjadi ibu kota sepakbola", di mana ribuan pendukung mengungkapkan kebanggaan mereka atas bergabungnya salah satu pemain terbaik dunia ke tim mereka.
Akun-akun suporter berubah menjadi arena perayaan digital, tempat dipublikasikannya video dan gambar sambutan yang dirancang khusus untuk momen tersebut, yang mencerminkan kondisi antisipasi dan antusiasme tanpa preseden yang dirasakan kota itu sejak diumumkannya kemajuan negosiasi.
Para pendukung Trabzonspor melontarkan sejumlah tagar interaktif begitu Salah tiba di tanah Turki, yang paling menonjol adalah #HoşgeldinSalah, #KralTrabzonda, dan #EfsaneGeldi, yang memuncaki daftar paling banyak diperbincangkan di Turki dalam hitungan jam.
Komentar-komentar suporter pada cuitan-cuitan tersebut mencerminkan kondisi optimisme besar terhadap masa depan tim setelah transfer ini, dan mayoritas pendapat sepakat bahwa kedatangan Salah bukan sekadar kontrak dengan seorang pemain, melainkan "transfer abad ini" yang akan mengubah peta kekuatan di liga utama, sebagaimana disebut oleh sejumlah akun suporter yang mengutip surat kabar lokal.