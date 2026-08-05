"Bom Tahun Ini": Sambutan Meriah dari Kalangan Teknis dan Media atas Bergabungnya Salah ke Trabzonspor

Reaksi terhadap kesepakatan transfer Mohamed Salah ke Trabzonspor tidak hanya terbatas pada suporter dan media olahraga, tetapi dengan cepat meluas hingga ke kalangan seni dan budaya di Turki.

Aktor Turki Gökhan Alkan, bintang serial "Nabdhat Qalb", turut merayakan bergabungnya bintang Mesir tersebut ke skuad tim berjuluk merah-biru itu.

Alkan mengungkapkan kegembiraannya yang besar atas langkah ini, seraya menyebut bahwa hal itu merupakan penguatan besar bagi sepak bola Turki. Ia menambahkan bahwa kehadiran pemain berkelas dunia seperti ini memberikan liga utama gairah media dan seni yang belum pernah ada sebelumnya.

Perayaan Alkan hadir dalam konteks yang lebih luas yang mencerminkan perhatian para bintang layar kaca Turki terhadap ajang-ajang olahraga besar, terutama ketika menyangkut pemain yang memiliki popularitas luar biasa seperti Salah.

Pernyataannya turut menyoroti sisi budaya dari kesepakatan ini, yang berubah dari sekadar transfer olahraga menjadi topik yang dibicarakan oleh para seniman dan pengikut secara bersamaan, sehingga meningkatkan besarnya interaksi di platform media sosial.