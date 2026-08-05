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Diterjemahkan oleh

"Bom Tahun Ini": Sambutan Meriah dari Kalangan Teknis dan Media atas Bergabungnya Salah ke Trabzonspor

FEATURES
M. Salah
Trabzonspor
Super Lig
Mesir

Apa Kata Bintang Drama dan Media Turki soal Kedatangan "Mo"?

Transfer bintang Mesir Mohamed Salah, kapten tim nasional dan mantan pemain Liverpool, ke klub Turki Trabzonspor telah memicu gelombang besar reaksi di kalangan olahraga, media, dan seni di Turki. 

Transfer yang secara resmi diumumkan mengalami kemajuan dalam negosiasinya, dan disusul dengan tibanya sang pemain di tanah Turki, dinilai sebagai salah satu peristiwa paling menonjol di bursa transfer musim panas, di tengah perayaan suporter dan media yang mencerminkan pentingnya secara historis bagi klub sekaligus liga Turki.

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  • Media Turki menyebut transfer itu sebagai "bom tahun ini"

    Transfer ini mendapat liputan besar-besaran di berbagai surat kabar dan saluran televisi Turki, yang mengikuti perkembangannya dari waktu ke waktu. Surat kabar Habertürk menyebut kepindahan Mohamed Salah ke Trabzonspor sebagai "bom tahun ini", sembari menyoroti besarnya kejutan dan dampak yang diperkirakan terhadap peta kekuatan di Liga Super Turki.

    Surat kabar itu memuat pengumuman resmi klub tentang dimulainya negosiasi dengan kapten timnas Mesir, lalu terus meliput rincian kedatangannya di Turki, menjalani tes medis, hingga penandatanganan kontrak. 

    Liputan tersebut menyoroti bagaimana transfer ini turut mendongkrak nilai saham klub di bursa, sekaligus kembali menyorot ambisi Trabzonspor untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar domestik maupun kontinental.

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  • Perhatian media terhadap transfer: Aspek finansial dan pentingnya bagi klub serta liga

    Laporan media Turki menyoroti detail finansial yang membuat kesepakatan ini istimewa; di mana ditegaskan bahwa pemain asal Mesir itu memperoleh gaji tahunan yang diperkirakan mencapai 17 juta euro, ditambah bonus yang mencapai 5 juta euro, serta persentase dari penjualan jersey. Klausul-klausul ini dianggap sebagai salah satu kontrak terbesar dalam sejarah klub Trabzonspor dan Liga Turki, karena mengandung nilai pemasaran dan teknis yang tinggi.

    Para pengamat menilai bahwa kesepakatan ini tidak hanya sebatas memperkuat jajaran teknis tim, tetapi juga merepresentasikan investasi jangka panjang bagi citra media dan komersial klub, terutama dengan popularitas yang begitu besar yang dimiliki Salah di seluruh dunia.

    Sebagai penutup, reaksi dari Turki mencerminkan perpaduan antara antusiasme suporter, perayaan teknis, dan liputan media yang intensif, yang menegaskan bahwa bergabungnya Mohamed Salah ke Trabzonspor bukan sekadar perpindahan pemain, melainkan sebuah peristiwa yang diperkirakan akan meninggalkan jejak nyata pada sepak bola Turki di musim-musim mendatang.

  • Bintang-bintang drama Turki bereaksi terhadap kedatangan Salah

    Reaksi terhadap kesepakatan transfer Mohamed Salah ke Trabzonspor tidak hanya terbatas pada suporter dan media olahraga, tetapi dengan cepat meluas hingga ke kalangan seni dan budaya di Turki. 

    Aktor Turki Gökhan Alkan, bintang serial "Nabdhat Qalb", turut merayakan bergabungnya bintang Mesir tersebut ke skuad tim berjuluk merah-biru itu. 

    Alkan mengungkapkan kegembiraannya yang besar atas langkah ini, seraya menyebut bahwa hal itu merupakan penguatan besar bagi sepak bola Turki. Ia menambahkan bahwa kehadiran pemain berkelas dunia seperti ini memberikan liga utama gairah media dan seni yang belum pernah ada sebelumnya.

    Perayaan Alkan hadir dalam konteks yang lebih luas yang mencerminkan perhatian para bintang layar kaca Turki terhadap ajang-ajang olahraga besar, terutama ketika menyangkut pemain yang memiliki popularitas luar biasa seperti Salah. 

    Pernyataannya turut menyoroti sisi budaya dari kesepakatan ini, yang berubah dari sekadar transfer olahraga menjadi topik yang dibicarakan oleh para seniman dan pengikut secara bersamaan, sehingga meningkatkan besarnya interaksi di platform media sosial.

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  • Sambutan para pemain dan penegasan dampak populer transfer tersebut

    Dalam konteks yang sama, aktor Turki Emre Bulut menyambut kedatangan Mohamed Salah di tanah Turki sebagai persiapan untuk menuntaskan proses bergabung ke Trabzonspor. 

    Bulut menggambarkan sang pemain dengan ungkapan mencolok, katanya: «Seorang legenda telah tiba di negeri ini», seraya menyatakan kebanggaannya atas peristiwa yang kembali menempatkan sepak bola Turki dalam sorotan dunia ini.

    Pernyataan Bulut, di samping perayaan Alkan, mencerminkan besarnya pengaruh populer dan media yang dimiliki Salah di dalam maupun di luar Turki. 

    Transfer itu pun berubah menjadi peristiwa yang melampaui batas lapangan hingga menjangkau sektor-sektor budaya yang lebih luas, di mana para bintang drama menjadi bagian dari gelombang sambutan umum, menegaskan bahwa kedatangan "Sang Raja Mesir" merupakan momen bersejarah dalam sejarah klub dan Liga Turki sekaligus.

    mohamed salahhttps://www.instagram.com/stories/emrbult/?hl=ar

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  • Media Sosial Bergemuruh Menyambut Kedatangan Mohamed Salah

    Platform media sosial di Turki dilanda gelombang besar cuitan yang menyambut kedatangan bintang Mesir Mohamed Salah ke Kota Trabzon, sebagai persiapan bergabungnya secara resmi ke skuad klub Trabzonspor. 

    Platform "X" dipenuhi ungkapan seperti "Selamat datang Raja Mesir" dan "Trabzon telah menjadi ibu kota sepakbola", di mana ribuan pendukung mengungkapkan kebanggaan mereka atas bergabungnya salah satu pemain terbaik dunia ke tim mereka. 

    Akun-akun suporter berubah menjadi arena perayaan digital, tempat dipublikasikannya video dan gambar sambutan yang dirancang khusus untuk momen tersebut, yang mencerminkan kondisi antisipasi dan antusiasme tanpa preseden yang dirasakan kota itu sejak diumumkannya kemajuan negosiasi.

    Para pendukung Trabzonspor melontarkan sejumlah tagar interaktif begitu Salah tiba di tanah Turki, yang paling menonjol adalah #HoşgeldinSalah, #KralTrabzonda, dan #EfsaneGeldi, yang memuncaki daftar paling banyak diperbincangkan di Turki dalam hitungan jam.

    Komentar-komentar suporter pada cuitan-cuitan tersebut mencerminkan kondisi optimisme besar terhadap masa depan tim setelah transfer ini, dan mayoritas pendapat sepakat bahwa kedatangan Salah bukan sekadar kontrak dengan seorang pemain, melainkan "transfer abad ini" yang akan mengubah peta kekuatan di liga utama, sebagaimana disebut oleh sejumlah akun suporter yang mengutip surat kabar lokal. 

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