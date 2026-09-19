77' GOL - Kulenovic mempertahankan posisinya di area sepertiga akhir melawan De Silvestri yang terlalu lembek dan melaju vertikal hingga tepi kotak penalti, sedikit melebar di sisi kiri. Tembakan melengkung menyusur tanah yang bisa dijangkau Skorupski, tetapi ia salah melakukan intervensi dan bola berakhir di gawang. Gol pertama di Serie A bagi striker granata itu memastikan skor imbang 1-1.





15' GOL - Fortini kehilangan bola dengan buruk di sisi kanan dan Bologna melancarkan serangan balik kilat. Cambiaghi bergerak vertikal dan mencapai garis akhir sebelum melepaskan umpan silang mendatar ke tengah kotak penalti, tempat Bernardeschi yang bebas dari kawalan melepaskan tembakan first-time dan menaklukkan Perri yang tidak reaktif saat turun menghalau tembakan yang sejatinya cukup sentral.





SEMUA INFO, STATISTIK, DAN LAPORAN MENIT PER MENIT ADA DI SINI