Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Bologna FC v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Bologna vs Torino 1-1 LIVE: kesalahan Skorupski, gol pertama di Serie A untuk Kulenovic

Bologna
Torino
Bologna vs Torino
Serie A

Ikuti Bologna vs Torino, pertandingan pekan ke-5 Serie A 2026/2027 yang valid.

Dengan Bologna-Torino, rangkaian pekan ke-5 Serie A 2026/2027 berlanjut dan ini akan menjadi laga yang patut dicermati dengan sangat saksama terutama di kubu Emilia, di mana akan ada debut Raffaele Palladino di bangku cadangan setelah baru beberapa hari lalu menggantikan Tedesco yang dipecat.

Hasil penuh dibutuhkan untuk membalikkan musim, tetapi itu juga dibutuhkan Torino asuhan Ignazio Abate, yang datang ke laga ini dengan catatan 3 kekalahan dan 1 kemenangan, ditambah tersingkir secara menyakitkan di Coppa Italia oleh Monza.


BOLOGNA-TORINO 1-1

Pencetak gol: 15' Bernardeschi (B), 77' Kulenovic (T)



  • BOLOGNA-TORINO: Statistik pertandingan

    Bologna-Torino 1-1


    Pencetak gol: 15' Bernardeschi (B), 77' Kulenovic (T)


    BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Helland (58' De Silvestri), Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi (58' Odgaard); Piccoli. 

    Cadangan: Pessina, Happonen, Holm, Moro, Orsolini, Amondarain, Mbangula, Casale, El Azzouzi, Libra, Enem, Alhassane, Vitík.

    Pelatih: Palladino


    TORINO (3-5-2): Perri; Ismajli, Coco, Comert (68' Belghali); Fortini (46' Patterson), Fitz-Jim (55' Kulenovic), Mandragora, Bragança (68' Ilkhan), Cacciamani; Vlasic (68' Oristanio); Simeone. 

    Cadangan: Mascardi, Siviero, Biraghi, Aboukhlal, Rodríguez, Comuzzo, Gineitis, Luongo, Zapata

    Pelatih: Abate


    Wasit: Guida

    Kartu kuning: -

    Kartu merah: -

    • Iklan

  • GOL DAN AKSI-AKSI PENTING

    77' GOL - Kulenovic mempertahankan posisinya di area sepertiga akhir melawan De Silvestri yang terlalu lembek dan melaju vertikal hingga tepi kotak penalti, sedikit melebar di sisi kiri. Tembakan melengkung menyusur tanah yang bisa dijangkau Skorupski, tetapi ia salah melakukan intervensi dan bola berakhir di gawang. Gol pertama di Serie A bagi striker granata itu memastikan skor imbang 1-1.


    15' GOL - Fortini kehilangan bola dengan buruk di sisi kanan dan Bologna melancarkan serangan balik kilat. Cambiaghi bergerak vertikal dan mencapai garis akhir sebelum melepaskan umpan silang mendatar ke tengah kotak penalti, tempat Bernardeschi yang bebas dari kawalan melepaskan tembakan first-time dan menaklukkan Perri yang tidak reaktif saat turun menghalau tembakan yang sejatinya cukup sentral.


    SEMUA INFO, STATISTIK, DAN LAPORAN MENIT PER MENIT ADA DI SINI

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google