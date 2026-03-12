Setelah mengalami dua kekalahan telak di liga melawan Genoa dan Verona, Bologna dan Roma akan bertanding dalam leg pertama babak 16 besar Liga Europa dalam derby Italia: leg pertama akan digelar di Stadion Dall’Ara, sementara leg kedua di Stadion Olimpico berkat posisi lebih baik Giallorossi di fase liga.
Bologna vs Roma LIVE, susunan pemain resmi: Castro melawan Malen, Pobega dan Rensch sejak menit pertama
BOLOGNA-ROMA 0-0
PENCETAK GOL: -
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe; Castro. Pelatih: Italiano
ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza; Malen. Pelatih: Gasperini
WASIT: Jablonski
KARTU KUNING: -
PEMAIN YANG DIKARTU MERAH: -
