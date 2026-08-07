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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Bologna tolak tawaran Everton senilai €30 juta untuk Jonathan Rowe saat Rossoblu mengambil sikap tegas terhadap winger asal Inggris itu

Transfers
J. Rowe
Bologna
Serie A
Everton
Premier League

Klub Serie A, Bologna, telah menolak tawaran €30 juta dari Everton untuk winger asal Inggris Jonathan Rowe dan menegaskan bahwa mereka tidak bersedia melepas sang pemain pada musim panas ini. Everton sempat menjajaki peningkatan tawaran mereka menjadi €35 juta, tetapi klub Italia itu tetap bertekad mempertahankan pemain berusia 23 tahun tersebut setelah kepergian sejumlah pemain penting dari skuad.

  • Bologna menolak tawaran Everton

    Laporan dari media Italia Il Resto del Carlino mengungkap bahwa Everton mengajukan proposal senilai €30 juta untuk merekrut Rowe, yang dengan cepat ditolak oleh Bologna. Klub Premier League itu menanyakan apakah negosiasi bisa dibuka jika tawaran mereka dinaikkan menjadi €35 juta, tetapi manajemen Bologna menolak melanjutkan pembicaraan. Winger berusia 23 tahun itu masih terikat kontrak di Stadio Renato Dall'Ara hingga Juni 2029 setelah bergabung dari Marseille pada musim panas lalu.

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    Rossoblu mempertahankan pendirian tegas

    Bologna telah menegaskan kembali posisi mereka bahwa mantan pemain internasional kelompok usia Inggris itu tidak akan dijual pada bursa transfer saat ini. Para petinggi klub telah memperjelas bahwa mereka tidak bersedia mempertimbangkan proposal lebih lanjut dari Everton, bahkan jika Everton menaikkan valuasi mereka. Sikap tegas ini diambil untuk menjaga kedalaman lini serang Bologna menjelang kampanye baru.

  • Bologna menahan pengurangan skuad

    Keengganan untuk melepas Rowe berangkat dari fakta bahwa Bologna sudah menyetujui kepergian penyerang utama Santiago Castro ke Roma dengan nilai €35 juta. Selain itu, Bologna juga bisa mengantongi tambahan €25 juta dari potensi penjualan bek tengah Jhon Lucumi, sehingga total pemasukan transfer mereka mencapai €60 juta.

    Bologna dilaporkan hanya bersedia mempertimbangkan penjualan mantan winger Norwich City itu jika ada klub yang mengajukan tawaran luar biasa jauh di atas nilai pasar, di kisaran €55 juta hingga €60 juta.

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  • imago-sport-1077803015.jpgIPA Sport

    Everton menghadapi kendala valuasi

    Everton kini harus memutuskan apakah akan melayangkan tawaran yang jauh lebih tinggi atau mengalihkan perhatian mereka ke target alternatif sebelum bursa transfer ditutup. Bagi Bologna, mempertahankan Rowe, yang membukukan tujuh gol dan empat assist dalam 40 penampilan musim lalu, tetap krusial untuk menjaga stabilitas skuad jelang kampanye domestik mereka. Ujian konsistensi menanti tim asuhan Domenico Tedesco saat mereka terus mematangkan skuad utama sepanjang pramusim.

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