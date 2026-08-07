Keengganan untuk melepas Rowe berangkat dari fakta bahwa Bologna sudah menyetujui kepergian penyerang utama Santiago Castro ke Roma dengan nilai €35 juta. Selain itu, Bologna juga bisa mengantongi tambahan €25 juta dari potensi penjualan bek tengah Jhon Lucumi, sehingga total pemasukan transfer mereka mencapai €60 juta.

Bologna dilaporkan hanya bersedia mempertimbangkan penjualan mantan winger Norwich City itu jika ada klub yang mengajukan tawaran luar biasa jauh di atas nilai pasar, di kisaran €55 juta hingga €60 juta.