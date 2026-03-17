Bologna, Skorupski cedera: mengalami cedera otot paha belakang, absen melawan Roma dan musimnya hampir berakhir

Kabar buruk bagi Bolognaterkait Skorupski. Kabar yang ditakuti oleh Rossoblù kini telah resmi dikonfirmasi: mereka harus bermain tanpa kiper utama mereka selama sekitar 6 hingga 8 minggu. Seperti yang telah disebutkan, penyebab absennya kiper asal Polandia ini adalah cedera tingkat sedang hingga parah pada otot paha belakang kirinya yang dialami pada akhir pertandingan melawan Sassuolo. Saat itu, Skorupski yang menangis berhasil tetap bertahan di lapangan, sebagian karena Italiano telah kehabisan kuota pergantian pemain sehingga kiper cadangan Ravaglia tidak dapat masuk menggantikannya. Kiper asal Bologna itulah yang akan menjaga gawang timnya dalam laga tandang krusial melawan Roma, mantan tim sang kiper asal Polandia.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap kiper tersebut diumumkan oleh Bologna sendiri, yang memberikan pembaruan mengenai para pemain yang sedang cedera. Menjelang pertandingan Roma-Bologna, tim asuhan Italiano telah kembali berlatih dan melakukannya bersama Moro dalam sesi latihanbersama, namun tanpa Skorupski dan De Silvestri, yang juga mengalami cedera di Mapei dan akan menjalani pemeriksaan rutin dalam beberapa jam ke depan.