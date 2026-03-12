Bologna-Roma, penilaian para pemain Giallorossi: Pellegrini menyelamatkan semuanya, Celik adalah bencana

Svilar 6.5 – Dengan keajaiban di akhir babak pertama, ia menyelamatkan hasil pertandingan dari tendangan indah Bernardeschi. Ia juga unggul atas Pobega pada menit ke-60. Ia mengambil risiko dengan keluar di akhir pertandingan, diselamatkan oleh mistar gawang.

Celik 4,5 – Hampir tidak pernah terlihat di lini depan. Pada saat gol tercipta, ia dengan mudah dilewati oleh Rowe. Sebelum keluar, ia membuat kesalahan fatal dengan memberikan bola lagi kepada Rowe (dari menit ke-66 Hermoso 6: ia menunjukkan semangat yang dibutuhkan di saat-saat sulit).

Ndicka 6,5 – Castro adalah lawan yang sulit, tetapi Evan segera menyesuaikan diri. Dia jelas merupakan yang terbaik di lini pertahanan Giallorossi. Dia sangat jarang melakukan kesalahan.

Ghilardi 5,5 – Dia membiarkan Bernardeschi sendirian saat gol terjadi. Lebih baik di sisi kanan saat Hermoso masuk.

Rensch 5,5 – Waspada dalam bertahan, tetapi banyak melakukan kesalahan di lini depan, terutama dalam umpan terakhir (dari menit 57, Tsimikas 6: jarang melakukan kesalahan).

El Aynaoui 5 – Kelelahan otot Koné membuatnya menjadi starter. Permainan melewati dirinya, tetapi ia mengoper bola terlalu lambat dan kalah dalam banyak duel (dari menit 66 Pellegrini 7: mencetak gol penyama kedudukan dan menyelamatkan Roma).

Pisilli 5,5 – Penurunan performa dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Bersama Celik, ia bertanggung jawab atas gol 1-0: ia terlalu lemah dalam menghalangi Rowe. Performa meningkat di akhir pertandingan.

Wesley 5,5 – Memulai dengan lambat dan mendapat kartu kuning di awal pertandingan karena pelanggaran terhadap Joao Mario. Terlalu tenggelam di babak pertama baik dalam serangan maupun pertahanan. Dua puluh menit sebelum akhir pertandingan, ia berpindah ke sisi kanan, tetapi penampilannya tetap buruk.

Cristante 6 – Berjuang di lini tengah pada babak pertama, beberapa kali gagal melakukan umpan terakhir. Pada babak kedua, ia kembali ke belakang setelah El Aynaoui keluar, menjadi protagonis saat menyamakan kedudukan dengan bola yang direbutnya.

Zaragoza 5 – Dia adalah kejutan sejak awal. Dalam seperempat jam pertama, dia sangat jarang terlihat dan bahkan gagal melakukan dua tendangan sudut, yang salah satunya menghasilkan serangan balik berbahaya bagi Roma. Pada menit ke-18, dia membuang peluang untuk membuat skor menjadi 1-0, lalu menghilang (dari menit ke-46, Vaz 6: memberikan sedikit semangat pada serangan dan perbedaannya dengan Zaragoza sangat mencolok).

Malen 6,5 – Dengan Zaragoza yang mendekat, ia lebih aktif dalam aksi dibandingkan dengan pertandingan di Genoa. Pada menit ke-18, ia memberikan umpan yang sangat bagus kepada Zaragoza yang gagal di depan Skorupski. Kesempatan besar pertamanya terjadi pada menit ke-52, tetapi ia membentur tiang luar. Gol Pellegrini tercipta berkat permainannya yang bagus di area penalti. Tak lama setelah itu, ia hampir saja membawa timnya unggul, tetapi bola disentuh oleh Lucumì dan berakhir di tiang gawang.

Pelatih Gasperini 6,5 – Situasi darurat di lini depan sangat parah dan lebih dari ini sulit untuk diminta.