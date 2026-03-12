Bologna-Roma, penilaian CM: Pellegrini menentukan, Bernardeschi luar biasa. Joao Mario mendapat nilai 4

Skorupski 6: Hampir menjadi penonton sepanjang pertandingan, kecuali beberapa kali keluar, ia kebobolan tanpa kesalahan pada skor imbang.

Joao Mario 4: Kesalahan dalam menghentikan bola yang sepele membuat Roma bisa menyamakan kedudukan dan menghancurkan harapan Bologna untuk lolos. (Zortea sv).

Casale 6: Malen adalah lawan yang sulit, di babak kedua dia bermain kasar, dan secara keseluruhan bisa saja lebih buruk (Vitik sv).

Lucumi 6,5: Yang terbaik di belakang, seperti biasa. Duel yang bagus dengan Vaz di babak kedua.

Miranda 6: Pulih dengan cepat, dia mengambil risiko di babak pertama dengan melakukan bodycheck terhadap Rensch yang sudah mendapat kartu kuning, lalu melakukan tugasnya. Dengan kartu kuning itu, dia akan diskors di leg kedua. (Lykogiannis sv).

Pobega 5: Dia membuang dua peluang gol yang sangat penting dalam konteks pertandingan dua leg. Tidak akurat dan tidak fokus.

Freuler 6,5: Tidak berhasil memperbaiki kesalahan Joao Mario (mungkin dengan pelanggaran Malen) pada skor 1-1, namun menutup banyak celah.

Ferguson 6,5: Kaki kirinya kembali, di lini tengah ia memenangkan beberapa duel.

Bernardeschi 7,5: Malam yang luar biasa. Svilar terbang untuk menghalau bola dari gawangnya di babak pertama, kemudian mencetak gol indah untuk membawa timnya unggul, gol keempatnya di Liga Europa musim ini.

Castro 6,5: Pertarungan luar biasa dengan Ndicka, indah untuk dilihat. Keduanya bermain bagus (Dallinga sv).

Rowe 7,5: Lincah, membuat Celik kewalahan. Sering melewatinya, kurang konkret tetapi berhasil mencetak gol untuk Bernardeschi dengan melewati setengah pemain Roma dan memberikan umpan yang tepat waktu kepada nomor 10. (Cambiaghi 6: Melakukan beberapa pelanggaran yang berharga).

Pelatih Italiano 7: Bologna terbaik di 2026, tetapi pertandingan ini dipenuhi dengan pemborosan dalam pertandingan yang hampir selalu dikuasai. Skor 1-1 tidak mencerminkan pertandingan yang seharusnya dimenangkan, mengingat banyaknya peluang yang diciptakan.