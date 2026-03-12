Bologna-Roma, penilaian CM: Pellegrini menentukan, Bernardeschi luar biasa. Joao Mario mendapat nilai 4

Pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Europa antara Bologna dan Roma berakhir dengan skor 1-1.
Berikut ini adalah semua penilaian dalam rapor kami.
Skorupski 6: Hampir menjadi penonton sepanjang pertandingan, kecuali beberapa kali keluar, ia kebobolan tanpa kesalahan pada skor imbang.
Joao Mario 4: Kesalahan dalam menghentikan bola yang sepele membuat Roma bisa menyamakan kedudukan dan menghancurkan harapan Bologna untuk lolos. (Zortea sv).
Casale 6: Malen adalah lawan yang sulit, di babak kedua dia bermain kasar, dan secara keseluruhan bisa saja lebih buruk (Vitik sv).
Lucumi 6,5: Yang terbaik di belakang, seperti biasa. Duel yang bagus dengan Vaz di babak kedua.
Miranda 6: Pulih dengan cepat, dia mengambil risiko di babak pertama dengan melakukan bodycheck terhadap Rensch yang sudah mendapat kartu kuning, lalu melakukan tugasnya. Dengan kartu kuning itu, dia akan diskors di leg kedua. (Lykogiannis sv).
Pobega 5: Dia membuang dua peluang gol yang sangat penting dalam konteks pertandingan dua leg. Tidak akurat dan tidak fokus.
Freuler 6,5: Tidak berhasil memperbaiki kesalahan Joao Mario (mungkin dengan pelanggaran Malen) pada skor 1-1, namun menutup banyak celah.
Ferguson 6,5: Kaki kirinya kembali, di lini tengah ia memenangkan beberapa duel.
Bernardeschi 7,5: Malam yang luar biasa. Svilar terbang untuk menghalau bola dari gawangnya di babak pertama, kemudian mencetak gol indah untuk membawa timnya unggul, gol keempatnya di Liga Europa musim ini.
Castro 6,5: Pertarungan luar biasa dengan Ndicka, indah untuk dilihat. Keduanya bermain bagus (Dallinga sv).
Rowe 7,5: Lincah, membuat Celik kewalahan. Sering melewatinya, kurang konkret tetapi berhasil mencetak gol untuk Bernardeschi dengan melewati setengah pemain Roma dan memberikan umpan yang tepat waktu kepada nomor 10. (Cambiaghi 6: Melakukan beberapa pelanggaran yang berharga).
Pelatih Italiano 7: Bologna terbaik di 2026, tetapi pertandingan ini dipenuhi dengan pemborosan dalam pertandingan yang hampir selalu dikuasai. Skor 1-1 tidak mencerminkan pertandingan yang seharusnya dimenangkan, mengingat banyaknya peluang yang diciptakan.
Svilar 6.5 – Dengan sebuah keajaiban di akhir babak pertama, ia menyelamatkan hasil pertandingan dari tendangan indah Bernardeschi. Ia juga berhasil menghalau serangan Pobega pada menit ke-60. Ia mengambil risiko dengan keluar dari gawang di akhir pertandingan, namun diselamatkan oleh tiang gawang.
Celik 4,5 – Hampir tidak pernah terlihat di lini depan. Pada saat gol tercipta, ia dengan mudah dilewati oleh Rowe. Sebelum keluar, ia membuat kesalahan lain dengan memberikan bola kepada Rowe (dari menit ke-66 Hermoso 6: ia menunjukkan semangat yang dibutuhkan di saat-saat sulit).
Ndicka 6,5 – Castro adalah lawan yang sulit, tetapi Evan segera mengatasinya. Dia jelas merupakan yang terbaik di lini pertahanan Giallorossi. Dia sangat jarang melakukan kesalahan.
Ghilardi 5,5 – Dia membiarkan Bernardeschi sendirian saat gol terjadi. Lebih baik di sisi kanan saat Hermoso masuk.
Rensch 5,5 – Waspada dalam bertahan, tetapi banyak melakukan kesalahan di lini depan, terutama dalam umpan terakhir (dari menit ke-57, Tsimikas 6: jarang melakukan kesalahan).
El Aynaoui 5 – Kelelahan otot Koné membuatnya menjadi starter. Permainan melewati dirinya, tetapi ia mengoper bola terlalu lambat dan kalah dalam banyak duel (dari menit 66 Pellegrini 7: mencetak gol penyama kedudukan dan menyelamatkan Roma).
Pisilli 5,5 – Penurunan performa dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Bersama Celik, ia bertanggung jawab atas gol 1-0: ia terlalu lemah dalam menghalangi Rowe. Permainannya meningkat di akhir pertandingan.
Wesley 5,5 – Memulai dengan lambat dan mendapat kartu kuning di awal pertandingan karena pelanggaran terhadap Joao Mario. Terlalu tenggelam di babak pertama baik dalam serangan maupun pertahanan. Dua puluh menit sebelum akhir pertandingan, ia berpindah ke sisi kanan, tetapi penampilannya tetap buruk.
Cristante 6 – Berjuang di lini tengah pada babak pertama, beberapa kali gagal melakukan umpan terakhir. Pada babak kedua, ia kembali ke belakang setelah El Aynaoui keluar, menjadi protagonis saat menyamakan kedudukan dengan bola yang direbutnya.
Zaragoza 5 – Dia adalah kejutan sejak awal. Dalam seperempat jam pertama, dia sangat jarang terlihat dan bahkan gagal melakukan dua tendangan sudut, yang salah satunya menghasilkan serangan balik berbahaya bagi Roma. Pada menit ke-18, dia membuang peluang untuk membuat skor menjadi 1-0, lalu menghilang (dari menit ke-46, Vaz 6: memberikan sedikit semangat pada serangan dan perbedaannya dengan Zaragoza sangat mencolok).
Malen 6,5 – Dengan Zaragoza yang mendekat, ia lebih aktif dalam aksi dibandingkan dengan pertandingan di Genoa. Pada menit ke-18, ia memberikan umpan yang sangat bagus kepada Zaragoza yang gagal di depan Skorupski. Kesempatan besar pertamanya terjadi pada menit ke-52, tetapi ia membentur tiang luar. Gol Pellegrini tercipta berkat permainannya yang bagus di area penalti. Tak lama setelah itu, ia hampir saja membawa timnya unggul, tetapi bola disentuh oleh Lucumì dan berakhir di tiang gawang.
Pelatih Gasperini 6,5 – Situasi darurat di lini depan sangat parah dan lebih dari ini sulit untuk diminta.