Bologna-Roma, mantan kiper Skorupski dan mimpi buruk Liga Europa: saat kesalahannya menyebabkan eliminasi tim Giallorossi

Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Skorupski tampil bagus dalam dua leg babak 16 besar melawan Feyenoord dan juga tidak buruk dalam leg pertama babak 8 besar melawan Fiorentina (derby Italia, dalam kasus ini); masalahnya muncul dalam leg kedua melawan Fiorentina. Setelah hasil imbang 1-1 pada pertandingan pertama, pada pertandingan kedua Skorupski melakukan kesalahan pada menit ke-18 babak pertama, dengan skor 0-1: untuk menghindari bola keluar lapangan dan memberikan tendangan sudut kepada lawan, pemain Polandia itu secara tidak sengaja mengoper bola ke Marcos Alonso yang kemudian mencetak gol ke gawang kosong dan menggandakan keunggulan, yang secara efektif mengakhiri pertandingan. Pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Fiorentina dan Roma harus mengucapkan selamat tinggal pada kompetisi Eropa. Kiper Giallorossi dikritik karena kesalahannya itu dan Garcia dikritik karena memainkannya. Hari ini, Skorupski kembali bertemu Roma di kompetisi Eropa, sebagai lawan. Di usia 34 tahun, dengan kematangan dan pengalaman yang lebih baik. Entah apakah ia akan mencoba menghindari tendangan sudut untuk lawan dengan mengeluarkan bola dari garis gawang.