Minggu kompetisi Eropa berlanjut hari ini dengan pertandingan Liga Europa dan Liga Konferensi. Pertandingan yang patut diperhatikan adalah derby Italia antara Bologna dan Roma: leg pertama babak 16 besar dijadwalkan hari ini, Kamis 12 Maret pukul 18.45, sementara leg kedua akan digelar di Olimpico pekan depan, Kamis 19 Maret. Tantangan dalam tantangan bagi Lukasz Skorupski, kiper kelahiran 1991 yang saat ini membela gawang tim Rossoblù, tetapi antara 2013 dan 2015 serta pada musim 2017-18 ia menjadi kiper cadangan di Roma. Jelas ini bukan pertama kalinya pemain Polandia itu menghadapi Giallorossi sebagai mantan pemain, tetapi belum pernah terjadi sebelumnya ia menantang mereka di Liga Europa.
Bologna-Roma, mantan kiper Skorupski dan mimpi buruk Liga Europa: saat kesalahannya menyebabkan eliminasi tim Giallorossi
SKORUPSKI DI LIGA EROPA BERSAMA ROMA
Pertandingan dalam kompetisi ini merupakan salah satu penampilan terakhir kiper Polandia tersebut bersama Roma. Pada musim 2014/15, Skorupski menjadi kiper utama tim Rudi Garcia di Liga Europa, setelah mereka tersingkir dari Liga Champions setelah finis di posisi ketiga grup yang juga dihuni Bayern Munich, Manchester City, dan CSKA Moscow (aturan lama menetapkan bahwa tim peringkat ketiga grup Liga Champions akan berlaga di Liga Europa). Pada musim itu, Skorupski telah bermain melawan Cesena dan Juventus di liga serta City dan Bayern di Eropa karena De Sanctis tidak tersedia. Keputusan untuk menurunkannya sebagai starter di Liga Europa melawan Feyenoord dan Fiorentina adalah pilihan teknis pelatih untuk memberikan kesempatan kepada pemain yang (pada saat itu) masih muda dan (pada usia 23 tahun) dipandang sebagai calon kiper utama di masa depan.
Kesalahan Skorupski saat melawan Roma
Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Skorupski tampil bagus dalam dua leg babak 16 besar melawan Feyenoord dan juga tidak buruk dalam leg pertama babak 8 besar melawan Fiorentina (derby Italia, dalam kasus ini); masalahnya muncul dalam leg kedua melawan Fiorentina. Setelah hasil imbang 1-1 pada pertandingan pertama, pada pertandingan kedua Skorupski melakukan kesalahan pada menit ke-18 babak pertama, dengan skor 0-1: untuk menghindari bola keluar lapangan dan memberikan tendangan sudut kepada lawan, pemain Polandia itu secara tidak sengaja mengoper bola ke Marcos Alonso yang kemudian mencetak gol ke gawang kosong dan menggandakan keunggulan, yang secara efektif mengakhiri pertandingan. Pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Fiorentina dan Roma harus mengucapkan selamat tinggal pada kompetisi Eropa. Kiper Giallorossi dikritik karena kesalahannya itu dan Garcia dikritik karena memainkannya. Hari ini, Skorupski kembali bertemu Roma di kompetisi Eropa, sebagai lawan. Di usia 34 tahun, dengan kematangan dan pengalaman yang lebih baik. Entah apakah ia akan mencoba menghindari tendangan sudut untuk lawan dengan mengeluarkan bola dari garis gawang.