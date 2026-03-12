Goal.com
Gabriele Stragapede

Bologna vs Roma LIVE 1-1: Pellegrini membalas Bernardeschi!

Ikuti siaran langsung balapan.

Setelah mengalami dua kekalahan telak di liga melawan Genoa dan Verona, Bologna dan Roma akan bertanding dalam leg pertama babak 16 besar Liga Europa dalam derby Italia: leg pertama akan digelar di Stadion Dall’Ara, sementara leg kedua di Stadion Olimpico berkat posisi lebih baik Giallorossi di fase liga.

    BOLOGNA-ROMA 1-1

    PENCETAK GOL: 50' Bernardeschi (B), 71' Pellegrini (R)

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe (71' Cambiaghi); Castro. Pelatih: Italiano

    ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik (66' Hermoso); Rensch (58' Tsimikas), El Aynaoui (66' Pellegrini), Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza (46' Vaz); Malen. Pelatih: Gasperini

    WASIT: Jablonski

    KARTU KUNING: Miranda (B), Wesley (R), Casale (B), Cristante (R)

    DIKARTU MERAH: -

