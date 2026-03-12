Setelah mengalami dua kekalahan telak di liga melawan Genoa dan Verona, Bologna dan Roma akan bertanding dalam leg pertama babak 16 besar Liga Europa dalam derby Italia: leg pertama akan digelar di Stadion Dall’Ara, sementara leg kedua di Stadion Olimpico berkat posisi lebih baik Giallorossi di fase liga.
Getty Images/Calciomercato
Diterjemahkan oleh
Bologna vs Roma LIVE 1-1: Pellegrini membalas Bernardeschi!
Tonton siaran langsung di NOW
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda berlangganan melalui tautan ini, kami akan menerima komisi
IKUTI DATA BALAPAN
TUJUAN DAN LANGKAH-LANGKAH UTAMA
LEMBAR SKOR
BOLOGNA-ROMA 1-1
PENCETAK GOL: 50' Bernardeschi (B), 71' Pellegrini (R)
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe (71' Cambiaghi); Castro. Pelatih: Italiano
ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik (66' Hermoso); Rensch (58' Tsimikas), El Aynaoui (66' Pellegrini), Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza (46' Vaz); Malen. Pelatih: Gasperini
WASIT: Jablonski
KARTU KUNING: Miranda (B), Wesley (R), Casale (B), Cristante (R)
DIKARTU MERAH: -
Iklan