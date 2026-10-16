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Raffaele Palladino AtalantaGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Bologna, Palladino: "Skorupski atau Pessina? Saya sudah menentukan pilihan. Dovbyk harus menunggu kesempatannya, saya suka Enem"

Serie A
Bologna

Pelatih Bologna berbicara jelang pertandingan melawan Inter.

Raffaele Palladino, pelatih Bologna, berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Inter pada pekan ketujuh Serie A: "Tim harus memiliki semangat membara dan rasa lapar karena itulah ciri khas skuad ini dalam beberapa tahun terakhir," demikian dilansir Sportmediaset. "Kami menghadapi pemuncak klasemen yang memiliki lini serang terbaik, dan pertandingan seperti ini ditentukan oleh detail-detail kecil. Saya ingin melihat karakter, keberanian, dan keberanian untuk tampil tanpa gentar yang diperlukan saat menghadapi tim-tim besar. Kami harus memahami situasi pertandingan dan menjaga penguasaan bola. Dalam hal ini, kami masih harus berkembang. Di Lecce, pada beberapa momen kami seharusnya mengelola penguasaan bola dengan lebih baik. Besok tidak akan mudah, tetapi kami harus memberikan segalanya. Selain itu, kami tahu Dall'Ara akan penuh dan saya ingin para pemain juga terbawa antusiasme penonton."


Soal penjaga gawang: "Latihanlah yang menentukan siapa yang bermain, terlepas dari kesalahan yang mungkin terjadi karena saya pun bisa melakukan kesalahan, begitu pula para pemain dan wasit. Kesalahan adalah bagian dari pekerjaan ini. Saya memilih siapa yang bermain dengan tenang dan saya sepenuhnya percaya kepada Skorupski maupun Pessina. Siapa pun yang bermain besok akan mendapat dukungan penuh dari saya. Saya sudah menentukan pilihan untuk besok."

  • Mengenai Dovbyk: "Kami berusaha memberinya menit bermain bersama tim Primavera maupun saat melawan Ascoli selama dua pekan jeda internasional, dan responsnya bagus. Setelah itu, ia mengalami sedikit masalah pada otot fleksor. Ia sudah mendapat menit bermain, tetapi selama saya belum menurunkannya, ia harus menunggu kesempatan. Namun, ia perlu tetap tenang karena waktunya akan tiba. Seperti halnya Enem. Pemain lain juga harus menunggu kesempatan mereka, tetapi mereka bisa yakin bahwa saya akan memberikannya."


    Mengenai Enem: "Terlepas dari golnya, dia pemain muda yang saya sukai. Dia serius. Saya mencobanya sebagai gelandang serang dan dia menjalankan peran itu dengan sangat serius dan profesional. Dalam sepekan terakhir, saya melihat akselerasi dan kekuatan kakinya. Dia tampak sangat bagus dalam latihan dan berhasil memanfaatkannya dalam pertandingan. Besok kita lihat apakah dia akan kembali mendapat kesempatan bermain."


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