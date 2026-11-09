Bologna, Miranda mengalami cedera: kapan ia kembali dan laga apa saja yang akan dilewatkannya?

Mengingat adanya jeda internasional, dampak cedera ini akan berkurang. Namun, pada era Palladino, Miranda telah menjadi pencetak assist terbanyak di tim dengan enam assist untuk rekan-rekannya dalam sepuluh pertandingan Serie A 2026/2027 ini.

Absen selama tiga pekan membuat Palladino dipastikan tidak bisa mengandalkannya dalam laga Bologna-Udinese yang dijadwalkan pada 22 November mendatang, selepas jeda. Miranda mungkin bisa tampil dalam laga tandang melawan Venezia pada Jumat, 27 November, di pekan berikutnya. Namun, laga yang kemungkinan patut ditandai adalah pertandingan pada 4 Desember, saat Bologna menjamu Roma di Dall'Ara.