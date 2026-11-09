Raffaele Palladino telah membangkitkan Bologna, tetapi seperti yang sudah terjadi saat ditangani Tedesco, masalah cedera masih belum berhenti menghantui klub asal Emilia itu. Roberto Piccoli dan Riccardo Orsolini baru saja pulih ketika kabar buruk lain datang dalam pertandingan melawan Parma: bek kiri asal Spanyol, Juan Miranda, harus menepi selama tiga pekan karena cedera.
Bologna, Miranda mengalami cedera: kapan ia kembali dan laga apa saja yang akan dilewatkannya?
PERNYATAAN RESMI
Pemain yang beroperasi di sisi lapangan itu harus berhenti bermain pada babak pertama laga melawan Parma yang kemudian dimenangi 2-1 akibat cedera otot. Pemeriksaan yang dijalaninya hari ini memastikan adanya cedera: "Juan Miranda telah menjalani pemeriksaan penunjang yang menunjukkan adanya cedera tingkat satu pada otot biseps femoris di paha kiri; waktu pemulihan sekitar 3 pekan".
Kapan Kembali dan Pertandingan Apa Saja yang Dilewatkan
Mengingat adanya jeda internasional, dampak cedera ini akan berkurang. Namun, pada era Palladino, Miranda telah menjadi pencetak assist terbanyak di tim dengan enam assist untuk rekan-rekannya dalam sepuluh pertandingan Serie A 2026/2027 ini.
Absen selama tiga pekan membuat Palladino dipastikan tidak bisa mengandalkannya dalam laga Bologna-Udinese yang dijadwalkan pada 22 November mendatang, selepas jeda. Miranda mungkin bisa tampil dalam laga tandang melawan Venezia pada Jumat, 27 November, di pekan berikutnya. Namun, laga yang kemungkinan patut ditandai adalah pertandingan pada 4 Desember, saat Bologna menjamu Roma di Dall'Ara.
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