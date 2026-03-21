Kabar buruk menghampiri Bologna menjelang laga kandang penting di liga melawan Lazio. Italiano harus bermain tanpa Tommaso Pobega dan Jens Odgaard, yang keduanya absen akibat cedera otot.
KONDISI POBEGA DAN ODGAARD
Sebagaimana dilaporkan dalam buletin medis yang diterbitkan oleh Bologna, Pobega dan Odgaard tidak akan tampil dalam pertandingan besok di 'Dall'Ara' akibat cedera otot: yang pertama pada otot iliopsoas kanan dan yang kedua pada paha kiri. Target Bologna adalah memulihkan keduanya menjelang laga tandang di Cremona pada 5 April mendatang.
DAFTAR PEMAIN YANG DIPANGGIL
Berikut adalah daftar pemain yang dipanggil oleh Bologna:
Penjaga gawang: Pessina, Ravaglia, Franceschelli.
Bek: Casale, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.
Gelandang: Ferguson, Freuler, Moro, Sohm.
Penyerang: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini, Rowe.
