Bologna FC 1909 v Hellas Verona FC - Serie A

Bologna mengalami dua pukulan sekaligus: Pobega dan Odgaard absen saat melawan Lazio. Daftar pemain yang dipanggil oleh Italiano dan kondisi kedua pemain yang cedera

Baru saja menyelesaikan laga maraton Liga Europa melawan Roma, Bologna kehilangan dua pemain kunci untuk laga kandang melawan Lazio

Kabar buruk menghampiri Bologna menjelang laga kandang penting di liga melawan Lazio. Italiano harus bermain tanpa Tommaso Pobega dan Jens Odgaard, yang keduanya absen akibat cedera otot.

  • KONDISI POBEGA DAN ODGAARD

    Sebagaimana dilaporkan dalam buletin medis yang diterbitkan oleh Bologna, Pobega dan Odgaard tidak akan tampil dalam pertandingan besok di 'Dall'Ara' akibat cedera otot: yang pertama pada otot iliopsoas kanan dan yang kedua pada paha kiri. Target Bologna adalah memulihkan keduanya menjelang laga tandang di Cremona pada 5 April mendatang.

    • Iklan

  • DAFTAR PEMAIN YANG DIPANGGIL

    Berikut adalah daftar pemain yang dipanggil oleh Bologna:


    Penjaga gawang: Pessina, Ravaglia, Franceschelli.


    Bek: Casale, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.


    Gelandang: Ferguson, Freuler, Moro, Sohm.


    Penyerang: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini, Rowe.

