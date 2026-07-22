Samuele Ricci dan Milan, tanda-tanda perpisahan. Gelandang tersebut tidak masuk dalam rencana Ruben Amorim, yang membutuhkan karakteristik teknis dan kepribadian lain untuk formasi lini tengah berdua. Mantan pemain Torino itu dibeli seharga sekitar 23 juta euro setelah negosiasi yang panjang dan menolak tawaran dari luar negeri; kini situasinya telah berubah total.
Diterjemahkan oleh
Bologna, kabar tentang Ricci: bersaing dengan Atalanta, Milan tidak menganggapnya sebagai pemain yang tak bisa dilepas
PENILAIAN
Nilai pasar yang ditetapkan klub Rossonero untuk Samuele Ricci berkisar antara 18 hingga 20 juta euro. Agen gelandang tersebut juga telah menawarkannya kepada Juventus, namun klub Bianconero belum menunjukkan minat yang berarti. Pemain tersebut ingin meyakinkan Amorim, namun persaingan yang ketat dan kemungkinan Modric segera menandatangani kontrak berisiko menjadi hambatan yang terlalu besar.
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