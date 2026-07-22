Bologna, kabar tentang Ricci: bersaing dengan Atalanta, Milan tidak menganggapnya sebagai pemain yang tak bisa dilepas

Nilai pasar yang ditetapkan klub Rossonero untuk Samuele Ricci berkisar antara 18 hingga 20 juta euro. Agen gelandang tersebut juga telah menawarkannya kepada Juventus, namun klub Bianconero belum menunjukkan minat yang berarti. Pemain tersebut ingin meyakinkan Amorim, namun persaingan yang ketat dan kemungkinan Modric segera menandatangani kontrak berisiko menjadi hambatan yang terlalu besar.