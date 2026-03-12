Bologna, Italia: "Penampilan yang bagus, kecuali keputusan Joao Mario... Wasit? Terlalu permisif terhadap Ndicka"

"Kami tahu lingkungan seperti apa yang akan kami temui, di mana semuanya sulit bagi semua orang. Kami ingin hasil yang dapat mempertahankan harapan, dan inilah hasilnya. Kami harus pergi ke sana tanpa rasa takut untuk melawan seperti yang kami lakukan hari ini. Tempo permainan akan sangat tinggi dan kami akan membutuhkan kualitas yang lebih baik lagi untuk menunjukkan kemampuan kami. Malam ini, saya melihat Bologna yang lama dalam hal intensitas dan konsentrasi, kualitas dalam menggerakkan bola, terutama di kandang sendiri, di mana apa yang terjadi saat ini sulit untuk dijelaskan. Kami masih belum bisa memenangkan pertandingan, tetapi hari ini kedua pemain sayap telah membumbui pertandingan ini: mereka adalah pemain yang dapat meningkatkan level permainan dan keduanya telah melakukannya. Ada banyak aspek yang perlu dievaluasi, kami tidak selalu seperti malam ini: tidak mudah untuk selalu berada di puncak, kami kehilangan pemain di saat-saat krusial, tetapi kami masih di sini untuk bangkit dari kekalahan buruk seperti melawan Verona.