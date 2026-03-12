Vincenzo Italiano, pelatih Bologna, memberikan komentar dan analisis di Sky Sport mengenai pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Europa, yang berakhir imbang 1-1 melawan Roma: "Saya tidak tahu apakah harus kecewa dengan hasilnya, karena kami lebih berbahaya, atau senang karena telah menemukan kembali semangat ini. Namun, kami merespons kekalahan pada hari Minggu dengan penampilan yang bagus, kecuali Joao Mario yang harus dikembalikan. Para pemain telah bermain dengan baik melawan tim besar dengan ritme yang tinggi. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kecuali gol itu yang tidak memungkinkan kami memenangkan pertandingan di mana kami telah melakukan sesuatu yang lebih baik."
Bologna, Italia: "Penampilan yang bagus, kecuali keputusan Joao Mario... Wasit? Terlalu permisif terhadap Ndicka"
DUEL CASTRO-NDICKA
Italiano langsung mengomentari kinerja wasit, terutama dalam duel sepanjang pertandingan antara Ndicka dan Castro: "Wasit terlalu permisif terhadap Ndicka, dia melakukan terlalu banyak pelanggaran terhadap Castro: dia bermain kotor, tapi garis besarnya seperti itu sepanjang pertandingan dan itu sudah cukup. Kami ingin menjadi lebih berbahaya untuk mengamankan kualifikasi, tapi peluangnya masih terbuka. Kami akan pergi ke sana untuk bertarung. Malam ini, saya melihat banyak hal dari Bologna yang lama."
APA YANG DIBUTUHKAN DAN APA YANG KURANG
"Kami tahu lingkungan seperti apa yang akan kami temui, di mana semuanya sulit bagi semua orang. Kami ingin hasil yang dapat mempertahankan harapan, dan inilah hasilnya. Kami harus pergi ke sana tanpa rasa takut untuk melawan seperti yang kami lakukan hari ini. Tempo permainan akan sangat tinggi dan kami akan membutuhkan kualitas yang lebih baik lagi untuk menunjukkan kemampuan kami. Malam ini, saya melihat Bologna yang lama dalam hal intensitas dan konsentrasi, kualitas dalam menggerakkan bola, terutama di kandang sendiri, di mana apa yang terjadi saat ini sulit untuk dijelaskan. Kami masih belum bisa memenangkan pertandingan, tetapi hari ini kedua pemain sayap telah membumbui pertandingan ini: mereka adalah pemain yang dapat meningkatkan level permainan dan keduanya telah melakukannya. Ada banyak aspek yang perlu dievaluasi, kami tidak selalu seperti malam ini: tidak mudah untuk selalu berada di puncak, kami kehilangan pemain di saat-saat krusial, tetapi kami masih di sini untuk bangkit dari kekalahan buruk seperti melawan Verona.
APA YANG DIA KATAKAN KEPADA JOAO MARIO?
Akhir pertandingan ini didedikasikan untuk kesalahan Joao Mario yang memicu aksi gol penyeimbang: "Saya hanya memberitahunya bahwa bola harus dikembalikan. Sejak kedatangannya, Joao telah membuktikan dirinya sebagai pemain berkualitas: dia bisa bermain di sisi kanan maupun kiri. Saya menyesal, tapi hal seperti ini bisa terjadi."