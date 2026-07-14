Di Bologna, orang-orang bermimpi besar dan, seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, nama Federico Chiesa mulai beredar di kota tersebut dan di kalangan yang dekat dengan Rossoblù. Saat ini bermain untuk Liverpool – dalam petualangan yang belum membuatnya menjadi pemain utama – mantan pemain Juventus ini berupaya keras untuk kembali ke Italia dan membuktikan diri di level nasional guna merebut kembali tempatnya di timnas Italia. Dalam hal ini, meskipun menghadapi berbagai kesulitan yang wajar untuk sebuah transfer yang sangat mahal, tim baru asuhan Tedesco akan berusaha membawanya kembali ke Serie A.
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Bologna, impiannya adalah Federico Chiesa: tawaran kepada Liverpool, keterkaitan dengan Rowe, dan masalah gaji
La Rosea mengutip beberapa sumber Inggris yang menyebutkan bahwa klub Rossoblù termasuk di antara klub-klub yang tertarik dengan transfer ini. Mengingat sang pemain sudah menyetujui secara teknis, kesepakatan ini bergantung pada masalah rumit terkait kelayakan finansial. Di Liga Premier, Chiesa menghasilkan sekitar enam juta poundsterling per musim, angka yang jauh melampaui batas gaji yang ditetapkan Bologna. Karena alasan ini, klub rossoblù ingin mendapatkan kesepakatan peminjaman dengan kontribusi signifikan dari Liverpool dalam pembayaran gajinya.
Namun, untuk mendapatkan persetujuan dari Chiesa dan berharap mendapat lampu hijau dari Liverpool, Bologna harus terlebih dahulu melepas pemain dan mengumpulkan dana. Kandidat utama dalam hal ini adalah Jonathan Rowe: tampil gemilang musim lalu, pemain asal Inggris ini telah menarik perhatian beberapa klub Liga Premier yang siap merogoh kocek dalam-dalam untuk mantan pemain Olympique de Marseille tersebut. Kepergiannya berpotensi membebaskan ruang dalam skuad dan sumber daya keuangan.
Setelah melepas Rowe, Bologna akan langsung membidik Federico Chiesa dengan tujuan mengubah apa yang saat ini masih sekadar spekulasi bursa transfer menjadi sesuatu yang lebih konkret. Mantan pemain Fiorentina dan Juventus ini akan mengikuti jejak banyak pemain bintang yang, di usia yang sudah tidak muda lagi, berhasil bangkit kembali di bawah “Dua Menara”, mulai dari Bernardeschi hingga Baggio, termasuk Signori dan Di Vaio.
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