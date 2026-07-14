Bologna, impiannya adalah Federico Chiesa: tawaran kepada Liverpool, keterkaitan dengan Rowe, dan masalah gaji

La Rosea mengutip beberapa sumber Inggris yang menyebutkan bahwa klub Rossoblù termasuk di antara klub-klub yang tertarik dengan transfer ini. Mengingat sang pemain sudah menyetujui secara teknis, kesepakatan ini bergantung pada masalah rumit terkait kelayakan finansial. Di Liga Premier, Chiesa menghasilkan sekitar enam juta poundsterling per musim, angka yang jauh melampaui batas gaji yang ditetapkan Bologna. Karena alasan ini, klub rossoblù ingin mendapatkan kesepakatan peminjaman dengan kontribusi signifikan dari Liverpool dalam pembayaran gajinya.





Namun, untuk mendapatkan persetujuan dari Chiesa dan berharap mendapat lampu hijau dari Liverpool, Bologna harus terlebih dahulu melepas pemain dan mengumpulkan dana. Kandidat utama dalam hal ini adalah Jonathan Rowe: tampil gemilang musim lalu, pemain asal Inggris ini telah menarik perhatian beberapa klub Liga Premier yang siap merogoh kocek dalam-dalam untuk mantan pemain Olympique de Marseille tersebut. Kepergiannya berpotensi membebaskan ruang dalam skuad dan sumber daya keuangan.





Setelah melepas Rowe, Bologna akan langsung membidik Federico Chiesa dengan tujuan mengubah apa yang saat ini masih sekadar spekulasi bursa transfer menjadi sesuatu yang lebih konkret. Mantan pemain Fiorentina dan Juventus ini akan mengikuti jejak banyak pemain bintang yang, di usia yang sudah tidak muda lagi, berhasil bangkit kembali di bawah “Dua Menara”, mulai dari Bernardeschi hingga Baggio, termasuk Signori dan Di Vaio.