Bologna, Castro bisa dijual seharga 40 juta: Juventus tertarik. Selain itu, Ferguson dan Lucumi juga akan hengkang

Pemain pertama yang kemungkinan akan dilepas adalah Jhon Lucumí. Juventus sedang mengincar bek asal Kolombia tersebut, namun tawaran sebesar 15 juta euro ditambah bonus 3 juta euroditolak oleh Bologna, yang tidak ingin menyimpang dari klausul pelepasan yang tercantum dalam kontrak pemain (berlaku hingga 15 Juli) sebesar 28 juta. Dari Inggris, beredar kabar bahwa Bournemouth tertarik, sementara Nottingham Forest memantau dirinya dan Santiago Castro.





Penyerang asal Argentina tersebut memang terus menjadi salah satu pemain yang paling diminati dari klub asal Emilia ini. Bologna telah menetapkan harga untuk melepasnya: 40 juta, angka yang membuat Juventus mundur, namun mungkin menarik bagi klub-klub Liga Premier.





Benjamin Dominguez dan Lewis Ferguson juga kemungkinan akan hengkang; keduanya diminati oleh Rangers, Roma, dan Atalanta: kapten Rossoblù tersebut dapat dilepas dengan harga 20 juta euro.