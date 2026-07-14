Bologna, besok klausul Lucumì senilai 28 juta euro akan berakhir: Juventus menawarkan Adzic

Di antaranya ada Juventus, yang hingga saat ini—tanpa melepas pemain—belum mampu melakukan investasi besar, namun telah menempatkan pemain asal Kolombia itu di urutan teratas daftar prioritas dan sedang merumuskan strategi yang tepat. Memang benar bahwa Carnevali akan menerima sekitar 20 juta dari transfer Muharemovic dari Sassuolo ke Leeds, tetapi rencananya adalah menggunakan anggaran tersebut untuk mendatangkan penyerang tersebut. Untuk Lucumì, ada keinginan untuk memasukkan pemain sebagai bagian dari kesepakatan; setelah Bologna menolak tawaran untuk Miretti, Adzic diajukan sebagai pengganti, yang sangat disukai oleh Sartori. Pemain asal Montenegro tersebut tahun lalu hanya bermain dalam 17 pertandingan dengan total 349 menit, dengan satu-satunya momen gemilang, yaitu golnya ke gawang Inter pada 13 September. Juve ingin meminjamkannya, tetapi opsi lain juga tidak dikesampingkan.