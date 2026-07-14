"Saat ini, bagaimanapun, dia secara resmi masih menjadi bagian dari skuad kami." Domenico Tedesco, pelatih baru Bologna, menyampaikan hal tersebut mengenai situasi Jhon Lucumì, bek asal Kolombia yang banyak diminati klub lain, yang kemungkinan akan meninggalkan Due Torri musim panas ini, meskipun kontraknya baru akan berakhir pada 2027. Besok, 15 Juli, klausul pelepasan senilai 28 juta euro akan berakhir; kecil kemungkinan kantor Bologna akan menerima transfer dana sebesar itu, karena pihak yang mengincar mantan pemain Genk tersebut ingin bernegosiasi dengan angka yang berbeda, jauh lebih rendah. Hal ini didukung oleh sisa kontrak yang masih berlaku selama 12 bulan.
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Bologna, besok klausul Lucumì senilai 28 juta euro akan berakhir: Juventus menawarkan Adzic
JUVE MENAWARKAN ADZIC
Di antaranya ada Juventus, yang hingga saat ini—tanpa melepas pemain—belum mampu melakukan investasi besar, namun telah menempatkan pemain asal Kolombia itu di urutan teratas daftar prioritas dan sedang merumuskan strategi yang tepat. Memang benar bahwa Carnevali akan menerima sekitar 20 juta dari transfer Muharemovic dari Sassuolo ke Leeds, tetapi rencananya adalah menggunakan anggaran tersebut untuk mendatangkan penyerang tersebut. Untuk Lucumì, ada keinginan untuk memasukkan pemain sebagai bagian dari kesepakatan; setelah Bologna menolak tawaran untuk Miretti, Adzic diajukan sebagai pengganti, yang sangat disukai oleh Sartori. Pemain asal Montenegro tersebut tahun lalu hanya bermain dalam 17 pertandingan dengan total 349 menit, dengan satu-satunya momen gemilang, yaitu golnya ke gawang Inter pada 13 September. Juve ingin meminjamkannya, tetapi opsi lain juga tidak dikesampingkan.
INTER JUGA MENCOBA: PENAWARANNYA
Menurut Corriere di Bologna, Inter juga sangat tertarik pada Lucumì, yang sedang mencari setidaknya satu bek tengah setelah hengkangnya De Vrij, Darmian, dan Acerbi. Nerazzurri memiliki dua pemain yang bisa dimanfaatkan: Kristjan Asllani (yang sudah diincar Bologna setahun lalu dan kembali setelah masa peminjaman di Torino dan Besiktas) dan, terutama, Ebenezer Akisanmiro, pemain Nigeria berusia 21 tahun yang telah beberapa kali diamati oleh Sartori, yang tahun lalu dipinjamkan ke Pisa di Serie A.
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