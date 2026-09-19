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Bologna FC v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Bologna asuhan Palladino memulai lagi dengan hasil imbang: 1-1 melawan Torino di tengah siulan penonton

Bologna
Torino
Bologna vs Torino
Serie A

Debut Raffaele Palladino belum membawa titik balik di kubu Bologna.

Bologna baru racikan Raffaele Palladino memulai dengan performa yang belum tajam dan di kandang sendiri melawan Torino yang juga sama-sama sedang kesulitan, hanya meraih satu poin hasil dari imbang 1-1 pada akhir laga.

Laga yang berlaku untuk pekan ke-5 Serie A 2026/2027 itu sempat terlihat mengarah dengan baik untuk wakil Emilia tersebut lewat perubahan ke 3-4-2-1 dan gol Federico Bernardeschi yang tampak membuat pertandingan menjadi lebih mudah.

Namun pada babak kedua, dipengaruhi minimnya efektivitas serangan Bologna dan pergantian pemain dari Ignazio Abate yang menambah bobot di lini depan, pada peluang nyata pertama Torino menemukan gol penyeimbang, berkat kesalahan Skorupski yang menghadiahkan gol pertama di Serie A untuk Kulenovic.

Pada akhir laga, penalti yang jelas, diminta tetapi tidak diberikan wasit Massa untuk pelanggaran Heggem terhadap Oristanio, memicu kemarahan kubu Torino, tetapi skor 1-1 bertahan sampai selesai dan memancing siulan dari para suporter yang hadir di Dall'Ara, yang mengharapkan debut yang lebih baik dan kebangkitan juga di klasemen, di mana Bologna tetap berada sepenuhnya di zona pertarungan degradasi dengan baru mengoleksi 2 poin. Bagi Abate, sebaliknya, hasil imbang ini bisa menjadi titik balik karena klasemen kembali bergerak, terutama setelah kekalahan telak dan menyakitkan di Coppa Italia melawan Monza.


BOLOGNA-TORINO 1-1

Pencetak gol: 15' Bernardeschi (B), 77' Kulenovic (T)



  • BOLOGNA-TORINO: SUSUNAN PERTANDINGAN

    Bologna-Torino 1-1


    Pencetak gol: 15' Bernardeschi (B), 77' Kulenovic (T)


    BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Helland (58' De Silvestri), Heggem, Theate; Zortea (84' Holm), Pobega (77' Moro), Ferguson, Miranda; Bernardeschi (77' Orsolini), Cambiaghi (58' Odgaard); Piccoli. 

    Cadangan: Pessina, Happonen, Amondarain, Mbangula, Casale, El Azzouzi, Libra, Enem, Alhassane, Vitík.

    Pelatih: Palladino


    TORINO (3-5-2): Perri; Ismajli, Coco, Comert (68' Belghali); Fortini (46' Patterson), Fitz-Jim (55' Kulenovic), Mandragora, Bragança (68' Ilkhan), Cacciamani; Vlasic (68' Oristanio); Simeone. 

    Cadangan: Mascardi, Siviero, Biraghi, Aboukhlal, Rodríguez, Comuzzo, Gineitis, Luongo, Zapata

    Pelatih: Abate


    Wasit: Guida

    Kartu kuning: -

    Kartu merah: -

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  • GOL DAN AKSI-AKSI PENTING

    77' GOL - Kulenovic mempertahankan posisinya di area sepertiga akhir melawan De Silvestri yang terlalu lunak, lalu melaju vertikal hingga ke tepi kotak penalti dalam posisi sedikit melebar di kiri. Tembakan melengkung mendatar yang bisa dijangkau Skorupski, tetapi ia salah melakukan intervensi dan bola masuk ke gawang. Gol pertama di Serie A bagi striker granata itu membuat skor menjadi imbang 1-1.


    15' GOL - Fortini kehilangan bola dengan buruk di sisi kanan dan Bologna melancarkan serangan balik kilat. Cambiaghi bergerak vertikal dan mencapai garis akhir sebelum melepaskan umpan silang mendatar ke tengah kotak penalti, tempat Bernardeschi yang bebas tanpa kawalan melepaskan tembakan first time dan menaklukkan Perri yang tidak reaktif saat turun menghadapi tembakan yang secara keseluruhan cukup sentral.


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