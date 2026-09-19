Bologna baru racikan Raffaele Palladino memulai dengan performa yang belum tajam dan di kandang sendiri melawan Torino yang juga sama-sama sedang kesulitan, hanya meraih satu poin hasil dari imbang 1-1 pada akhir laga.

Laga yang berlaku untuk pekan ke-5 Serie A 2026/2027 itu sempat terlihat mengarah dengan baik untuk wakil Emilia tersebut lewat perubahan ke 3-4-2-1 dan gol Federico Bernardeschi yang tampak membuat pertandingan menjadi lebih mudah.

Namun pada babak kedua, dipengaruhi minimnya efektivitas serangan Bologna dan pergantian pemain dari Ignazio Abate yang menambah bobot di lini depan, pada peluang nyata pertama Torino menemukan gol penyeimbang, berkat kesalahan Skorupski yang menghadiahkan gol pertama di Serie A untuk Kulenovic.

Pada akhir laga, penalti yang jelas, diminta tetapi tidak diberikan wasit Massa untuk pelanggaran Heggem terhadap Oristanio, memicu kemarahan kubu Torino, tetapi skor 1-1 bertahan sampai selesai dan memancing siulan dari para suporter yang hadir di Dall'Ara, yang mengharapkan debut yang lebih baik dan kebangkitan juga di klasemen, di mana Bologna tetap berada sepenuhnya di zona pertarungan degradasi dengan baru mengoleksi 2 poin. Bagi Abate, sebaliknya, hasil imbang ini bisa menjadi titik balik karena klasemen kembali bergerak, terutama setelah kekalahan telak dan menyakitkan di Coppa Italia melawan Monza.





BOLOGNA-TORINO 1-1

Pencetak gol: 15' Bernardeschi (B), 77' Kulenovic (T)







