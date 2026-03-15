Bologna, air mata Skorupski di akhir pertandingan: apa yang menjadi sorotan menjelang leg kedua Liga Europa melawan Roma

Bologna menang tipis dalam derby Emilia-Romagna melawan Sassuolo berkat gol pembuka dari Dallinga. Sementara Rossoblu kembali bersorak setelah mengamankan posisi kedelapan di klasemen pasca berbagai kesulitan dalam beberapa pekan terakhir, di sisi lain Italiano harus menghadapi sejumlah pemain yang absen menjelang leg kedua babak 16 besar Liga Europa yang dijadwalkan pada Kamis melawan Roma.

Moro, De Silvestri, dan terutama Skorupski: kiper asal Polandia yang pernah membela Roma ini berisiko harus absen dalam pertandingan terpenting musim ini bagi Bologna.