Sassuolo Calcio v Bologna FC 1909 - Serie A

Bologna, air mata Skorupski di akhir pertandingan: apa yang menjadi sorotan menjelang leg kedua Liga Europa melawan Roma

Situasi darurat menimpa tim Bologna yang kehilangan tiga pemainnya dalam laga melawan Sassuolo

Bologna menang tipis dalam derby Emilia-Romagna melawan Sassuolo berkat gol pembuka dari Dallinga. Sementara Rossoblu kembali bersorak setelah mengamankan posisi kedelapan di klasemen pasca berbagai kesulitan dalam beberapa pekan terakhir, di sisi lain Italiano harus menghadapi sejumlah pemain yang absen menjelang leg kedua babak 16 besar Liga Europa yang dijadwalkan pada Kamis melawan Roma.

Moro, De Silvestri, dan terutama Skorupski: kiper asal Polandia yang pernah membela Roma ini berisiko harus absen dalam pertandingan terpenting musim ini bagi Bologna.

  • KETIDAKMAMPUAN UNTUK BERUBAH DAN AIR MATA

    Di menit-menit akhir laga Sassuolo vs Bologna, saat melakukan penyelamatan dengan melompat tinggi di luar kotak penalti, Skorupski langsung terjatuh ke tanah sambilmeringis kesakitan, yang memicu kekhawatiran di area bangku cadangan Bologna. Namun, Italiano sudah kehabisan kuota pergantian pemain, dan Pobega tampaknya menjadi pilihan untuk menyelesaikan pertandingan di bawah mistar gawang sambil mempertahankan keunggulan awal yang dicetak oleh Dallinga. Namun, kiper asal Polandia itu menggigit bibir dan menyelesaikan pertandingan, lalu meluapkan emosinya di akhir laga. Air mata di sektor penonton tamu itu menandakan firasat buruk menjelang laga melawan Roma di Liga Europa.

  • BERITA TERKINI TENTANG ROMA

    Dari gejala awalnya, Skorupski tampaknya mengalami masalah otot pada otot fleksor paha kirinya. Kiper tersebut tetap bertahan hingga akhir pertandingan, namun pemain asal Polandia itu kemungkinan harus absen selama beberapa minggu. Kemungkinan Skorupski tampil sebagai kiper utama pada pertandingan Kamis melawan Roma pun semakin kecil, dengan Ravaglia dan Pessina yang masih muda bersaing untuk memperebutkan posisi starter.

