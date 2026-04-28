'Bola salju kebohongan' - Julian Alvarez menanggapi dengan marah laporan terbaru soal transfer ke Barcelona menjelang laga Liga Champions Atletico Madrid melawan Arsenal

Saat berbicara kepada media menjelang laga leg pertama semifinal Liga Champions yang sangat dinanti antara Atletico Madrid dan Arsenal, Alvarez menanggapi spekulasi yang semakin ramai seputar masa depannya. Pemenang Piala Dunia itu mengungkapkan rasa frustrasinya atas beredarnya berbagai kabar yang terus-menerus mengisyaratkan bahwa ia akan pindah ke Camp Nou pada musim panas ini.

“Saya berusaha tidak terlalu memikirkan apa yang mereka katakan, karena kenyataannya setiap minggu selalu ada hal baru yang muncul, berbagai macam informasi baru,” kata Alvarez. “Saya berusaha tidak membuang energi untuk hal itu dan fokus pada apa yang kami lakukan di sini di Atleti. Saya berusaha tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan media, karena sering kali hal itu mulai menjadi bola salju kebohongan. Saya tidak bisa terus-menerus keluar untuk mengklarifikasi atau membantah segala sesuatu yang muncul setiap saat.”