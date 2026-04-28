'Bola salju kebohongan' - Julian Alvarez menanggapi dengan marah laporan terbaru soal transfer ke Barcelona menjelang laga Liga Champions Atletico Madrid melawan Arsenal
Saat berbicara kepada media menjelang laga leg pertama semifinal Liga Champions yang sangat dinanti antara Atletico Madrid dan Arsenal, Alvarez menanggapi spekulasi yang semakin ramai seputar masa depannya. Pemenang Piala Dunia itu mengungkapkan rasa frustrasinya atas beredarnya berbagai kabar yang terus-menerus mengisyaratkan bahwa ia akan pindah ke Camp Nou pada musim panas ini.
“Saya berusaha tidak terlalu memikirkan apa yang mereka katakan, karena kenyataannya setiap minggu selalu ada hal baru yang muncul, berbagai macam informasi baru,” kata Alvarez. “Saya berusaha tidak membuang energi untuk hal itu dan fokus pada apa yang kami lakukan di sini di Atleti. Saya berusaha tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan media, karena sering kali hal itu mulai menjadi bola salju kebohongan. Saya tidak bisa terus-menerus keluar untuk mengklarifikasi atau membantah segala sesuatu yang muncul setiap saat.”
Upaya Barcelona mencari penyerang tengah baru
Terlepas dari sikap acuh tak acuh sang pemain, minat Barcelona terhadap mantan pemain Manchester City tersebut tampaknya sangat nyata. Tim asuhan Hansi Flick dilaporkan sedang menjajaki pasar untuk mencari pengganti jangka panjang bagi striker veteran Robert Lewandowski, yang semakin besar kemungkinannya untuk hengkang sebagai pemain bebas transfer pada akhir musim ini. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Barca telah menghubungi Atletico untuk menanyakan kemungkinan kesepakatan terkait pemain berusia 26 tahun tersebut.
Namun, Atletico Madrid berada dalam posisi tawar yang kuat, setelah merekrut Alvarez pada 2024 dengan biaya yang bisa mencapai €95 juta. Penyerang tersebut saat ini dilindungi oleh klausul pelepasan sebesar €500 juta dan memiliki kontrak yang berlaku hingga 2030, artinya setiap upaya dari Blaugrana untuk merekrutnya akan membutuhkan investasi finansial yang signifikan di saat klub masih harus mematuhi regulasi pengeluaran yang ketat.
Agen membantah rumor tentang pencarian rumah
Isu ini semakin memanas belakangan ini akibat laporan yang mengklaim bahwa keluarga Alvarez terlihat sedang mencari properti di Catalonia. Ada dugaan bahwa lingkaran dalam sang striker sudah mulai mempersiapkan kepindahan permanen ke Barcelona, namun narasi ini dengan cepat dan tegas dibantah oleh perwakilan sang pemain.
Fernando Hidalgo, agen Alvarez, menyebut klaim tersebut sebagai rekayasa belaka dalam sebuah wawancara baru-baru ini. “Tidak ada seorang pun dari keluarga yang berada di Barcelona. Terakhir kali mereka ke sana adalah untuk pertandingan melawan Atlético, dan mereka kembali ke Madrid keesokan harinya,” kata Hidalgo.
Berfokus pada kejayaan di Liga Champions
Untuk saat ini, Alvarez bertekad untuk mengabaikan semua desas-desus di luar lapangan saat tim asuhan Diego Simeone bersiap menghadapi laga krusial di ajang Eropa melawan Arsenal. Pemain asal Argentina itu tetap menjadi bagian penting dari skuad Rojiblancos, dan klub bahkan dikabarkan sedang mempertimbangkan perpanjangan kontrak untuk menangkis minat klub-klub lain serta menghargai penampilannya.
Meskipun jendela transfer secara resmi dibuka pada bulan Juni, perebutan tanda tangan Alvarez sudah menjadi salah satu kisah yang paling banyak dibicarakan di Spanyol. Barcelona tetap optimis bahwa mereka pada akhirnya dapat menemukan daya tawar finansial untuk mendatangkan target utama mereka, tetapi mereka menghadapi pemain dan klub yang saat ini menunjukkan kesatuan di tengah spekulasi yang semakin memuncak.