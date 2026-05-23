Simeone menjelaskan secara rinci tuntutan-tuntutan spesifik yang menyebabkan kelelahan yang begitu parah, dengan menyoroti kelelahan mental dalam mengelola skuad sambil terus-menerus berada di bawah sorotan publik. Ia menggambarkan profesi ini sebagai siklus tanpa akhir yang menyisakan sedikit sekali ruang untuk pemulihan atau refleksi, terlepas dari hasil di lapangan.

"Dengan konsekuensi harus tampil setiap tiga hari, bertanding setiap tiga hari, terutama berbicara dengan para pemain mengenai keterlibatan mereka dalam pertandingan di luar sesi latihan, manajemen tim, dan semua hal ini menciptakan bola salju yang tak kunjung berhenti, yang dimulai kembali dua hari setelah pertandingan terakhir yang Anda ikuti," akui pelatih asal Argentina tersebut.

Terlepas dari kelelahan tersebut, ia tetap bangga dengan upaya timnya, sambil menambahkan: "Ini adalah musim yang panjang, di mana menurut saya, seperti yang telah kami jelaskan, kami bertanding dengan sangat baik. Semoga musim depan bisa lebih baik, yang berarti sesuatu yang lebih baik dari apa yang kami raih musim ini."