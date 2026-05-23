"Bola salju ini tak pernah berhenti!" - Diego Simeone merasakan hal yang sama dengan Pep Guardiola, saat pelatih Atletico itu mengakui mengalami kelelahan parah
Seiring berakhirnya musim 2025-26, Simeone merefleksikan musim yang paling melelahkan selama masa jabatannya yang panjang di Atlético Madrid. Berbicara menjelang pertandingan terakhir melawan Villarreal, pelatih asal Argentina ini mengalihkan perhatiannya ke Manchester City, tempat Guardiola baru-baru ini mengumumkan pengunduran dirinya, dengan alasan beban kerja yang sangat berat. Simeone mengungkapkan bahwa pidato perpisahan Guardiola sangat beresonansi dengan pengalamannya sendiri di bangku cadangan.
Manajer Atletico itu memuji kejujuran Guardiola, mengakui bahwa tekanan dalam manajemen modern semakin sulit untuk ditanggung. "Kenyataannya, kemarin saya membaca sedikit apa yang dikatakan Guardiola, penjelasannya dalam konferensi pers, dan, jika Anda mengganti namanya – jelas saya belum memenangkan trofi sebanyak yang dia menangkan – tetapi saya merasa sangat terhubung dengan cerita yang dia ceritakan dan yang dia jelaskan dengan sangat baik," kata Simeone kepada para wartawan.
Bola salju yang tak terhentikan dalam sepak bola elit
Simeone menjelaskan secara rinci tuntutan-tuntutan spesifik yang menyebabkan kelelahan yang begitu parah, dengan menyoroti kelelahan mental dalam mengelola skuad sambil terus-menerus berada di bawah sorotan publik. Ia menggambarkan profesi ini sebagai siklus tanpa akhir yang menyisakan sedikit sekali ruang untuk pemulihan atau refleksi, terlepas dari hasil di lapangan.
"Dengan konsekuensi harus tampil setiap tiga hari, bertanding setiap tiga hari, terutama berbicara dengan para pemain mengenai keterlibatan mereka dalam pertandingan di luar sesi latihan, manajemen tim, dan semua hal ini menciptakan bola salju yang tak kunjung berhenti, yang dimulai kembali dua hari setelah pertandingan terakhir yang Anda ikuti," akui pelatih asal Argentina tersebut.
Terlepas dari kelelahan tersebut, ia tetap bangga dengan upaya timnya, sambil menambahkan: "Ini adalah musim yang panjang, di mana menurut saya, seperti yang telah kami jelaskan, kami bertanding dengan sangat baik. Semoga musim depan bisa lebih baik, yang berarti sesuatu yang lebih baik dari apa yang kami raih musim ini."
Guardiola dipuji sebagai yang terbaik di dunia
Saat membahas kepergian rekan sejawatnya di Liga Premier, Simeone dengan cepat menyebut Guardiola sebagai tolok ukur tertinggi dalam dunia kepelatihan. Ia mengakui bahwa meskipun sumber daya City sangat melimpah, kemampuan untuk mempertahankan budaya kemenangan tahun demi tahun adalah prestasi yang hanya bisa ditiru oleh segelintir orang. Simeone mengaitkan kesuksesan Guardiola dengan kemampuan uniknya untuk menemukan motivasi saat kebanyakan orang sudah mencapai batasnya.
"Pekerjaan yang luar biasa, sama seperti dirinya," kata Simeone. "Tentu saja, dia adalah pelatih terbaik di dunia saat ini karena kemampuannya untuk terus berinovasi, kemampuannya untuk menang – karena ini semua tentang kemenangan – dan, di atas segalanya, berada di tim di mana kita mengatakan pemain-pemain hebat datang, tapi kita harus menang, dan menang itu tidak mudah. Dia telah melakukannya berulang kali, memulai dari awal, dan dia melakukannya lagi, dan itu sendiri sudah menunjukkan hierarki dan kualitas yang dimilikinya dalam pekerjaannya. Saya mendoakan yang terbaik untuknya dalam hidupnya; saya tidak berpikir dia akan absen lama, tapi pasti satu atau dua tahun akan berlalu dengan cepat sebelum dia kembali karena dia memang terlahir untuk sepak bola."
Pertandingan penentuan perebutan tempat ketiga
Fokus Atletico kini beralih ke laga tandang mereka di Ceramica, di mana mereka bertekad untuk menyalip dan menduduki posisi ketiga di klasemen akhir. Simeone menekankan bahwa menutup musim dengan kuat sangatlah penting setelah sepanjang musim ini mereka terus mengejar posisi teratas. Pertandingan ini juga menjadi ajang perpisahan bagi beberapa pemain andalan liga, yang menambah nuansa emosional tersendiri pada laga tersebut.
"Jelas bahwa besok adalah pertandingan penting dalam hal finis lebih baik di La Liga daripada yang kami lakukan sepanjang musim ini, karena kami selalu berada di bawah peringkat ketiga, jika saya tidak salah," jelas Simeone. "Kami berharap memiliki tekad untuk bermain dengan baik dan, akibatnya, mampu finis setinggi mungkin, yang dalam hal ini adalah peringkat ketiga. Jelas bahwa kami akan menghadapi tim yang ingin mengakhiri musim dengan cara terbaik, dengan kepergian Parejo, kepergian pelatih, dan pertandingan kandang terakhir mereka dengan ciri khas Villarreal di La Liga, yang sangat menonjol dalam permainan mereka. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya di lapangan."