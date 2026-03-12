"Bola memantul darinya!" - Viktor Gyokeres ditantang untuk meningkatkan penampilannya yang '6/10' di Arsenal, sementara legenda Swedia menyarankannya untuk belajar dari Kai Havertz

Meskipun statusnya sebagai idola penggemar berkat gaya bermainnya yang tak kenal lelah, statistik menunjukkan bahwa Gyokeres belum mampu menunjukkan ketajaman klinisnya secara konsisten. Dalam total 39 penampilan di semua kompetisi musim ini, pemain berusia 27 tahun ini hanya mencetak 15 gol, dengan 10 golnya di Premier League menempatkannya di belakang Hugo Ekitike (11) dari Liverpool, Joao Pedro (14) dari Chelsea, Antoine Semenyo (15) dari Manchester City, Igor Thiago (18) dari Brentford, dan bintang City Erling Haaland (22).

"Saya akan memberi Viktor Gyokeres nilai enam dari sepuluh untuk musim ini," kata Limpar kepada FruityKing. "Dia luar biasa di beberapa pertandingan, seperti di derby London Utara saat dia mencetak dua gol dan menjadi pemain terbaik, tapi di antara pertandingan-pertandingan itu, performanya tidak begitu baik."

"Jika Anda seorang penyerang dan diganti pada menit ke-67 dalam beberapa pertandingan, maka Anda tidak bagus. Tingkat kerja kerasnya sebagai penyerang tengah sangat luar biasa. [Tapi] Saya akan mengatakan Gyokeres layak mendapat nilai enam yang kuat untuk musim ini. Menurut saya, dengan semua pemain kelas dunia yang dimiliki Arsenal, Gyokeres seharusnya mencetak lebih banyak gol."