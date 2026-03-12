Getty
"Bola memantul darinya!" - Viktor Gyokeres ditantang untuk meningkatkan penampilannya yang '6/10' di Arsenal, sementara legenda Swedia menyarankannya untuk belajar dari Kai Havertz
Kekurangan teknis yang menghambat Swedia
Gyokeres telah menjadi titik fokus serangan Arsenal sejak bergabung dari Sporting CP dengan biaya £55 juta pada musim panas lalu, namun ikon klub Limpar percaya bahwa penyerang tersebut masih dalam tahap pengembangan. Meskipun kehadiran fisiknya telah menyulitkan para bek Liga Premier, masih ada pertanyaan mengenai kemampuannya untuk menghubungkan permainan secara efektif dalam sistem Mikel Arteta.
Transisi ke tempo sepak bola Inggris telah membuat Gyokeres bergantian antara penampilan dominan dan penampilan yang tidak menonjol. Limpar menyarankan bahwa untuk benar-benar menempatkan dirinya sebagai pemain kelas dunia, Gyokeres harus mengatasi kelemahan spesifik dalam penguasaan bolanya.
Peringkat musim yang biasa-biasa saja
Meskipun statusnya sebagai idola penggemar berkat gaya bermainnya yang tak kenal lelah, statistik menunjukkan bahwa Gyokeres belum mampu menunjukkan ketajaman klinisnya secara konsisten. Dalam total 39 penampilan di semua kompetisi musim ini, pemain berusia 27 tahun ini hanya mencetak 15 gol, dengan 10 golnya di Premier League menempatkannya di belakang Hugo Ekitike (11) dari Liverpool, Joao Pedro (14) dari Chelsea, Antoine Semenyo (15) dari Manchester City, Igor Thiago (18) dari Brentford, dan bintang City Erling Haaland (22).
"Saya akan memberi Viktor Gyokeres nilai enam dari sepuluh untuk musim ini," kata Limpar kepada FruityKing. "Dia luar biasa di beberapa pertandingan, seperti di derby London Utara saat dia mencetak dua gol dan menjadi pemain terbaik, tapi di antara pertandingan-pertandingan itu, performanya tidak begitu baik."
"Jika Anda seorang penyerang dan diganti pada menit ke-67 dalam beberapa pertandingan, maka Anda tidak bagus. Tingkat kerja kerasnya sebagai penyerang tengah sangat luar biasa. [Tapi] Saya akan mengatakan Gyokeres layak mendapat nilai enam yang kuat untuk musim ini. Menurut saya, dengan semua pemain kelas dunia yang dimiliki Arsenal, Gyokeres seharusnya mencetak lebih banyak gol."
Kesenjangan teknis di Emirates
Perdebatan seputar peran No.9 Arsenal seringkali mempertemukan kekuatan mentah Gyokeres dengan keahlian teknis yang lebih terasah dari rekan-rekannya. Limpar percaya bahwa mantan pemain Sporting tersebut harus mencontoh keahlian teknis Kai Havertz dan Gabriel Jesus untuk memperbaiki permainannya.
"Kami sering melihat bola memantul darinya terlalu sering," kata Limpar. "Dia perlu meningkatkan aspek teknis permainannya. Menurut saya, Gabriel Jesus bahkan tidak mendekati Viktor dalam hal kemampuan mencetak gol, tetapi di sisi lain Viktor juga tidak mendekati Jesus dalam hal tekniknya. Dia sangat halus. Dia menerima bola dengan baik. Dia melibatkan pemain lain dalam permainan. Kita telah melihat itu dari Jesus saat dia dalam kondisi prima. Dia bisa luar biasa saat menguasai bola."
"Viktor perlu melihat Kai Havertz. Saat bola diberikan kepada Havertz, dia tidak pernah kehilangan bola, dan itu adalah pencapaian terbaik yang bisa dimiliki seorang pemain, serta aset terbaik Havertz, tetapi dia tidak secepat Viktor dan dia tidak memiliki insting mencetak gol seperti Viktor. Jika Viktor bisa meningkatkan aspek teknis permainannya, fokus pada teknik setiap hari dalam latihan, dalam menerima bola, mempertahankannya, dan lebih terlibat dalam permainan, dia bisa menjadi salah satu pemain hebat Arsenal."
Momen kebenaran
Gyokeres masih memiliki waktu untuk membuktikan para kritikusnya salah. Dengan Arsenal saat ini berada di puncak klasemen Premier League, unggul tujuh poin dari Manchester City, striker Swedia ini tentu akan berusaha memimpin The Gunners meraih gelar juara Inggris pertama mereka dalam lebih dari 20 tahun.
Tim Arteta kini memasuki fase krusial di akhir musim, dengan tantangan pertama mereka melawan Everton pada Sabtu. Mereka kemudian akan menghadapi Bayer Leverkusen di leg kedua babak 16 besar Liga Champions, dengan leg pertama berakhir imbang 1-1.
