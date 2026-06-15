"Bola itu sepertinya enggan masuk!" - Pelatih Spanyol tetap mempertahankan strateginya setelah Cape Verde berhasil meraih hasil imbang mengejutkan di Piala Dunia melawan juara Eropa

Piala Dunia 2026 menyaksikan kejutan besar pada hari Senin ketika Cape Verde berhasil menggagalkan tim Spanyol yang dipenuhi bintang-bintang. Terlepas dari perbedaan pengalaman dan prestise yang sangat jauh, negara Afrika tersebut bertahan kokoh menghadapi rentetan serangan Spanyol, sehingga membuat de la Fuente menyesali kurangnya ketajaman timnya dalam mencetak gol.

Berbicara setelah hasil imbang tersebut, pelatih Spanyol itu dengan cepat menunjukkan bahwa terkadang keberuntungan tidak berpihak pada tim yang lebih unggul. "Ini diselesaikan dengan tetap berpegang pada ide yang sama, untuk terus meningkatkan permainan dengan lebih cermat, tetapi ya... Ini adalah pertandingan-pertandingan yang, seperti yang telah dijelaskan Rodri dengan baik, Anda menciptakan banyak peluang, tetapi tanpa kesegaran yang harus Anda miliki dalam pertandingan-pertandingan seperti ini," jelas De la Fuente.