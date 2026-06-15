AFP
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"Bola itu sepertinya enggan masuk!" - Pelatih Spanyol tetap mempertahankan strateginya setelah Cape Verde berhasil meraih hasil imbang mengejutkan di Piala Dunia melawan juara Eropa
Malam yang penuh kekecewaan bagi La Roja
Piala Dunia 2026 menyaksikan kejutan besar pada hari Senin ketika Cape Verde berhasil menggagalkan tim Spanyol yang dipenuhi bintang-bintang. Terlepas dari perbedaan pengalaman dan prestise yang sangat jauh, negara Afrika tersebut bertahan kokoh menghadapi rentetan serangan Spanyol, sehingga membuat de la Fuente menyesali kurangnya ketajaman timnya dalam mencetak gol.
Berbicara setelah hasil imbang tersebut, pelatih Spanyol itu dengan cepat menunjukkan bahwa terkadang keberuntungan tidak berpihak pada tim yang lebih unggul. "Ini diselesaikan dengan tetap berpegang pada ide yang sama, untuk terus meningkatkan permainan dengan lebih cermat, tetapi ya... Ini adalah pertandingan-pertandingan yang, seperti yang telah dijelaskan Rodri dengan baik, Anda menciptakan banyak peluang, tetapi tanpa kesegaran yang harus Anda miliki dalam pertandingan-pertandingan seperti ini," jelas De la Fuente.
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De la Fuente memuji disiplin tim Cape Verde
Meskipun Spanyol menguasai bola, mereka nyaris tak mampu menembus barisan pertahanan lawan yang sangat dalam. Meski Marc Cucurella menjadi ancaman serius dari sisi kiri, sentuhan akhir tetap kurang. Pelatih tersebut memuji ketangguhan yang ditunjukkan oleh tim pendatang baru di turnamen ini sepanjang 90 menit pertandingan.
Pelatih tersebut mencatat kesulitan taktis dalam pertandingan ini, dengan menyatakan: "Mereka adalah tim yang sangat terorganisir, kami melihat bahwa mereka bermain dengan blok rendah, sangat sulit untuk menciptakan ruang dalam situasi seperti itu. Meskipun demikian, kami telah menciptakan peluang, hanya saja sirkulasi bola kurang untuk menciptakan lebih banyak peluang, tetapi ketika bola tidak mau masuk, ya tidak mau masuk. Ada tendangan, peluang, dan keinginan untuk menyelesaikan pertandingan dengan cepat, kami tahu bahwa ini sangat sulit dan kami tahu bahwa di sini butuh usaha keras untuk menang."
Mengelola kembalinya para pemain muda berbakat
Banyak yang terkejut ketika Lamine Yamal dan Nico Williams dicadangkan, terutama karena barisan depan utama kesulitan memecah kebuntuan. Ferran Torres tampil sangat boros, karena tendangannya yang membentur mistar gawang dari jarak enam yard terbukti menjadi titik balik dalam pertandingan tersebut. De la Fuente akhirnya memasukkan kedua pemain muda itu, tetapi mereka tak mampu menyelamatkan poin.
Menanggapi peran terbatas bagi dua pemain muda berbakatnya, sang pelatih mengungkapkan bahwa hal itu merupakan bagian dari rencana kebugaran yang lebih luas menyusul kekhawatiran cedera baru-baru ini. "Tujuannya adalah memberi mereka menit bermain, agar mereka memperoleh kepercayaan diri dan ritme sehingga di pertandingan mendatang mereka bisa tampil lebih baik," jelas De la Fuente, mengisyaratkan bahwa kedua pemain tersebut akan memainkan peran yang lebih menonjol seiring berjalannya babak penyisihan grup.
- AFP
Menatap masa depan di Arab Saudi
Hasil imbang ini langsung memberikan tekanan pada Spanyol untuk tampil maksimal dalam laga grup kedua mereka. Meskipun hasil ini mengecewakan bagi juara Eropa tersebut, tim tetap bersatu dalam keyakinan bahwa filosofi permainan berbasis penguasaan bola adalah jalan yang tepat ke depan. Para pemain sependapat dengan manajer mereka, menekankan perlunya eksekusi yang lebih baik di sepertiga akhir lapangan.
Kiper Unai Simon merangkum suasana di ruang ganti, mengakui bahwa "di benak semua orang, pertandingan ini seharusnya kami menangkan." Spanyol kini harus mengalihkan perhatian mereka ke pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi, di mana hasil kurang dari tiga poin akan menempatkan juara 2010 ini dalam posisi yang genting terkait kualifikasi ke babak gugur.