Raksasa Bundesliga itu menjalani malam yang ingin segera dilupakan di Norwegia. Mereka bangkit dari ketertinggalan dua gol, tetapi kebobolan gol penyeimbang menjelang akhir laga saat bermain dengan sepuluh orang. Insiden utama terjadi pada menit ke-74 ketika Olise, yang sebelumnya sudah mendapat kartu kuning akibat pelanggaran taktis, kehilangan kendali. Setelah diprovokasi kapten Viking, Zlatko Tripic, mantan pemain Crystal Palace itu melempar bola tepat ke wajah lawannya. Wasit Georgi Kabakov pun mengeluarkan kartu kuning kedua, sehingga Bayern harus menjalani sisa pertandingan dengan jumlah pemain yang lebih sedikit.

Kompany berbicara tegas mengenai insiden tersebut dan tidak berusaha melindungi pemainnya dari kritik publik. "Dan kartu merah itu tentu saja sangat bodoh. Kami sudah membahasnya dan sikap kami jelas soal itu. Bukan berarti saya melihat tim ini kekurangan energi. Tim ini bekerja keras, tetapi hal seperti itu tidak boleh terjadi," kata sang pelatih, seperti dikutip oleh Bild.