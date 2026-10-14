Getty Images Sport
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“Bodoh sekali”: Vincent Kompany kecam Michael Olise atas kartu merah yang “dipicu provokasi” saat Bayern Munich secara mengejutkan ditahan imbang di Liga Champions
Olise mendapat kartu merah di Stavanger
Raksasa Bundesliga itu menjalani malam yang ingin segera dilupakan di Norwegia. Mereka bangkit dari ketertinggalan dua gol, tetapi kebobolan gol penyeimbang menjelang akhir laga saat bermain dengan sepuluh orang. Insiden utama terjadi pada menit ke-74 ketika Olise, yang sebelumnya sudah mendapat kartu kuning akibat pelanggaran taktis, kehilangan kendali. Setelah diprovokasi kapten Viking, Zlatko Tripic, mantan pemain Crystal Palace itu melempar bola tepat ke wajah lawannya. Wasit Georgi Kabakov pun mengeluarkan kartu kuning kedua, sehingga Bayern harus menjalani sisa pertandingan dengan jumlah pemain yang lebih sedikit.
Kompany berbicara tegas mengenai insiden tersebut dan tidak berusaha melindungi pemainnya dari kritik publik. "Dan kartu merah itu tentu saja sangat bodoh. Kami sudah membahasnya dan sikap kami jelas soal itu. Bukan berarti saya melihat tim ini kekurangan energi. Tim ini bekerja keras, tetapi hal seperti itu tidak boleh terjadi," kata sang pelatih, seperti dikutip oleh Bild.
- Getty Images Sport
Momen pembelajaran bagi sang pemain sayap
Terlepas dari kemarahan itu, Kompany berharap winger berusia 24 tahun tersebut memanfaatkan pengalaman ini untuk menjadi lebih dewasa. Sang pelatih mengungkapkan bahwa ia telah berbicara langsung dengan Olise mengenai insiden itu dan menunjukkan bahwa Olise kalah cerdik dari lawannya. Dengan semakin besarnya pertaruhan seiring berjalannya kompetisi, Bayern tidak boleh membiarkan sikap kekanak-kanakan seperti itu terjadi dalam laga fase gugur.
"Dia tahu itu, kami sangat tegas soal hal-hal seperti ini. Saya bisa melihat dari matanya bahwa dia menyesal telah melakukannya. Hari ini bukan final atau semifinal, tetapi momen seperti itu menentukan dalam satu musim. Saya juga mengatakan kepada Michael bahwa pemain nomor sepuluh lebih cerdik darimu. Saya pun tidak bisa mengubahnya sekarang. Semoga ini menjadi momen yang membuat kami belajar dan menjadi lebih kuat," jelas sang pelatih.
Kompany murka atas kesalahan yang bisa dihindari
Bagi Kompany, cara timnya tampil tidak bisa diterima, terutama setelah mereka baru-baru ini tersandung dalam pertandingan domestik melawan Augsburg. Sang pelatih tidak menahan kritiknya saat membahas kelengahan yang belakangan melanda timnya. Pelatih asal Belgia itu mengatakan timnya bekerja keras, tetapi kesalahan mendasar seperti itu tidak boleh terus terjadi jika mereka ingin bersaing memperebutkan gelar-gelar utama musim ini. Hasil imbang tersebut membuat Bayern tampak rentan setelah sempat melalui periode yang relatif dominan.
“Secara keseluruhan tidak terlalu buruk, tetapi ada kesalahan konsentrasi yang fatal. Kami benar-benar tidak bermain cerdas. Tidak saat melawan Augsburg, ketika kami kebobolan setelah delapan detik, dan tidak pula hari ini, ketika kami juga kebobolan gol cepat setelah satu setengah menit. Ada juga sedikit rasa terlalu percaya diri. Setiap peluang lawan berbuah gol, tetapi itu bukan alasan. Kami sendiri yang menciptakan situasi-situasi itu,” katanya.
- AFP
Kekhawatiran soal lini pertahanan Bayern kian meningkat
Meski pengusiran Olise menjadi sorotan utama, penampilan lini pertahanan secara keseluruhan masih jauh dari memuaskan. Gol-gol cepat Gianni Stesness dan Peter Christiansen membuat tim tamu tertekan sekaligus memperlihatkan celah di lini belakang. Bahkan setelah Harry Kane dan Luis Diaz membalikkan keadaan, gol penyama kedudukan di pengujung laga menunjukkan kurangnya kemampuan mengelola pertandingan, hal yang jelas membuat staf pelatih frustrasi.
Hasil itu menambah tekanan menjelang laga Bundesliga melawan RB Leipzig, ketika Kompany akan menuntut peningkatan konsentrasi yang signifikan. Dengan persaingan gelar semakin sengit, Bayern harus segera menemukan kembali “kecerdikan” yang menurut pelatih mereka telah hilang dalam beberapa pertandingan terakhir.
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