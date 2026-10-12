67' - GOL KEDUA TORINO, KULENOVIC MANFAATKAN BLUNDER OKOYE! Umpan silang Vlasic dari sisi kanan wilayah antara lini tengah dan kotak penalti disambut Okoye dengan keputusan keluar dari gawang yang sulit dipahami. Kiper Udinese itu bertabrakan dengan Bertola, lalu bola memantul ke arah Kulenovic. Pemain asal Kroasia tersebut menceploskannya ke gawang yang kosong untuk mengubah skor menjadi 2-1.





43' - UDINESE SAMAKAN KEDUDUKAN, EKKELENKAMP! Solet memulai serangan, lalu bola diteruskan kepada Ebosse yang menemukan mantan pemain Ajax itu. Tembakan pertamanya diblok, tetapi sepakan mendatar keduanya dengan kaki kiri tak mampu dihentikan Perri yang lambat bereaksi. Skor 1-1 untuk Udinese.





37' - TORINO PECAH KEBUNTUAN, BRAGANCA CETAK GOL! Dari tendangan bebas di sisi kiri, Che Adams melepaskan tembakan akrobatik sambil berputar yang membentur tiang. Braganca paling cepat menyambar bola pantul dan mencetak gol pertamanya di Serie A untuk membawa Torino unggul.