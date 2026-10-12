Serie A, pekan keenam
Torino-Udinese 2-1
Pencetak gol: 37' Braganca (T), 43' Ekkelenkamp (U), 67' Kulenovic (T)
Di Stadio Olimpico Grande Torino, pukul 20.45, berlangsung pertandingan antara Torino dan Udinese dalam laga penutup pekan keenam Serie A. Torino asuhan Ignazio Abate menang 2-1 dalam laga yang diwarnai gol Braganca, Ekkelenkamp, dan Kulenovic. Gol Kulenovic lahir dari kesalahan fatal Okoye saat keluar dari gawang dan bertabrakan dengan Bertola: Torino kini mengoleksi tujuh poin dari dua kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Udinese asuhan Kosta Runjaic menelan empat kekalahan beruntun setelah awal yang menjanjikan. David Alaaba menjalani debut bersama tim tamu, tetapi tidak beruntung.