Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Torino FC v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Blunder fatal Okoye antar Torino menang 2-1 atas Udinese, yang menelan kekalahan keempat beruntun. Alaba jalani debut

Torino vs Udinese
Torino
Udinese
Serie A

Ikuti bersama kami secara LANGSUNG pekan ketiga Serie A.

Serie A, pekan keenam

Torino-Udinese 2-1

Pencetak gol: 37' Braganca (T), 43' Ekkelenkamp (U), 67' Kulenovic (T)


Di Stadio Olimpico Grande Torino, pukul 20.45, berlangsung pertandingan antara Torino dan Udinese dalam laga penutup pekan keenam Serie A. Torino asuhan Ignazio Abate menang 2-1 dalam laga yang diwarnai gol Braganca, Ekkelenkamp, dan Kulenovic. Gol Kulenovic lahir dari kesalahan fatal Okoye saat keluar dari gawang dan bertabrakan dengan Bertola: Torino kini mengoleksi tujuh poin dari dua kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Udinese asuhan Kosta Runjaic menelan empat kekalahan beruntun setelah awal yang menjanjikan. David Alaaba menjalani debut bersama tim tamu, tetapi tidak beruntung.

  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING:

    67' - GOL KEDUA TORINO, KULENOVIC MANFAATKAN BLUNDER OKOYE! Umpan silang Vlasic dari sisi kanan wilayah antara lini tengah dan kotak penalti disambut Okoye dengan keputusan keluar dari gawang yang sulit dipahami. Kiper Udinese itu bertabrakan dengan Bertola, lalu bola memantul ke arah Kulenovic. Pemain asal Kroasia tersebut menceploskannya ke gawang yang kosong untuk mengubah skor menjadi 2-1.


    43' - UDINESE SAMAKAN KEDUDUKAN, EKKELENKAMP! Solet memulai serangan, lalu bola diteruskan kepada Ebosse yang menemukan mantan pemain Ajax itu. Tembakan pertamanya diblok, tetapi sepakan mendatar keduanya dengan kaki kiri tak mampu dihentikan Perri yang lambat bereaksi. Skor 1-1 untuk Udinese.


    37' - TORINO PECAH KEBUNTUAN, BRAGANCA CETAK GOL! Dari tendangan bebas di sisi kiri, Che Adams melepaskan tembakan akrobatik sambil berputar yang membentur tiang. Braganca paling cepat menyambar bola pantul dan mencetak gol pertamanya di Serie A untuk membawa Torino unggul.

  • Data pertandingan:

    Torino-Udinese 2-1

    Pencetak gol: 37' Braganca (T), 43' Ekkelenkamp (U), 67' Kulenovic (T)


    TORINO (3-4-1-2): Perri; Comuzzo, Coco, Rodriguez (mulai menit ke-46 Ismajli); Belghali, Bragança (mulai menit ke-54 Ilkhan, mulai menit ke-77 Gineitis), Mandragora, Cacciamani; Oristanio (mulai menit ke-54 Vlasic); Adams (mulai menit ke-65 Kulenovic), Simeone. Pelatih: Abate


    UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah (mulai menit ke-60 Bertola), Solet, Ebosse; Vojvoda (mulai menit ke-72 Alaba), Karlstrom, Zarraga (mulai menit ke-72 Jovanovic), Kamara (mulai menit ke-81 Arizala); Ekkelenkamp, Chakvetadze; Gomez (mulai menit ke-72 Davies). Pelatih: Runjaic


    Kartu kuning: Bertola (U)

    Kartu merah: -

    Assist: -

    Wasit: Crezzini



    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
UDI

UDI

Serie A

18 Okt 2026

LEC

LEC

PAR

PAR

Serie A

19 Okt 2026

TOR

TOR