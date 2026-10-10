Chelsea asuhan Xabi Alonso tak membuang waktu untuk menegaskan dominasi mereka saat Premier League kembali bergulir setelah jeda internasional. Chelsea tampil menggebrak sejak awal dan membuat Bournemouth limbung, mencetak dua gol dalam tiga menit pertama untuk mengamankan tempat mereka dalam buku sejarah kompetisi.

Masuk ke buku sejarah lewat penampilan eksplosif, tim Alonso bergabung dengan kelompok elite. Sepanjang sejarah Premier League, hanya ada dua tim yang pernah lebih cepat unggul 2-0 daripada Chelsea hari ini: Leicester City melawan Derby County pada April 1998, dan Luton Town melawan Brighton pada Januari 2024.







