Getty Images Sport
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Blues supercepat! Chelsea masuk buku sejarah Premier League dengan dua gol dalam tiga menit pertama melawan Bournemouth
Awal pemecahan rekor di Stamford Bridge
Chelsea asuhan Xabi Alonso tak membuang waktu untuk menegaskan dominasi mereka saat Premier League kembali bergulir setelah jeda internasional. Chelsea tampil menggebrak sejak awal dan membuat Bournemouth limbung, mencetak dua gol dalam tiga menit pertama untuk mengamankan tempat mereka dalam buku sejarah kompetisi.
Masuk ke buku sejarah lewat penampilan eksplosif, tim Alonso bergabung dengan kelompok elite. Sepanjang sejarah Premier League, hanya ada dua tim yang pernah lebih cepat unggul 2-0 daripada Chelsea hari ini: Leicester City melawan Derby County pada April 1998, dan Luton Town melawan Brighton pada Januari 2024.
- Getty Images Sport
Henderson dan Rogers memimpin serangan
Gol pertama tercipta pada menit kedua ketika gelandang veteran Jordan Henderson, rekrutan musim panas yang membawa pengalaman sangat berharga ke tulang punggung timChelsea mencatat sejarah Premier League dengan mencetak dua gol dalam waktu kurang dari tiga menit melawan Bournemouth lewat Jordan Henderson dan Morgan Rogers., menjebol gawang dengan penyelesaian spektakuler.
Hanya enam puluh detik kemudian, keunggulan digandakan oleh pemain internasional Inggris yang sedang dalam performa apik, Morgan Rogers. Penyerang itu memanfaatkan momentum untuk menceploskan gol kedua Chelsea, yang secara efektif mengakhiri pertandingan sebagai tontonan kompetitif sejak momen-momen awal. Rogers telah menjadi spesialis dalam situasi seperti ini, dengan gol-gol cepatnya menjadi bagian penting dari kecenderungan Chelsea untuk memulai pertandingan dengan cepat di bawah Alonso sepanjang kampanye liga saat ini.
Tonggak statistik untuk Chelsea
Data di balik ledakan awal ini sangat mencengangkan, terutama terkait kontribusi individu para pencetak gol. Menurut Opta, hanya Emile Heskey saat menghadapi Derby County pada April 1998, dalam dua menit pertama, yang mencatatkan gol dan assist lebih cepat dalam sebuah pertandingan Premier League dibanding Henderson saat melawan Bournemouth (02:29).
Selain itu, kemampuan kolektif Chelsea untuk mencetak gol cepat telah menjadi tema yang berulang musim ini. Rogers menjadi sosok sentral dalam tren ini, dengan menyumbang tiga dari enam gol Chelsea yang lahir dalam tujuh menit pertama pertandingan.
- Getty Images Sport
Awal yang memecahkan rekor di bawah pelatih asal Spanyol
Sejak mengambil alih kendali di Stamford Bridge, Xabi Alonso sangat memusatkan perhatian pada psikologi 10 menit pembuka. Seiring pertandingan berjalan, angka-angka itu hanya makin menegaskan pencapaian tersebut. Saat laga baru berjalan 2:29, ini adalah kali tercepat Chelsea pernah unggul 2-0 dalam sebuah pertandingan Premier League.
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